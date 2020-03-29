Джазмен из Питера хочет посетить историческую родину Азербайджан - интервью (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В советское время Ленинград и Баку были, наряду с Ригой, самыми важными джазовыми центрами СССР. И сегодня джаз связывает Питер и Баку яркими персоналиями, как, например, петербуржец Гасан Багиров, один из ведущих российских джазменов, виртуозный гитарист, участник множества международных фестивалей и заслуженный артист Азербайджана.

Журналист межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева побеседовал с прославленным музыкантом о джазовых традициях, которые объединяют Азербайджан и России, и его новой программе в стиле джаз-мугам.

– Что вы думаете о перспективах джазового направления в Азербайджане? В вашем репертуаре джаз, блюз, фламенко-джаз... Как относитесь к азербайджанскому джаз-мугаму, который пользуется в России всё большей популярностью?

– В Азербайджане очень крепкие джазовые традиции. В России знают и помнят Вагифа Мустафазаде, Тофика Кулиева… И сейчас в Азербайджане есть много людей, которые любят джаз и тонко в нём разбираются. Знаю и очень уважаю многих азербайджанских музыкантов: Исфара Сарабского, Эльчина Ширинова, Руслана Гусейнова, Вагифа Алиева, Элвина Баширова и многих других. В последние годы я очарован джаз-мугамами, сейчас работаю над созданием целой программы в этом стиле современной музыки.

– Мугам – вокально-инструментальное произведение, а вы, как известно, не только виртуозный гитарист, но и джазовый певец, и последние годы развиваете этот талант. Какие новые грани музыки это позволяет вам открывать?

– Это и показ джазовых тем – стандартов – в оригинальных аранжировках, и пение скэтом – вокально-инструментальная импровизация. Сейчас я слушаю записи певцов, исполняющих традиционный азербайджанский мугам, стараюсь выделить важные элементы исполнения: глиссандо, мелизмы, вибрато. Это очень развивает вокальные навыки.

– В 2018 году вам и четырем петербуржцам было присвоено почетное звание «заслуженный артист Азербайджана». С какими чувствами вы получали награду, что историческая родина значит для вас?

– Я очень горжусь, что мой скромный труд так высоко оценил Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Эта награда очень вдохновляет меня на новые творческие достижения. В Баку у меня живут тётя и сёстры. Мой дед работал в ЦК компартии Азербайджана. Я тоже очень люблю Азербайджан. С годами мой южный темперамент проявляется всё больше.

– В том же году вы побывали в Баку на международном джазовом фестивале. Что вам больше всего запомнилось из этой поездки в Азербайджан?

– Перед этой поездкой на фестиваль я был в Баку в детстве и потом в 1989 году на гастролях с группой «Секрет». Современный Баку поразил меня своей красотой, южным шармом, открытыми и очень доброжелательными жителями.

– На том фестивале вы сыграли в тандеме с родившимся в Баку пианистом Леонидом Пташкой, который живёт и работает в Израиле. Музыкальная встреча на исторической родине получилась интересной? Как реагировала публика?

– Я познакомился с Леонидом ещё в России в начале двухтысячных. Затем он пригласил меня на свой международный фестиваль в израильский Ашдод. После этого организатор и создатель фестиваля в Баку, прекрасный музыкант Раин Султанов, пригласил нас вместе с Леонидом выступить в Азербайджане. Публика на концерте, который проходил в Международном центре мугама, встретила нас с огромным энтузиазмом и восторгом. Самые лучшие воспоминания – о горячей и очень тонко чувствующей аудитории на концерте.

– Насколько в целом важным вы считаете участие в Бакинском фестивале джазменов из России?

– Зная ситуацию в обоих городах, могу сказать, что хороших музыкантов и в Баку, и в Санкт-Петербурге много. Считаю, что необходим постоянный обмен джазовыми музыкантами между нашими городами и странами.

– Сейчас вы сами выступаете в роли педагога, а кто были главными учителями для вас самого?

– В России это, конечно, Давид Голощёкин. Среди моих западных кумиров назову Джанго Рейнхардта, Уэса Монтгомери и Джорджа Бэнсона.

– Какие ваши творческие планы ждут сейчас своей реализации? Есть ли шанс у азербайджанских ценителей джаза снова увидеть вас в Баку?

– Готовлю новые джазовые программы и новые альбомы. Очень хочу вновь посетить гостеприимный Баку и встретиться со своими друзьями-музыкантами, выступить на концерте для любителей джаза.