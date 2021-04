Гордость Азербайджана в США – Аида Гусейнова: эксклюзивное интервью (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Аида Гусейнова - музыковед, профессор Джекобсской школы музыки при Индианском университете (США, Блумингтон) – уникальная личность и большой патриот своей страны, активно пропагандирующий азербайджанскую культуру за рубежом. Представляем читателям Trend Life эксклюзивное интервью с нашей соотечественницей.

Женщина и наука

Аида Гусейнова, можно сказать, на генетическом уровне связана с наукой. Отец, Неймат Гусейнов, ведущий специалист страны в области микроэлектроники, работал в области космической промышленности, один из основателей предприятия электронной промышленности - завода "АЗОН", лауреат Государственной премии Азербайджана. Мать, Нателла Кязымова, доктор химических наук, автор многочисленных изобретений, работала в Институте химии присадок Национальной академии наук Азербайджана. Брат, Эмин Гусейнов, кандидат технических наук, преподаватель Государственной нефтяной академии, доцент, автор книг и учебных пособий. Аида Гусейнова выбрала путь музыкальной науки, неся на своих хрупких плечах большую ответственность, представляя Азербайджан в США и реализуя множество проектов, достойных истинного восхищения.

"Женщины-учёные встречались и встречаются во всем мире, и вряд ли кого-то можно сейчас этим удивить. Не думаю, что половая принадлежность ученого, да и вообще специалиста в какой-либо области, должна играть роль в оценке результатов профессиональной деятельности. Мы же не оцениваем, например, исполнение фортепианных произведений Бетховена в зависимости от того, кто за роялем, мужчина или женщина. Мы говорим о том, состоялось это исполнение или нет. Иными словами, единственными подлинными критериями ценности творческого или научного продукта являются талант, профессионализм и качество. Это, на мой взгляд, относится к любой области знания или творчества".

Аида Гусейнова с отличием окончила музыкальную школу Бюльбюля и Государственную консерваторию по классу фортепиано и истории музыки, стала доктором философии в области искусствоведения в Санкт-Петербургской государственной консерватории. Профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, генеральный секретарь Национального Музыкального совета Азербайджана, член правления Ассоциации музыкальных колледжей США, награждена престижными наградами и отмечена стипендиями Эндрю Меллона, Фулбрайта и Госдепартамента США. Автор нескольких книг, множества статей, мультимедийных проектов, посвященных азербайджанской музыке. Выступала с научными лекциями об азербайджанской музыке в лучших университетах мира, среди которых Гарвардский, Принстонский, Колумбийский, Беркли, Стэнфордский (США), Кембриджский (Великобритания), как музыковед представляла национальную музыку на сценах Линкольн-центра и Кеннеди-центра (США), Международного центра искусств в Мельбурне (Австралия), Театра Саддлер-Уэлс в Лондоне (Великобритания), Рой Томсон Холла в Торонто (Канада), Музея Исламской культуры в Дохе (Катар), выступала с многочисленными интервью в мировых СМИ.

От Блумингтона до Баку

Аида Гусейнова впервые приехала в США в 2000 году в рамках программы академического обмена между Бакинским государственным университетом и Индианским университетом. Стажировалась в Индианском университете по линии программы Junior Faculty Development Program. В 2007 году стала финалистом программы по академическому обмену Фулбрайт и с тех пор преподает в Jacobs School of Music при Индианском университете, которая входит в тройку лучших музыкальных вузов США. Это очень большая школа, в которой количество студентов достигает 2000 человек, а преподавателей - 200. В целом в Индианском университете проходят обучение около 50 000 студентов. Главный кампус университета, расположенный в городе Блумингтон, был основан еще в 1820 году и является одним из красивейших университетских городков в США.

