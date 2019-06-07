Вместо золочёных ресторанов выбрали кутабную на Бакинском рынке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - За свою столетнюю историю старейшая киношкола мира Всесоюзный государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) внесла значительный вклад в развитие киноискусства Азербайджана. Неразрывно связан ВГИК с Азербайджаном и сегодня. Журналист межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева поговорил с ректором ВГИКа, профессором Владимиром Сергеевичем Малышевым о недавних «Днях ВГИКа в Баку», о творческом потенциале сотрудничества России и Азербайджана в области кинематографии и планируемых совместных проектах.

– Владимир Сергеевич, пожалуйста, расскажите о вашем визите в Азербайджан в рамках празднования столетия ВГИКа.

– Состоялось множество встреч между кинодеятелями России и Азербайджана, мастера проводили мастер-классы, прошёл совместный концерт студентов ВГИКа и АГУКИ, была и культурная программа. Мы повстречались с министром культуры Азербайджана Абульфасом Гараевым, наладили контакт с ректором АГУКИ Джейран Махмудовой выпускниками ВГИКа, которые живут и работают в Азербайджане. И для меня, и для моих коллег было важно не потерять эти контакты, а продолжить их. Мне очень хотелось, чтобы и новое поколение студентов наших стран тоже познакомилось, подружилось, чтобы было больше совместных проектов.

– Какое впечатление произвёл на вас Баку?

– Мы получили много прекрасных впечатлений. Баку – суперсовременная столица. Новые сооружения Баку грандиозны, видно, что для их проектирования привлекались архитекторы мирового уровня. Очень приятно, что остался и старый город Ичери Шехер – мы успели походить по нему перед отъездом, там совершенно особый колорит. Я не большой любитель организованных экскурсий – предпочитаю, чтобы было время самому погулять по городу, люблю зайти не в золочёный ресторан, а в какое-нибудь простое место, чтобы всё было свежим, по-домашнему, как, например, азербайджанские кутабы. Я сказал это сопровождающему меня проректору, он даже немного удивился. Мы поехали к рынку, и нам показали нужное место. Там сидел пожилой человек, а его жена прямо при нас раскатывала тесто, тут же работала газовая плита. Мой коллега сначала всё продолжал удивляться, что я выбрал такое место, а потом попробовал угощение и сказал: «Надо же, как вкусно!» Когда вот так просто общаешься с людьми – сразу видишь гостеприимство и доброжелательность народа.

– Большинство мероприятий «Дней ВГИКа в Баку» проходили в здании Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. Какое впечатление произвело на вас это учебное заведение?

– Условия обучения в вузе замечательные, а программы у нас достаточно схожи. Кстати, кое-кто из педагогов – тоже ВГИКовцы, что было особенно приятно. Хорошие ребята-студенты, представили очень интересный концерт. Нам было комфортно со своими азербайджанскими коллегами. Я всегда говорю, что главное – это общение, в том числе между работниками культуры, искусства. Иногда это помогает найти больше решений, чем официальные дипломатические процессы. Искусство быстрее и крепче объединяет людей и страны.

– Вами было подписано Соглашение о сотрудничестве между ВГИКом и АГУКИ. Чем это соглашение обогатит российскую и азербайджанскую стороны? Какие совместные мероприятия предусмотрены?

– Соглашение предусматривает обмен студентами, участие в различных межвузовских фестивалях, приезд педагогов ВГИКа с мастер-классами и лекциями, стажировку у нас педагогов АГУКИ. Двустороннее желание сотрудничать мы высказали, а с началом нового учебного года будем планировать практические мероприятия.

– Вы участвовали во встрече с министром культуры Азербайджана Абульфасом Гараевым. Удалось ли на этой встрече достигнуть каких-то перспективных договорённостей о более тесном сотрудничестве России и Азербайджана в сфере образования, кинематографа?

– С министром мы встречались в непринуждённой обстановке, без всякого официоза. Говорили и о сотрудничестве, министр подтвердил, что будет поддерживать все наши совместные начинания, и даже обещал приехать к нам на празднование столетия ВГИКа. Мы нашли так много точек соприкосновения, что встреча, которую планировалось закончить за полчаса, продолжалась полтора – творческим людям, профессионалам всегда интересно пообщаться.

– Вы высказывались за возвращение к практике целевого набора во ВГИК из стран СНГ. Что, по вашему мнению, такая практика может дать киноискусству и его деятелям?

