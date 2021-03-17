Джейран Махмудова рассказала о сотрудничестве с российскими театральными вузами ВГИК и ГИТИС: Это очередная важная веха

Интервью 17 марта 2021 12:32 (UTC+04:00)
Джейран Махмудова рассказала о сотрудничестве с российскими театральными вузами ВГИК и ГИТИС: Это очередная важная веха

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские и российские театральные вузы уже долгие годы связывают узы творческого сотрудничества и дружбы. Азербайджанский государственный университет культуры и искусств (АГУКИ) входит в созданную в 2015 году Ассоциацию вузов России и Азербайджана и за прошедшие годы принял участие в целом ряде ярких мероприятий и программ совместно с российскими вузами. Ректор АГУКИ, доктор искусствоведения, профессор Джейран Махмудова рассказала журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева о совместных проектах с российскими коллегами.

– Как вы оцениваете сотрудничество театральных вузов России и Азербайджана? Что уже сделано, а что еще предстоит сделать?

– Я высоко ценю сотрудничество наших стран в сфере театрального образования. Существуют прямые дружеские контакты с руководством ГИТИСа, мы поддерживаем тесные отношения с его уважаемым ректором Григорием Заславским. В 2020 году было запланировано проведение летней школы ГИТИС совместно с АГУКИ в Азербайджане. К сожалению, в связи с пандемией пришлось перенести это мероприятие, к которому мы очень готовились, на лето 2021 года. Также руководство ГИТИСа принимало участие в международном вебинаре, который по моей инициативе организовал наш университет в августе 2020 года. Вебинар был посвящен проблемам дистанционного обучения в вузах творческой направленности, в нем поучаствовали также наши коллеги из ВГИКа, из творческих вузов Казахстана и Узбекистана. На протяжении нескольких часов специалисты обменивались мнениями на злободневные темы дистанционного обучения, которые не теряют актуальности и по сей день.

– В конце прошлого года студенты и преподаватели вашего вуза уже в третий раз приняли участие в Театральном фестивале стран СНГ "ГИТИС – мастер-класс". В чем, по-вашему, основная роль подобных мероприятий?

– Мы очень рады, что студенты нашего университета традиционно участвуют в театральном фестивале стран СНГ "ГИТИС – мастер-класс", я считаю это очень важным. Фестиваль позволяет творческой молодежи стран Содружества лучше узнать друг друга, ознакомиться с театральными постановками других вузов. Формат мастер-класса также позволяет студентам и педагогам получать много интересной и нужной информации от своих коллег из других стран.

А если рассматривать вопрос шире, то театральные фестивали – очередная важная веха в деле дальнейшего укрепления межкультурных связей между Азербайджаном и Россией. Эти связи всегда были на достаточно высоком уровне. В качестве примера можно привести различные межкультурные форумы и фестивали, проводимые в нашей стране, в которых неизменно принимают участие видные представители российской культуры.

– Какие отличия онлайн-формат проведения внес в фестиваль ГИТИСа? Форма дистанционного общения и обмена опытом себя оправдала?

– Проведение фестиваля онлайн стимулировало студентов к учебе в период пандемии. Они посещали не только выступления своих друзей-студентов из других стран, но и мастер-классы. Конечно, такой форме проведения занятий очень не хватало практики, которой требует актерское мастерство. Но обмен опытом между преподавателями из разных театральных школ я считаю возможным даже дистанционно. Например, летом 2020 года ГИТИС провел курсы повышения квалификации для преподавателей стран СНГ. Педагоги нашего вуза тоже с успехом поучаствовали в этой программе и получили сертификаты.

– А что входило в образовательную программу фестиваля?

