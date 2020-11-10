В Азербайджане празднуют победу, а в Армении – траур и беспорядки. Вот, что значит наша сила! – народный артист Сабир Мамедов

Интервью 10 ноября 2020 17:18 (UTC+04:00)
В Азербайджане празднуют победу, а в Армении – траур и беспорядки. Вот, что значит наша сила! – народный артист Сабир Мамедов

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский народ и армия во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым нанесли сокрушительный удар по армянским агрессорам, вынудив подписать капитуляцию и показав свою беспомощность на весь мир, сказал в интервью Trend Life известный артист театра и кино, актер Государственного академического национального драматического театра Сабир Мамедов.

"В Азербайджане празднуют победу, а в Армении – траур и беспорядки. Вот, что значит наша сила! Слава нашим героям и светлая память шехидам, благодаря которым мы встречаем этот прекрасный исторический день. Около 30 лет мы ждали этого дня! Жили этим днем, готовились к нему, и, наконец, он наступил. Все происки армянских агрессоров и их пособников провалились, вся их ложь сломалась о нашу стену истины. Сколько фейков и дезинформаций, чтобы очернить наше справедливое дело по освобождению оккупированных территорий и восстановлению территориальной целостности лилось из зарубежных СМИ и телеканалов, которые проплачивались армянским лобби. Но и мы были не одни, и нас поддержали такие братские страны как Турция и Пакистан. Также хотелось бы отметить очень важную работу наших грамотных журналистов и политологов по донесению до мировой общественности истинного положения дел. Все мы являемся единым целым, одной семьей, независимо от национальности и вероисповедания, воинами своей страны. Наша Родина, наконец, очистится от армянских сепаратистов и фашистов, около миллиона беженцев вернутся в родные края, весь разрушенный регион будет восстановлен, страна продолжит путь развития", - отметил Сабир Мамедов.

Народный актер подчеркнул, что гордится доблестной армией, отважными воинами и патриотизмом молодежи, которая добровольно записывалась на фронт, не щадила жизни во имя свободы Азербайджана. А в это то время армянские солдаты и офицеры дезертировали с поля боя, молодежь покупала справки о наличии коронавируса, или же ее отлавливали на улицах и в общественном транспорте Армении, чтобы отправить воевать.

"Ежедневно мы получали хорошие вести с фронта, с удовольствием смотрели видеокадры минобороны с какой точностью уничтожался враг, видели своих героев, и армянский агрессор решил капитулировать, иначе вообще был бы уничтожен. Особо подчеркну роль главы государства, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, который своим прагматизмом и уверенностью придал каждому из нас дополнительные силы в скорейшую победу. Одни его обращения к народу и интервью зарубежным СМИ, многие из которых занимали явно агрессивную позицию против нашей страны, чего стоили... Хотя эти псевдожурналисты не спрашивали и не обвиняли Пашиняна в чудовищных военных преступлениях в Азербайджане, когда запрещенными баллистическими ракетами и кассетными бомбами обстреливались мирные города Гянджа, Барда, Тертер, Нафталан и другие населенные пункты, находящиеся далеко от зоны боевых действий. Более 90 человек были убиты в результате этих бомбардировок, более 400 раненых, а сколько детей остались сиротами, родители потеряли детей, даже целые семьи были уничтожены. Ведь они настоящие фашисты и делали это преднамеренно, чтобы испугать нас. Не получилось, мы еще больше объединились! Но сколько сломанных судеб, а эти радетели прав человека и демократии, почему- то все время молчали, более того, обвиняли нас. Нонсенс! Обвинять жертв агрессии и фашизма! Почему эти международные силы не требовали у него вывести оккупационные войска с нашей земли, и все преступные деяния совершались при их полном молчании, слепоте и глухоте? А ведь именно они обязаны были в первую очередь принять самые жесткие меры против Армении, ввести санкции и т.д., чтобы не началось это кровопролитие", - сказал Сабир Мамедов.

Актер в советские годы был во многих городах Армении, да и в Азербайджане жили десятки тысяч армян. Впрочем, и по сей день живут, и никто им дурного слова не говорил. Хотя в Армении нет ни одного азербайджанца.

"Я родом из Газаха, который находится на границе с Арменией, и был во многих их городах. Армяне это настолько лживый, трусливый, наглый и лицемерный народ, что не передать словами. Например, про трусость. У армян, как известно, были серьёзные проблемы с личным составом для ведения боевых действий, и Пашинян буквально умолял их записываться в ряды вооруженных сил. А что произошло? Их в мире несколько миллионов, но с трудом удавалось находить добровольцев, вместо этих "мужчин" набирали женщин и даже привлекали детей. Позор! А что мы увидели вчера в Ереване во время беспорядков, откуда появилось столько "мужчин", как быстро они повылазали из своих нор. Все знаем, как шакалы стаями нападали на наших за рубежом – вот их смелость. Если считал своим Карабах, то почему не воевали за эту землю, а прятались как крысы? А те, кто одевал форму, не могли противостоять нашим воинам, и поэтому бомбили ракетами наших мирных граждан, убивали детей, стариков, женщин. Вот вся их трусливая и подлая сущность! Я был во многих городах Армении. И когда они узнавали, что я азербайджанец, сразу поджимали губы от страха и злобы. Они нас даже азербайджанцами не называли, а "туркес", и своих детей воспитывали в ненависти к нам и туркам. Они уже всем надоели и вызывают ненависть к себе своим нытьем, попрошайничеством, пресловутым "геноцидом", якобы многострадальческим образом. Хотя у них есть и сторонники, увы, поддерживающие их преступный режим и агрессивную политику национализма и фашизма", - сказал Сабир Мамедов.

Всего за 44 дня наша славная армия разгромила их мощную инфраструктуру, которая строилась на протяжении десятилетий, современными видами вооружения уничтожена их военная техника, они понесли очень большие потери в личном составе, и в рукопашном бою была освобождена Шуша.

"Армяне – это племя, этнос, который сам себя уничтожает. Вместо того, чтобы жить в добре и согласии с соседями, вечно творит злодеяния, получает по башке, а потом начинает жаловаться миру. Вот их жалкая натура! Никогда в своей истории они не вели войну один на один, прятались за чьими-то спинами, действовали исподтишка, предавали…И сегодня, когда мы их опять побили, вновь вопят на весь мир. Очень жалкие и неблагодарные существа, которые растоптали наш хлеб. Их экс-президент однажды сказал о ситуации, когда Карабаху давалась автономия: "То, что мы отвергаем сегодня, в будущем мы должны будем просить, но не получим, как не раз бывало в нашей истории". Вот и этот день настал. Азербайджан обещал им автономию, они захотели, теперь и этого не будет. Сегодня мы празднуем победу, и поздравляю азербайджанцев всего мира с этим историческим днем!", - добавил Сабир Мамедов.

(Автор: Вугар Иманов)

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