"Когда я начала преподавать в Индианском университете, на первых порах решила стать, что называется, американским педагогом. Много читала, работала над собой, осваивала различные преподавательские методики, которые используются в системе образования США. Бесспорно, это было очень полезно, но я сразу же совершенно естественным образом стала совмещать новые знания с педагогическим опытом, приобретенным в Бакинской музыкальной академии, где я преподавала с 1989 года. И возник такой интересный новый cинтез, который, бесспорно, обогатил мою творческую, научную и педагогическую деятельность. Впрочем, это вполне закономерно, ведь процесс обучения в музыкальных вузах Азербайджана и США в общем-то подчиняется единым законам. Работая в своем офисе в Jacobs School, часто ловлю себя на мысли, что нахожусь в той же звуковой сфере, что и в Бакинской музыкальной академии — где-то распеваются вокалисты, занимаются пианисты или скрипачи, репетирует хор или симфонический оркестр. Разве что слышно больше джаза, чему не приходится удивляться, ведь нахожусь я на родине этого музыкального жанра".

Отметим, что именно благодаря инициативе Аиды Гусейновой в учебную программу Jacobs School of Music включены предметы "Музыка народов Шёлкового пути" и "Пересечение музыкальных традиций Востока и Запада". Она также преподает курс популярной музыки Европы и Азии и историю русской музыки, но в центре ее педагогических интересов неизменно остается музыка Азербайджана.

"Я очень рада неизменно возрастающему количеству студентов во всех моих группах. Например, десять лет назад в группе изучающих предмет "Музыка народов Шелкового пути" было всего четырнадцать студентов, сегодня эта цифра выросла до ста, что говорит о большом интересе к тематике и региону. Та же динамика наблюдается и в преподавании предмета "Пересечение музыкальных традиций Востока и Запада". Причем в рамках обоих курсов я большое внимание уделяю азербайджанской музыке – мугаму, ашугскому искусству, а также произведениям наших композиторов, джазовым композициям. Нередко интерес моих студентов к нашей стране и ее музыке не ослабевает и по окончании курса, когда уже бывшие мои студенты сообщают мне о своих самостоятельных открытиях, касающихся Азербайджана. Некоторых пройденный курс даже сподвигает на посещение Азербайджана. И это меня очень радует. Ведь через музыку познаются культура, традиции, обычаи и характер народа".

Наряду с преподаванием музыкально-исторических курсов, Аида Гусейнова работала и с хором Индианского университета, разучив со студентами несколько азербайджанских народных песен, включая «Агаджда лейляк», «Бери бах», «Гюль ачды, бахар олду», «Ай Гюлябатын» и «Эвляри вар хана-хана». В течение нескольких месяцев продолжалась работа над азербайджанским произношением и особенностями музыкального стиля. А в 2008 году к столетию премьеры оперы «Лейли и Меджнун» Узеира Гаджибейли хор Индианского университета вместе с нашей соотечественницей исполнил композицию «Шеби Хиджран» на слова Физули. Назовем и вышедший в свет в 2019 году компакт-диск -- альбом музыки народов мира, где детский хор Индианского университета вместе с Аидой Гусейновой исполняет песню «Гюль ачды, бахар олду» в обработке Джахангира Джахангирова.

Блумингтон - уютный город, расположенный на холмистой местности с карстовыми процессами, характеризующимися наличием оврагов, трещин, подземных рек, родников и пещер. В городе популярен спорт, особенно студенческий, поэтому на большом стадионе Memorial Stadium регулярно проходят различные состязания. Блумингтон славится своей интенсивной культурной жизнью. Здесь можно посетить различные музеи, среди которых и Художественный музей Ашкенази Индианского университета. Основанный в 1941 году Университет располагает более 40 000 экспонатов, среди которых образцы искусства, относящиеся к разным континентам и историческим эпохам. Заслуживает упоминания и Mathers Museum of World Cultures со своей уникальной коллекцией музыкальных инструментов со всего мира, насчитывающей свыше 20 000 артефактов. Оригинален Музей науки и технологии Wonderlab, где многое можно узнать о человеческом мозге — о том, как он обрабатывает информацию, реагирует на различные воздействия. Недалеко от города находится несколько национальных парков, включая Morgan Monroe, Brown County и Yellowwood, где можно полюбоваться невероятно красивой природой. Но, безусловно, главной достопримечательностью города является Индианский университет, где работает наша соотечественница.