– Она включала в себя мастер-классы и лекции профессоров и преподавателей ГИТИСа. Хочу особо отметить мастер-класс для преподавателей "От упражнения к этюду. От этюда к спектаклю", который вел профессор ГИТИСа Александр Александрович Бармак. Этот мастер-класс вызвал у педагогов большой интерес – он затрагивал важные моменты, которые студенты должны усваивать в процессе обучения. Участвовали наши педагоги и в других мероприятиях образовательной программы фестиваля, например, в мастер-классе по актерскому мастерству «Внутренний монолог. Работа над одной из сцен пьесы Антона Чехова "Дядя Ваня". Это занятие проводила старший преподаватель кафедры режиссуры драмы ГИТИСа Татьяна Тарасова. А для студентов очень интересным и полезным стал, в частности, мастер-класс "Биомеханика. Принципы. Практика", который вел преподаватель кафедры сценической пластики Василий Слюсаренко. В целом важным аспектом фестиваля ГИТИС является совместное участие студентов и преподавателей во всех мастер-классах. Это помогает использовать полученный опыт в учебном процессе.

– В прошлом году студенты АГУКИ получили на фестивале ГИТИС приз за оригинальность постановки "Легенды об Отелло". А как зрители фестиваля приняли постановку "Ромео и Джульетта" в этом году? Каково ваше собственное впечатление о спектакле?

– Спектакль "Ромео и Джульетта", представленный на фестивале "ГИТИС - мастер класс", был показан в Баку еще до пандемии и вызвал большой интерес публики. Традиционно на показы студенческих спектаклей приходят как педагоги и студенты АГУКИ, так и приглашенные гости, различные театральные деятели. "Ромео и Джульетта" в постановке Джейхуна Дадашева привлекает в первую очередь новизной подхода. Танцы, пластика, движение – с помощью этих элементов хорошо известная история была рассказана так, что порой на глаза наворачивались слезы, а иногда в зале слышался и веселый смех, особенно в сценах с няней Джульетты. Этот спектакль – очередная веха в развитии студенческого театра нашего университета.

– А ставятся ли в АГУКИ студенческие спектакли на русском языке и по русской классике?

– Да, в нашем вузе каждый год осуществляется набор студентов в русский сектор по специальности "актер". На протяжении всей учебы эти студенты обучаются на русском языке. Наряду с этим студенты азербайджанского сектора также играют в спектаклях русских драматургов, в частности, Гоголя, Чехова и других авторов в переводе на азербайджанский язык.

– Какие еще интересные и перспективные программы и проекты, совместные с российскими вузами, вспоминаются вам за последнее время?

– Одним из ярких впечатлений недавнего прошлого стал фестиваль студенческих спектаклей в Казани в 2019 году, в котором приняли участие и наши студенты. Они также посетили спектакли других театральных вузов, что, безусловно, обогатило представления студентов о многообразии театрального мира.

Кроме того, в том же 2019 году один из ведущих профессоров ГИТИСа Александр Бармак был приглашен нашим университетом в качестве председателя Государственной экзаменационной комиссии при выпуске студентов по специальностям "актер" и "режиссер", который с большим вниманием ознакомился со спектаклями, представленными выпускниками нашего университета, и дал им высокую оценку. Мы намерены и в дальнейшем продолжать подобную практику приглашения российских специалистов, которая способствует укреплению связей между нашими вузами.

– Насколько известно, в прошлом году АГУКИ и ВГИК подписали соглашение о сотрудничестве. Какие мероприятия планируются в ходе его реализации?

– Да, действительно, в рамках проведения 100-летия ВГИКа Азербайджан посетила представительная делегация во главе с Владимиром Малышевым – ректором этого замечательного учебного заведения. В рамках подписанного двустороннего соглашения мы готовили студентов для прохождения творческой практики во ВГИКе прошлой весной. Но, к сожалению, по понятным причинам нам пришлось на время отложить осуществление этого мероприятия. В дальнейшем мы планируем приглашать ведущих преподавателей как ВГИКа, таки ГИТИСа для проведения мастер-классов в нашем университете. Мы бы очень хотели продолжить взаимовыгодное общение с российскими театральными вузами и в будущем.

– Чем, на ваш взгляд, укрепление связей вузов Азербайджана и России будет содействовать углублению взаимопонимания между нашими странами?

– Искусство – одна из важных сфер, которые сближают народы. Мы бы очень хотели, чтобы творческая молодежь Азербайджана и России больше общалась, лучше узнавала друг друга. Русская классическая театральная школа всегда была примером высокого искусства и замечательных традиций. Надеюсь и верю, что тесные связи между Россией и Азербайджаном, дружественными и братскими народами, будут год от года крепнуть и развиваться.

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