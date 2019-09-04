В Баку просыпаешься счастливым, без конкретной причины… Попадаешь в сады Семирамиды (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известная российская пианистка Ольга Домнина недавно выступила в Рахманиновском зале Московской консерватории в рамках фестиваля «Собираем друзей» с великолепной программой, включающей произведения российских и азербайджанских композиторов – учеников и творческих последователей великого Дмитрия Шостаковича. В разговоре с журналистом межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева она призналась в своей любви к творчеству азербайджанских композиторов и к «городу праздника» Баку, рассказала о прошедшем в Москве концерте и поделилась творческими планами.

– В прессе вас не раз называли настоящим пропагандистом азербайджанской музыки в России. Что из азербайджанского музыкального наследия вам кажется важным донести до российских слушателей?

– В первую очередь мне важно еще раз напомнить российским слушателям, кто такой Гара Гараев. Конечно, многие знают это имя, но я хочу, чтобы мои концерты стали проповедью его музыки, чтобы любой культурный, музыкальный человек в России навскидку мог напеть, сыграть несколько его мелодий. А ещё мне хочется музыкой Гара Гараева рассказать об Азербайджане: о его интеллектуальной мощи и богатстве культуры. Причём, рассказать не только в России и Европе, но и в Японии, в Китае… На моих концертах бывают гости и из этих стран, и все остаются в невероятном восторге от музыки Гара Гараева и его учеников.

– Как вы познакомились с произведениями Гара Гараева и пришли к такому глубокому погружению в его творчество? В чём, по-вашему, его уникальность, значение для азербайджанской и мировой музыки?

– Я познакомилась с творчеством Гара Гараева благодаря его балету «Семь красавиц». Этот балет заключает в себе весь спектр азербайджанской народной музыки, но Гара Гараев придаёт ей совершенно особый смысл, философское начало, красочные оттенки – в этом уникальность его таланта. Это даёт шанс понять и полюбить его музыку любому – и слушателю на концерте, и музыканту. Так музыка Гара Гараева пленила и меня. До этого я была хорошо знакома с творчеством Шостаковича – педагога Гара Гараева, и эта связь очень меня заинтересовала. Я услышала невероятные глубины, духовную силу Гара Гараева и продолжила изучать его творчество. У него есть поистине великие произведения, которые по праву входят в Золотой фонд классической музыки и обязательно должны быть включёнными в курс обучения в музыкальных вузах России.

– Именно с премьерой транскрипций музыки из балета «Семь красавиц» вы в первый раз побывали в Баку. Какое впечатление произвёл на вас город? «Дух Азербайджана» оказался именно таким, каким вы ощущали его по музыке азербайджанских композиторов?

– Да, я сначала столкнулась с азербайджанской музыкой, а потом приехала в Баку, и там поняла источник и культурного, и бытового – в частности, гастрономического – богатства Азербайджана. Очень редко встретишь ещё где-то так много как в Баку по-настоящему интеллектуальных, широко понимающих культуру и музыку людей. Там ощущаешь очень интересное соединение интеллектуальной жизни и невероятной свободы для всех. Эту свободу можно почувствовать, просто пройдясь по улице, она ощущается как богатство и отражается в очень сердечном отношении людей. Это не «коммерческое гостеприимство», не формальная вежливость: ты чувствуешь себя поистине желанным гостем, твоему обществу искренне рады. Город и люди словно обнимают тебя, просто так, ни за что, лишь потому, что ты находишься там. Это отношение в Азербайджане не наносное, не внешнее, а глубинное, идёт от самого сердца. Баку – словно приглушенный карнавал, где ощущаешь себя в абсолютной безопасности. Это ощущение праздника не зависит от дня недели и времени года – его можно почувствовать там и утром понедельника в декабре. В Баку просыпаешься счастливым, без конкретной причины, просто так...

Быть в Баку туристом просто замечательно, но совершенно новый уровень понимания Азербайджана открывается, если у тебя есть там друзья – ты попадаешь в сады Семирамиды. В Баку словно отсутствует сама идея времени, оно там не властно. Это потрясающе и невероятно близко мне как творческому человеку – как вечно может длиться нота – так вечно в Азербайджане может длиться дружеская беседа, застолье, и тебе ни секунды не будет скучно. Пребывание в Баку – это музыка, которая не заканчивается никогда. Я обожаю там дни после напряжённых ответственных концертов – питаюсь энергией Баку и соприкасаюсь с духом Гара Гараева, даже просто гуляя по улицам.