– По многим показателям ВГИК – школа с наибольшим опытом, наработанным за целое столетие, фундаментально обучающая творчеству. Конечно, в Баку преподавание ведётся на хорошем уровне, но всё же нам есть, что рассказать и показать. Абитуриентам из стран СНГ не всегда просто приехать к нам, сразу сориентироваться в наших требованиях. Целевая программа позволила бы нам, по согласованию с Министерством культуры Азербайджана, направлять своих педагогов для набора прямо в Баку и там проводить отборочные экзамены. Студенты, поступающие во ВГИК по целевой программе, будут учиться с обязательством вернуться в республику, тем самым укрепляя её кинематограф. Конечно, в такой программе нужно будет учитывать национальную специфику – включать в программы обучения классику и культурное наследие стран, учитывать религиозные особенности и так далее.

– Вы пригласили азербайджанских студентов принять участие в Международном студенческом фестивале фильмов, проводимом ВГИК с 1961 года, и Международной студенческой школе. Каковы условия участия в этих мероприятиях? Каких целей вы планируете этим достигнуть?

– Цели всё те же: укрепление связей и сотрудничества в области творческого обучения и дальнейшего общения, для последующего участия в совместных кинопроектах. Фестиваль пройдёт в ноябре, мы ожидаем на него студентов и профессионалов из 40 стран. Надеюсь, что приедут также студенты и педагоги из Азербайджана, и мы за неделю познакомим их с ВГИКом, они пройдут небольшую практику. А летние киношколы в разных регионах мы проводим раз в год, в этом году она будет в городе Светлогорске. Как раз сейчас в летнюю школу идёт отбор, будем надеяться, что нам пришлют какие-то проекты и из Азербайджана.

– В свою очередь представители азербайджанской стороны предложили вам проект проведения летней школы ВГИК в Азербайджане.

– Мы, безусловно, «за» это предложение, теперь нужно проработать конкретику: условия, программу, бытовые моменты, состав мастеров, которые могли бы принять участие в программе и, конечно, творческое содержание курса. Летняя киношкола ВГИКа в Азербайджане могла бы стать ориентированной на студентов из стран СНГ, была бы интересна всему региону. Это вполне осуществимо и может состояться уже на следующий год. Не секрет, что одно время заметно возрос интерес к киношколе США, но сейчас вернулось понимание того, что элементы советского кино тоже нужно сохранить, потому что они отображали и особенности национальной культуры, и вечные чувства, и человеческие взаимоотношения. Наряду с современными глобальными «блокбастерными» проектами всё равно должно сохраняться и современное национальное кино.

– Азербайджанский кинематограф исторически связан с Россией, множество его именитых мастеров являются выпускниками вашего вуза…

– Да, у нас состоялись тёплые встречи с азербайджанскими выпускниками ВГИКа, они трогательно делились воспоминаниями о своей учёбе, и практически все отмечали учёбу во ВГИКе как лучший период своей жизни. Нам всем было, что вспомнить. В этом году мы издали брошюру «Азербайджанский кинематограф и ВГИК», в которой как раз и проследили историю развития азербайджанского кинематографа в тесной связи с обучением национальных кадров во ВГИКе.

– Знакомы ли вы с современным национальным кинематографом Азербайджана?

– Национальный кинематограф сейчас можно увидеть только в рамках фестивалей. Мы говорили об этом с министром культуры Азербайджана, это большая задача культурного сотрудничества наших стран. Со своей стороны я недавно выступил в Госдуме на слушаниях по вопросам межнационального общения с предложением о том, что в Министерстве культуры России должна быть отдельная программа для стран СНГ. Нужны не разовые акции, а, например, «Дни культуры России» как масштабные регулярные программы в Азербайджане и других стран СНГ. Нужна и государственная программа поддержки гастрольной деятельности национальных театров стран СНГ в России: стимулирование, льготы.

– Каковы ваши ближайшие планы в организационной, педагогической, творческой деятельности?

– Есть много творческих проектов, которые хочется развивать. Я являюсь президентом Ассоциации творческих вузов, и сейчас мы реализуем один из таких интересных проектов. Выпускники творческих вузов делают дипломные спектакли, которые пропадают, когда студенты выпускаются, а ведь работы иногда бывают замечательные. Мы хотим сохранять лучшие из них и показывать на специальных гастролях. Это очень перспективно: практика для студентов, мастер-классы, живое общение. До сих пор мы обкатывали проект в России, но проговаривали уже и вопрос показа дипломных спектаклей в странах СНГ. Рассчитываю, что в рамках этой программы мы приедем и в Баку. Надеюсь также, что и делегация Азербайджана будет у нас в гостях в сентябре на торжественном вечере юбилея ВГИКа.

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