Музыка Азербайджана: от мугама к опере

Аида Гусейнова - автор нескольких фундаментальных трудов, среди которых две книги об одном из основоположников азербайджанской классической музыки, композиторе и дирижере, заслуженном деятеле искусств Муслиме Магомаеве. Одна из них была преподнесена его внуку, народному артисту СССР Муслиму Магомаеву во время юбилейных торжеств в Баку по случаю его 55-летия. Также наша героиня является автором книги о народном артисте СССР, ректоре Бакинской музыкальной академии Фархаде Бадалбейли, которая была издана по случаю 50-летия всемирно известного пианиста. А ее книга "Musiqi - Səmimiyyət Məbədi" (Музыка - Храм искренности) стала первой музыкальной энциклопедией в Азербайджане, написанной и изданной на латинской графике. Перу Аиды Гусейновой принадлежат более 200 статей об азербайджанской музыке и музыкантах, опубликованных в ведущих научных журналах и популярных изданиях мира и вошедших в музыкальные энциклопедии Германии, США и Нидерландов.

Но самым на сегодняшний день масштабным ее научным проектом является первое крупное исследование об истории развития музыкальной культуры и современной музыки Азербайджана, изданное в США - "Music of Azerbaijan: From Mugham to Opera" (Музыка Азербайджана: от мугама к опере).

"Монографию Music of Azerbaijan: From Mugham to Opera, изданную престижным академическим издательством в США, я называю «американской книгой об азербайджанской музыке». Книга основана на архивных данных, письмах и документах, а также моем собственном опыте азербайджанского музыканта, ученого, педагога, которому довелось, что называется, изнутри постичь динамику синтеза национальных музыкальных традиций с принципами западной классической музыки. Мне было важно показать, что развитие современных форм музыкального творчества в Азербайджане было вовсе не продуктом национальной и культурной политики Советского Союза, а результатом глубоких и сложных процессов, которые происходили в недрах национальной культуры и которые, срезонировав с историческими и политическими реалиями времени, привели к впечатляющим художественным результатам. В моей книге есть и своеобразный взгляд со стороны, который просто необходим в проектах подобного рода, ибо, говоря словами поэта, «большое видится на расстоянии». Я бесконечно рада, что книга получила множество положительных отзывов в солидных научных изданиях США и что она теперь вписана в контекст американского музыковедения. Во многих американских университетах моя книга используется в качестве учебного пособия, что не может не радовать, ибо в результате с ней — а значит, с азербайджанской музыкой — знакомится огромная масса студентов. Отрадно, что в распоряжении англоязычных музыкантов, ученых, да и просто любителей музыки теперь есть источник достоверной информации о современной азербайджанской музыке — композиторском и исполнительском искусстве, джазе, музыкальном образовании. Мне кажется, в этом заключается главный смысл данного проекта, его важность в контексте музыкальной науки и США, и Азербайджана".

Многие проекты Аиды Гусейновой активно используются в системе музыкального образования США. К примеру, это учебные DVD "Музыка и культура Азербайджана", "Музыка и культура Кыргызстана" (в соавторстве с Мунарой Майлыбековой). Заслуживает упоминания и вклад Аиды Гусейновой в создание фундаментального учебника «Музыка Центральной Азии», где она является автором главы об азербайджанской музыке.

«Профессор Теодор Левин, музыковед и специалист по музыке Центральной Азии, пригласил меня написать главу для этого учебника. И хотя Азербайджан географически находится за рамками центральноазиатского региона, есть многое, что роднит нашу музыку с музыкой наших соседей по другую сторону Каспия — например, мугамная традиция. Я так и назвала свою главу в этом учебнике—«Новые воплощения мугама в современной музыке Азербайджана». Знаю по отзывам, что и учебник в целом, и моя глава в частности широко используются в американских музыкальных вузах».

