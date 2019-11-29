Горячие блюда выражали темпераментно-жгучий характер азербайджанцев – "Березка" в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Дней культуры России Азербайджан ежегодно посещают самые прославленные российские коллективы. Этой осенью одним из таких гостей стал, без преувеличения, символ России — Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка», который отличает не только уникальная хореография, но и глубокая смысловая нагрузка, связанная с огромным культурным пластом русских традиций. Уже больше 70 лет «Берёзка» показывает всему миру, что такое русская душа. На вопросы журналиста межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о поездках знаменитого ансамбля в Баку ответили художественный руководитель и главный балетмейстер «Берёзки», народная артистка СССР Мира Кольцова и её заместитель, директор ансамбля Василий Стодушный.

– Когда и с какими программами «Берёзке» доводилось раньше бывать в Азербайджане?

Мира Кольцова: Мы любим и помним наши ранние визиты в Азербайджан. Прекрасно помню встречи с президентом Гейдаром Алиевым, который лично приглашал нас, были и поездки в рамках культурных связей наших стран. Мы неизменно привозим в Баку наши самые значимые номера. Все они рассказывают об истории, культуре и жизни России, за что «Берёзку» и чтят во всём мире, понимая, что в ней заложено. Наши танцы разнотемповые и разнохарактерные, одни рассказывают о лирической женственности, другие – о молодецкой удали, есть шутливые танцы и т.д. Участники нашего коллектива больше чем танцоры, они – актёры.

– Как встретила «Берёзку» бакинская публика в этот ваш приезд?

Василий Стодушный: Бакинская публика оказала нам самый тёплый, радушный приём. С первого номера, хоровода «Берёзка», который уже 70 лет является визитной карточкой ансамбля, зал разразился аплодисментами. И так продолжалось до конца нашей программы.

– Какое впечатление произвёл на вас Дворец Гейдара Алиева, где состоялось выступление?

В.С.: Это прекрасное монументальное здание увековечило память о выдающемся сыне азербайджанского народа Гейдаре Алиеве: внутри можно увидеть его бюст, перед которым всегда живые цветы. Во Дворце прекрасная сцена, оснащённая новейшим оборудованием, и красивый зал, спроектированный очень правильно, так, что с каждого места всё прекрасно видно и слышно. Безупречный обслуживающий персонал говорит на двух языках – азербайджанском и русском, причём совсем без акцента.

– А что скажете о самом Баку? Удалось ли вам и вашим артистам увидеть какие-нибудь достопримечательности города?

В.С.: Я мечтал о Баку всю свою жизнь, так много слышал о нём, и вот, наконец, мне удалось там побывать. Это зелёный, очень красивый город с прекрасной новой архитектурой, сочетающейся со старинными зданиями. В Баку сохранена архитектурная целостность, ансамбль – этому стоит поучиться застройщикам многих крупных городов России. На бульварах, дорогах и улицах – чистота, водители соблюдают правила движения и уважают пешеходов. Наши ребята прогулялись по городу пешком, вышли на набережную, чтобы полюбоваться Каспием. И, конечно, нашли улицу, где снимался фильм «Бриллиантовая рука», то самое место, где Андрей Миронов падал возле аптеки и кричал: «Чьёрт побьери!».

– А довелось ли вам попробовать азербайджанскую кухню?

В.С.: Мы жили в небольшом, но очень хорошем отеле. Персонал, встречавший нас на завтраках, обедах и ужинах, был настолько любезен и учтив, что это уже было частью особенности азербайджанской кухни. Такое гостеприимство – очень важная и хорошая традиция. На столах было много зелени, овощей, фруктов, свежевыжатых соков и, конечно, знаменитых азербайджанских мясных и рыбных блюд. Были и горячие первые блюда, выражающие темпераментно-жгучий характер азербайджанцев. А лично для меня коронным блюдом азербайджанской кухни стало потрясающее варенье к чаю: ореховое и из белой черешни.

– А что импонирует вам в национальной культуре Азербайджана?

М.К.: После того как появилась «Берёзка», во многих союзных республиках, в том числе и в Азербайджане, расцвели национальные танцевальные коллективы. У нас совершенно разные культуры, но многое и роднит нас: такие ансамбли зиждятся на национальном колорите, несут образ чистоты и благородства, знание родной истории, культуры, музыки. В Азербайджане музыка невероятной красоты – не случайно мы знаем столько знаменитых азербайджанских композиторов и певцов, как, например, Рашид Бейбутов. Кстати, в один из наших визитов в Азербайджан на вечернем приёме после концерта президент Гейдар Алиев познакомил нас со знаменитым Муслимом Магомаевым. Особый музыкальный план в Азербайджане создаёт и особую культуру движения, которой я всегда любовалась. Я знаю, люблю и всегда приветствовала культуру этой прекрасной страны.

– В этом году 40 лет, как Мира Михайловна стала художественным руководителем и главным балетмейстером «Берёзки», а прошлый год был юбилейным, 70-м, и для самого ансамбля. Что сохранилось традиционным и неизменным, и что изменилось в коллективе за это время?

М.К.: «Берёзка» удивительна – чем больше здесь работаешь, тем сильнее влюбляешься и тем больше новых горизонтов открываешь для себя. Репертуар и мысли создательницы «Берёзки» Надежды Сергеевны Надеждиной – это счастье. Сама я воспитала уже шесть поколений артистов, и главное, что закрепилось при моём руководстве – манера прочувствовать музыку танцем, взглядом. Эту манеру я привнесла в ансамбль ещё как первая солистка, и Надежда Сергеевна всегда очень ценила это во мне: «Научи всех делать как ты, Миракль», – говорила она. Так она меня называла – Миракль – Чудо. Для меня важно, чтобы зрители не просто смотрели выступление, но сопереживали, включались в действие. Участники ансамбля раньше набирались из самодеятельности, сейчас же они – профессионалы. Но откуда бы новый артист к нам не пришёл – мы учим его заново, исполнению в нашей уникальной манере «максимальное впечатление при минимальном движении». Недавно благодаря Владимиру Владимировичу Путину у нас появилось новое здание в Москве, в котором мы смогли разместить и свою школу.

– Чем вам больше всего запомнился этот юбилейный год?

М.К.: Юбилей – очередная ступень для меня лично и для нашего коллектива – нужно становиться лучше и лучше. Мы создали особенный, большой двухчастный спектакль, в котором маленькая девочка-ученица входит в прекрасный волшебный мир «Берёзки». Были и творческие муки, и слёзы счастья, и комплименты. А под конец всех юбилейных мероприятий мы были приглашены и в прекрасную страну Азербайджан.

– Есть ли вероятность снова увидеть «Берёзку» в Баку?

В.С.: С большим удовольствием вернулись бы с гастролями в Азербайджан, и не только в Баку – хотели бы охватить всю республику, поделиться своим искусством, мастерством с азербайджанским народом. Кстати, после концерта к нам подошли представители посольства России в Азербайджане с тёплыми словами благодарности. Посол Владимир Дмитриевич Дорохин сфотографировался на память с участниками ансамбля и сказал нам, что посольство будет ходатайствовать о том, чтобы на следующий год наш коллектив повторил свой визит на прекрасную азербайджанскую землю.

Огромное спасибо всем организаторам и участникам проекта: и Росконцерту, и министерствам культуры России и Азербайджана. Спасибо всем бакинцам за их гостеприимство и любовь. До скорой встречи, Баку!

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