– Вы участвовали в концертах к 100-летию Гара Гараева и в России, и в Азербайджане, и в Италии. Есть ли какая-то разница в том, как его произведения принимают в разных странах?

– Тур, посвящённый 100-летию Гара Гараева, назывался «Семь красавиц» в семи городах», он проходил при поддержке Министерства культуры Азербайджана. У меня был один концерт в Баку, три – в Италии и три – в России: в Москве, в Нижнем Новгороде и во Владивостоке, то есть мы охватили практически всю страну. Я играла произведения и Гара Гараева, и Фараджа Гараева. Интересно, что в солнечной Италии с удивительной теплотой приняли творчество Фараджа Гараева. Там же очень оценили театральную, эффектную музыку из балета Гара Гараева «Семь красавиц». А вся Россия – более серьёзная и интеллектуальная – больше прониклась «Прелюдиями» Гара Гараева. И, конечно, нет нужды говорить, как приняли концерт на родине композитора, в Баку, где мои «Семь красавиц» пришлись публике очень по душе благодаря выдающемуся композитору Владимиру Генину, создавшему специально для меня транскрипции для фортепиано соло. Благодаря его дару стало возможным моё «вхождение» в музыку Гара Гараева, в этот балет – всё началось именно с его транскрипций.

– Фестиваль, в рамках которого проходит концерт «После Шостаковича», называется «Собираем друзей». В чём дружба музыкальных сообществ и народов России и Азербайджана выражается для вас лично?

– В том, что меня любят в Азербайджане, очень по-доброму, открыто ко мне относятся. С огромной теплотой смотрят на мои идеи концертов азербайджанской музыки. Коллеги в России тоже с интересом относятся к моей деятельности, уважают меня за то, что я показываю им материал, которого они не знают, но который достоин высочайшего признания. Даже если они слышали о музыке Гара Гараева, их отношение к нему после концерта разительно меняется, ведь его творчество – нечто великое, что все мы должны знать. Интересно, что музыкой Гара Гараева теперь занимаются и великолепные скрипачи: Максим Венгеров, Вадим Репин. Первые имена музыкального мира интересуются музыкой Гара Гараева, пропагандируют её, и я безумно счастлива быть в такой компании, это огромная честь.

– У вас богатая творческая карьера, вы лауреат международных конкурсов, много гастролируете, сотрудничаете с замечательными композиторами и исполнителями. Каким из ваших творческих достижений вы особенно гордитесь?

– Несколько лет назад мы с Володей Гениным выпустили в Нидерландах диск его фортепианного цикла “Семь мелодий для циферблата”, который, по мнению авторитетного немецкого журнала классической музыки Piano News, стал лучшим среди новинок звукозаписи, обойдя по рейтингу работы известнейших музыкантов, таких как Ланг-Ланг, Пьер-Лоран Эмар. Это вселило в нас тогда уверенность в наших силах и помогло нам в дальнейшем сотрудничестве.

– Расскажите, пожалуйста, о своих творческих планах. Есть ли среди них – выпуск записи с азербайджанскими композиторами?

– Да, я планирую запись дисков музыки Гара Гараева и еще менее известной азербайджанской музыки. Есть много интереснейших азербайджанских композиторов, музыку которых я хотела бы пропагандировать наряду с творчеством Гара Гараева и Фараджа Гараева. Сейчас я очень серьёзно занимаюсь поиском новых для себя имён в азербайджанской музыке. Например, на недавнем концерте «После Шостаковича» в Москве состоялась российская премьера пьесы «Резонанс» Аяза Гамбарли. Это молодой азербайджанский композитор, который выиграл престижнейшие композиторские конкурсы в Америке и в Европе. Я уверена, что за ним – настоящее и будущее азербайджанской классической музыки, и надеюсь исполнять его произведения не только в России, но и по всему миру. Интересно, на становление Аяза Гамбарли сильно повлиял Эльмир Мирзоев – один из учеников Фараджа Гараева, очень талантливый композитор. Таким образом они тоже входят в это невероятное «музыкальное поле» Гара Гараева и Шостаковича, фактически – это все музыкальные потомки. И эта энергетическая насыщенность, «сжатая экспрессия» слышна в его музыке. Я очень рада, что он использует в своих произведениях технику мугама, как издавна делали классические композиторы Азербайджана. Это невероятно актуально и сейчас. Я с оптимизмом отношусь к творчеству молодых композиторов Азербайджана и вижу в них черты великих предшественников. Я спокойна за музыкальное будущее Азербайджана.

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