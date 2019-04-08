Такое ощущение, что азербайджанцы живут в состоянии постоянного счастья

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка России Лариса Рудакова более 22 лет солировала в оперных партиях на сцене Большого театра и сейчас преподаёт классическое пение в Московской государственной консерватории имени Чайковского. Недавно певица вернулась из Баку, где проводила мастер-классы для артистов Азербайджанского академического театра оперы и балета. Впечатлениями от поездки Лариса Рудакова поделилась с журналистом межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева.

– Когда-то компания BBC назвала вас в числе пяти лучших молодых оперных певцов мира, а сегодня у вас не счесть почётных званий. Что вы считаете самым важным для себя как для певицы?

– От своей профессии я получила всё, что хотела. В первую очередь, моральное удовлетворение, потому что жизнь на сцене – это особая жизнь. Я о сцене мечтала с детства и поэтапно шла к своей мечте: музыкальная школа, училище, московская консерватория и, наконец, Большой театр.

- Сегодня вы сочетаете крайне успешную исполнительскую карьеру с не менее блистательной педагогической. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к преподаванию?

– Ещё когда я училась в училище, мой первый педагог предсказывала мне успешное педагогическое будущее. Тогда я не восприняла ее слова всерьёз. В нашей консерватории существует сектор педпрактики, где студенты имеют возможность попробовать себя в педагогической сфере. Моя практика оказалась успешной: моя подопечная в настоящее время работает в оперном театре консерватории. Постепенно опыт набирался, дети поступали и сдавали экзамены, успешно участвовали в конкурсах. В дальнейшем мой педагог Ирина Ивановна Масленникова предложила мне прийти ассистентом в её класс, потому что он был переполнен. Я не могла отказать своему горячо любимому профессору. Мне дали четырёх студентов. К концу учебного года они успешно сдали экзамен, и на следующий год мне уже предложили вести отдельный класс.

- Ваши ученики неоднократно становились лауреатами самых престижных международных конкурсов. Вы объездили множество стран мира со своими мастер-классами. В чём видите вы свою педагогическую задачу?

– Голос – это дар Божий, а певец – проводник между Богом и людьми, и если дар даётся свыше, ты обязан полностью передать его зрителю, ведь смысл нашей профессии – дарить радость людям. Основная задача педагога – подчеркнуть индивидуальность ученика. Максимально раскрыть все грани и достоинства его таланта.

– Более полумесяца вы проводили мастер-классы для оперных артистов в Баку. Как вас принял коллектив Азербайджанского академического театра оперы и балета?

– В театре царит творческая атмосфера, в коллективе всё построено на взаимной поддержке, и потому все – солисты, музыканты, концертмейстеры – приняли меня в свою большую семью. С певцами было легко работать: азербайджанский характер – очень открытый, поэтому артисты быстро шли на контакт, буквально на лету схватывали пожелания и рекомендации. Считаю, огромная заслуга в сплоченности коллектива принадлежит директору Акифу Меликову, для которого работа стала неотъемлемой частью его жизни: он отлично знает изнутри и театр, и потенциал каждого артиста, мечтает о реконструкции здания театра, которая запланирована на ближайшее время. Я молю Бога, чтобы все замыслы Меликова воплотились в жизнь, потому что это пойдёт только на пользу творческому процессу.

- А как с точки зрения своего педагогического опыта вы можете оценить мастерство артистов театра?

- Труппа театра немногочисленная, но каждый находится на своём месте. С этим коллективом можно сделать много новых больших ярких постановок и значительно обновить репертуар. В Театре оперы и балета работает потрясающий главный дирижёр Эйюб Гулиев, прекрасный музыкант.

Часто в театрах какие-то спектакли отсутствуют в репертуаре, потому что нет набора необходимых голосов и ярких индивидуальностей, а в Баку я всё это увидела. Здесь собран такой уникальный калейдоскоп голосов, о которых многие театры могли бы только мечтать. Европейские театры буквально охотятся за подобными роскошными голосами, чтобы специально на них ставить спектакли. Я убеждена, что театру надо ставить «Кармен», «Алеко» или «Пиковую даму» – яркие и живые оперы, способные раскрыть таланты азербайджанских певцов.

- До своей поездки в Баку вы были знакомы с азербайджанскими оперными певцами и национальной оперой?

– Азербайджанских оперных певцов достаточно и в России, и за рубежом. Много спектаклей я спела с Эльчином Азизовым, очень профессиональным артистом и чудесным человеком. К сожалению, азербайджанскую оперу я не знаю, так как работаю над классическим европейским репертуаром, но очень хочется оценить красоту азербайджанской оперной музыки. Мне доводилось слышать фрагменты арий, которые напевали артисты Театра оперы и балета, – это впечатляет. А сочетание классического оперного пения с мугамом – просто завораживает!

- В Москве вы руководите «Школой классического пения», много работаете с детьми. А доводилось ли вам работать с азербайджанскими голосами?

- Мне нередко приходится участвовать в жюри российских и международных вокальных конкурсов, и в каждом из них можно услышать азербайджанские голоса. Очень хорошее перспективное поколение вокалистов подрастает в Азербайджане. И среди моих студентов были азербайджанцы. С одной девушкой я периодически переписываюсь: она имела два образования – экономическое и музыкальное. Но она нашла свое призвание в экономике и оставила учёбу, хотя у неё были отличные голосовые задатки. А благодаря другой своей ученице я впервые попробовала шах-плов.

- Она приготовила его вам в Москве?

- Нет. Это очень любопытная история. Эльмира Караханова, хоть и учится на третьем курсе консерватории, уже является солисткой молодежной программы Большого театра, а прошлой осенью получила первую премию на конкурсе Магомаева. Её отец родом из Азербайджана, и вся семья часто ездит туда к родственникам. Когда я только собиралась в Баку, Эля настоятельно посоветовала мне попробовать шах-плов в одном из ресторанов Старого города. Это бесподобное блюдо с нежнейшим воздушным вкусом!

- Что ещё из национальных блюд довелось отведать вам в Баку?

– Я вообще очень люблю азербайджанскую кухню, в ней удачно сбалансированы мясо, овощи и зелень. Обожаю хурму, попробовала кебаб, кутабы и множество сладостей, а пахлавы артисты театра надарили мне столько, что даже и покупать не пришлось. Кроме того, на прощание мне преподнесли набор армудов (чайных стаканчиков), а для внучки я привезла куклу в азербайджанском наряде и украшения, чтобы она почувствовала себя восточной принцессой.

- Вы были в Баку более десяти лет назад. А какое впечатление произвела на вас обновлённая столица Азербайджана?

– Баку и тогда был красивым городом, с необыкновенными улицами, бульварами и проспектами, но сейчас метаморфозы, произошедшие с городом, меня просто потрясли. Я с удовольствием гуляла по Баку днем и вечером: здесь очень безопасно и заблудиться невозможно, потому что приветливые бакинцы всегда подскажут, как пройти куда-то. Такое ощущение, что азербайджанцы живут в состоянии постоянного счастья. Хочется приезжать сюда снова и снова. Я надеюсь, что эта встреча с Азербайджаном и Театром оперы и балета– далеко не последняя для меня.

(Автор: Вугар Иманов)

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