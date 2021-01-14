Турал Ахмед в образе великого визиря Карабахского ханства Моллы Панаха Вагифа: Все началось с портрета в чалме (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Дни поэзии Вагифа", которые с 1982 года проходили в Шуше и других городах страны вплоть до событий начала 90-х (армянской оккупации), уже на освобожденных землях станут ярким событием в поэтической жизни страны и культуры региона, сказал в интервью Trend Life популярный актер сериалов и кино, актер Бакинского муниципального театра Турал Ахмед, который в 2018 году воплотил образ классика национальной поэзии в рамках проекта, посвященного 300-летию поэта и государственного деятеля Карабахского ханства XVIII века Моллы Панах Вагифа, и был представлен литературным проектом “Söz” (“Слово”) министерства культуры, Международным центром мугама и Mədəniyyət TV.

"Когда в 1982 году были проведены первые "Дни поэзии Вагифа", я еще не родился, только через год появился на свет. А любовь к творчеству великого визиря Карабахского ханства Моллы Панаха Вагифа появилась у меня с детства и началась с портрета в чалме, который увидел в школьной книге по литературе. Гордый образ великого везиря, полный достоинства и философии, источающий силу и доброту, настолько понравился мне, что я стал читать произведения поэта. Родители мне рассказывали, что "Дни поэзии Вагифа" были большим событием в культурной жизни страны, в котором принимали участие представители культуры и искусства, приезжали многочисленные зарубежные гости. И когда мне поступило предложение от руководителя проекта “Söz” Нигяр Гасанзаде создать образ классика национальной поэзии, то я принял это с огромной радостью",- сказал актер.

На вечере в Международном центре мугама зрители, ещё будучи в фойе центра, попадали в атмосферу времен великого поэта, погружались в мир поэзии Вагифа.

"Череда торжества художественного слова и музыки покорила зрителей. В совместном моем исполнении и творческого коллектива актеров, чтецов, музыкантов, хоровой капеллы, исполнителей мугама прозвучали прекрасные образцы поэзии Вагифа, что сделало вечер неподражаемо прекрасным. Для меня было большим счастьем также воплотить этот образ на "Днях поэзии Вагифа"", - сказал Турал Ахмед.

Молла Панах Вагиф (1717-1797) является одним из последних выдающихся поэтов Азербайджана периода средневековья и первым поэтом новой реалистической, близкой к народному творчеству, поэзии. Его творчество оказало большое влияние на дальнейшее развитие азербайджанской поэзии. Вагиф использует все классические формы восточной поэзии. Он пишет газели теджнисы, мухаммасы, мустезада, муашшара, мушаире, месневи и элегии. Однако особое место в его творчестве занимает поэтическая форма-гошма, взятая им из ашугского народного творчества. Язык этих стихов предельно приближен к народному.

Особая отличительная черта лиpики Вагифа – показать первозданную красоту родной Карабахской земли и свою безмерную любовь к ней, не жалея ярких поэтических красок.

"Творчество Моллы Панаха Вагифа насыщено яркими красками певца земной любви, душевной красоты и великолепия родной природы. Xyдoжecтвeннo-изoбpaзитeльныe cpeдcтвa лиpики Baгифa мнoгooбpaзны. Оптимизм, мнoгoкpacoчнocть, бoгaтcтвo oбpaзoв, oттoчeннoe xyдoжecтвeннoe мacтepcтвo, живoй и выpaзитeльный язык - вoт нaибoлee cyщecтвeнныe ocoбeннocти его твopчecтвa. Cтиxoтвopeния Baгифa eщe пpи eгo жизни пoльзoвaлиcь oгpoмнoй пoпyляpнocтью в нapoдe, зayчивaлиcь нaизycть и зaпиcывaлиcь. Поэт придавал любви большой философский смысл и облекал её в некий высший ореол человеческих чувств. Между тем в своих произведениях он yмeлo coздaвaл пoэтичecкий oбpaз peaльныx жeнщин, воспевал их красоту. Baгиф был настоящим поэтом любви, а я стремлюсь к этому идеалу", - добавил Турал Ахмед.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)