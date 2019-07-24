Жасмин: В Баку устраиваю "отпуск" от жесткого режима питания (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Постоянная участница «Жары» российская певица Жасмин рассказала о том, почему ей так нравится один из лучших музыкальных фестивалей лета.

Фестиваль «Жара», созданный народным артистом Азербайджана Эмином Агаларовым (EMIN), заслуженным артистом России Григорием Лепсом, основателем "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергеем Кожевниковым - одно из главных событий музыкальной жизни в Баку. Вот уже четвертый год главные звезды российской сцены приезжают в столицу Азербайджана, чтобы спеть для своих поклонников и окунуться в неповторимую атмосферу восточного города, его гостеприимство и теплоту. И вот что важно: приехав сюда однажды, артисты возвращаются на «Жару» снова и снова.

«Я всегда жду от «Жары» теплых встреч с друзьями, зрителями, много качественной живой музыки, сюрпризов и яркого солнца, которого так не хватает сейчас в Москве», - говорит певица Жасмин. Она одна из тех артисток, что приезжают сюда практически с самого начала. На вопрос журналиста межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о том, почему, отвечает – у «Жары» есть особый шарм. И даже не шарм – это слово слишком холодное для такого яркого фестиваля – а очарование. «У «Жары» своя душа и свой характер – яркий и запоминающийся. Сюда приезжаешь, как в гости к старому доброму другу, а уезжаешь с сожалением, но с массой позитива, теплых эмоций и планов», - рассказывает Жасмин.

Для бакинского фестиваля в этом году Жасмин готовит свои главные хиты, песни, которые знают и любят сотни тысяч людей в Азербайджане и России. А на будущее у нее есть особый план. На одном из концертов Жасмин пела песню из «Аршин мал алан», отличной азербайджанской оперетты – и думает о том, чтобы повторить как-нибудь этот номер в Баку, причем, возможно, на языке оригинала: «На джуури у меня песни есть, а вот на азербайджанском еще не записала ни одной. У меня волшебные воспоминания связаны с этой песней: «Аршин мал алан» - любимая оперетта всей нашей семьи, особенно бабушки. Мы всегда пели с ней практически все песни из этого фильма. Если тематика концерта в будущем позволит, я исполню эту песню с радостью».

Еще один план певицы – обойти Баку целиком, увидеть все его красоты. Жасмин часто приезжает с концертами в столицу Азербайджана, и ей очень нравится этот город, то, как сочетается здесь трепетное отношение к архитектурному наследию прошлых веков и современные урбанистические тенденции. Одна беда – при напряженном графике нет времени на долгие прогулки. «Баку меняется, он очень красив, и даже при хронической занятости то, что я успеваю увидеть в каждый свой приезд, радует. Поэтому есть у меня такое большое желание – приехать сюда ради того, чтобы оценить всю прелесть города, все посмотреть здесь», - говорит певица.

Особняком в этом плане стоят рестораны: Азербайджан славится своей кухней, а Жасмин, родившаяся в Дагестане, ценит традиционные блюда восточной кухни, как никто. «Многие блюда азербайджанской кухни схожи с теми, которые готовят на моей родине. Очень люблю долму, плов, аджабсандал, пахлаву. У этих блюд вкус моего детства, так что когда приезжаю на «Жару» – я себя радую. И вообще, в каждый свой приезд в Баку устраиваю своеобразный читмил (плановое нарушение строгой диеты, запланированный "отпуск" от жесткого режима питания) и отрываюсь. Конечно же, я и дома готовлю и долму, и плов, но это чаще по праздникам бывает…», - улыбается Жасмин.

Как и любое крупное мероприятие в Азербайджане, «Жара» проводится так, чтобы ее гости захотели вернуться сюда, и не раз. Это касается и зрителей – а многие ежегодно приезжают сюда из России – и звезд. Для Жасмин «Жара» - это не просто новый концерт, это источник энергии, и выступления здесь она ждет с нетерпением. «Уже добрая традиция: собираться на несколько незабываемых дней на берегу моего любимого Каспийского моря и устраивать потрясающие музыкальные вечера. Здесь невероятно дружелюбная атмосфера и очень гостеприимные люди. Лето, море, солнце, музыка, друзья, работа – потрясающий энергетический коктейль, на мой взгляд! Сюда хочется возвращаться снова и снова. Это прекрасное ощущение, и поэтому «Жара» всегда будет в моем сердце», - говорит певица.

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