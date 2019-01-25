Откровения Айгюн Кязымовой о работе в России и близком по духу Филиппе Киркорове (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова рассказала журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о своих творческих планах связанных с Россией и о том, что у нее общего с Филиппом Киркоровым.

- Вы часто поражаете публику своими неожиданными дуэтами. Вспомнить, например, Снуппи Дога, с которым Вы спели, когда он был на пике своей популярности. Расскажите, пожалуйста, как появилась эта идея?

- Я – солирующий человек. Что в жизни, что на сцене. Но иногда хочется представить свое творчество в дуэте. Тогда ты звучишь по другому – причем, независимо от жанра и исполнителя, с которым делишь сцену. И я нормально себя в таких историях чувствую. Непосредственно история с Снупп Догом – это возможность вплотную прикоснуться к совершенно иному подходу к культуре создания песни, образа и совместной сценической легенды. И я еще раз поняла и показала своему зрителю, что все зависит от энергетики, а не от географии и количества проданных пластинок. «Кофе фром Колумбия» – это наглядный пример того, как люди с разных континентов, носители разных культур, ведущие различный образ жизни, могут органично смотреться на сцене, даже – спеться, и главное – быть интересны всему миру.

- Кстати, о международных дуэтах. Вы как-то признались, что очень любите и цените Филиппа Киркорова как своего коллегу и профессионала. Вы уже имеете общий проект и обещали поклонникам новый. Можете немного о нем рассказать?

- Филипп – это отдельная история в моей творческой биографии. Дома мои коллеги и даже журналисты иногда меня журят за то, что я трачу баснословные деньги на свою сцену и все, что с ней связано. Я снимаю откровенно дорогие клипы, делаю неприлично дорогие шоу, покупаю песни у самых топовых и дорогих авторов. Эти затраты не всегда себя оправдывают финансово. Но они совпадают с моим отношением к творчеству. А творчество для меня – это роскошь! Не в смысле гламура. А в том смысле, что идея, заложенная в фундамент каждого проекта, должна быть стоящей, а это – уже стоит дорого по своей сути. В этом смысле мне очень близок по духу Филипп Киркоров. Каждый его выход на сцену – это целое шоу, будь то – концерт или маленькое интервью. Все его нахождение на сцене – это представление! Иногда спонтанное, иногда заранее спланированное. Это его отличает от всех. И без ложной скромности, я могу то же самое сказать о себе. Хотя бы только потому, что мерило у нас обоих одно и то же: желание не только зарабатывать своим творчеством, но и тратить на него, даже не задумываясь о масштабах затрат. Важен только результат. И для меня, и для Филиппа. Я это всегда в нем чувствовала, как благодарный поклонник его артистического таланта. Но разделив с ним одну сцену, спев с ним в дуэте, я поняла, насколько энергетически мы с ним близки. Чего только стоит звонок его администратора за день до нашего выступления в Кремле с вопросом «Филипп интересуется, в каком цвете и стиле вы будете одеты?». За несколько часов до концерта я увидела его за кулисами и была поражена точности попадания в цель. Наши наряды не просто дополняли друг друга, а создавалось впечатление, что и они были задуманы в дуэте. Вот это – профессионализм до последней капли крови! И я всегда открыта для сотрудничества с близкими мне по духу артистами.

- Минувший год у Вас сложился весьма плодотворным с точки зрения российских проектов... Дуэт, планы на еще один. И Вы дали новое звучание одному из ваших хитов, спев его на русском. По сути, у Вас получилась совершенно другая история – это так и задумывалось? Планируете ли Вы снять на нее клип?

- Вы о песне «Пусть»? И клип на нее планируется. Я очень дружна с Алишером. В российском эстрадном цеху Алишер – одна из самых любимых мною творческих единиц. Это какой-то человек-оркестр. Он и стилист, и поет, и клипы снимает. И все это делает на пять с плюсом. И мне очень нравится с ним работать. Мы записывали эту песню под его чутким продюсерским руководством. И с ним же задумываем на нее клип.

- Как профессиональный музыкант, Вы обладаете особым восприятием языка. Насколько песни на русском кажутся Вам мелодичными? Как Вы в целом относитесь к русскому языку в своем творчестве и жизни?

- Азербайджан и Россию связывают не только географические границы, но и искусство, культуры, музыка, литература, поэзия. От того поется и говорится нам, азербайджанцам, на русском языке легко и просто. В моем репертуаре немало песен на русском языке. И впредь их не станет меньше. В нашей стране к русскому языку относятся с большим уважением.

- Ваши выступления публика всегда ждет с нетерпением, даже на "Жаре" - где собираются самые блистательные артисты России и Азербайджана. Отличается ли Ваша подготовка к выступлению на подобных крупных фестивалях в сравнении с персональными концертами?

- Не бывает большой или маленькой сцены. Лично для меня. Я к каждому своему выступлению готовлюсь с одинаковым рвением. Разница лишь в том, что на «Жаре» я выступаю с одним-двумя номерами, а сольный концерт – это куда больший временной отрезок на сцене.

- А как Вы относитесь к самому проекту "Жара", если рассматривать его в качестве инструмента для расширения российско-азербайджанского культурного пространства?

- «Жара» с легкой руки Эмина Агаларова показывает россиянам мою родину такой, какая она есть. А это значит – широко раскрытые объятия, в которые принимают «без камня за пазухой», широко накрытые столы, за которыми привечают с широкой улыбкой и желанием дружить и любить не за что-то, а вопреки. «Жара» – это еще одна площадка, на которой не только артисты двух, а то и больше стран лучше узнают друг друга. Это еще и платформа для сотрудничества и содружества. А что может быть важнее этих двух посылов в наше крайне сложное время?!

- Без преувеличения - Вы одна из самых ярких звезд азербайджанской поп-сцены. И одна из немногих, выступавших в Кремлевском Дворце в Москве. Как часто Вы сейчас бываете в России?

- Достаточно часто – с точки зрения штампов в загранпаспорте, но недостаточно часто – с точки зрения личных пожеланий. Москвы, да и всей России много не может быть (смеется).

- Есть ли планы в ближайшее время порадовать своих российских поклонников?

- Артиста хлебом не корми, но дай помечтать – о новых концертах, больших проектах. К счастью, я умею не только мечтать, но и делать свои мечты явью. Так что, не удивляйтесь, если услышите, что я что-то затеваю на российских просторах с российскими звездами. Тем более, что в России, и в частности в самой Москве проживает несколько миллионов моих соотечественников. И конечно же мне хочется с ними встретиться, спеть для них!

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