По всему миру с Йо Йо Ма, Марком Моррисом и Алимом Гасымовым

В 2005 году Аида Гусейнова была приглашена на проводимый в Сан-Франциско фестиваль музыки народов мира в качестве консультанта. А с 2006 года она стала научным консультантом самого на сегодняшний день масштабного проекта, связанного с азербайджанской музыкой, осуществленного за пределами Азербайджана и при участии всемирно известных артистов. Речь идет о проекте «Лейли и Меджнун», основанном на музыке первой оперы мусульманского Востока, созданной Узеиром Гаджибейли в 1908 году. Проект этот был впервые реализован ансамблем Silk Road, который был создан всемирно известным американским виолончелистом Йо Йо Ма.

"Silk Road – это грандиозный проект, направленный на развитие культурных связей и пропаганду музыкальных традиций народов мира. В состав коллектива входят выдающиеся исполнители, композиторы более чем из 20 стран мира. В мае 2006 года ансамбль Silk Road посетил Баку, где состоялись его концерты и мастер-классы. Именно во время этого визита я и познакомилась с Йо-Йо Ма и музыкантами ансамбля и получила приглашение к сотрудничеству в рамках проекта «Лейли и Меджнун». Проект был инициирован прославленным мастером мугама Алимом Гасымовым и встретил горячий отклик со стороны Йо-Йо Ма и ансамбля Silk Road. Так началась новая страница моей профессиональной биографии. Вместе с ансамблем Silk Road я выступала с лекциями на ведущих сценах США, а также в Канаде, Франции и Катаре. Начиная с 2016 года, проект «Лейли и Меджнун» вступил в новую фазу —азербайджанской оперой заинтересовался один из ведущих хореографов современности Марк Моррис. Именно он стал автором новой постановки, в которой, наряду с Алимом и Ферганой Гасымовыми и ансамблем Silk Road, принимают участие танцоры труппы Марка Морриса. Мугам соединился с танцем, древняя восточная история любви была рассказана языком современной западной хореографии. Это было дерзкой идеей, но художественный результат превзошел все ожидания, став подлинным триумфом азербайджанской культуры и музыки, ведь со сцены звучали поэзия Мухаммеда Физули, музыка Узеира Гаджибейли, азербайджанский мугам в исполнении Алима и Ферганы Гасымовых, азербайджанские тар и кеманча, и все это в гармоничном сочетании с инструментами древнего Шелкового Пути и современным западным танцем. То есть Азербайджан представал во всем многообразии его уникального геополитического контекста. Счастлива, что мне довелось внести посильный вклад в успех проекта, став переводчиком либретто оперы на английский язык, выступая с лекциями и принимая участие в симпозиумах, посвященных «Лейли и Меджнун», а также в подготовке буклета спектакля. Кстати, по моей инициативе в буклет также была включена картина “Мугамное трио” известного художника Сянана Самедова. Этот проект был с триумфом представлен в США, Европе и Австралии, высоко оценен мировыми СМИ».

Еще один проект был реализован в 2010 году совместно с фондом "Музыкальная инициатива Ага Хана в Центральной Азии". В нем принимали участие Алим и Фергана Гасымовы и прославленный квартет Kronos, известный смелыми творческими экспериментами в области синтеза культур. Азербайджанская музыка давно привлекает участников этого американского квартета. В частности, Kronos выпустил компакт-диски с записями произведений Фирангиз Ализаде, а также мугамных композиций и обработками песен Джахангира Джахангирова, Саида Рустамова и Шафиги Ахундовой в исполнении Алима и Ферганы Гасымовых. По линии «Музыкальной инициативы Ага Хана» азербайджанские музыканты выступили в самых престижных университетах США, включая Калифорнийский университет Беркли и Стэнфордский университет. И вновь вклад Аиды Гусейновой был незаменим: она провела лекции, семинары, встречи со студентами, где представляла азербайджанскую музыку и ее жанры. Среди ее многочисленных проектов и совместное с турецким вокалистом Омером Туркменоглу исполнение произведения "Шюкюрляр олсун" Азера Дадашева, приуроченное к визиту в Баку в 2002 году Папы Римского. Этот проект удостоился специальной грамоты мэра Блумингтона как серьезный вклад в развитие взаимодействия и взаимопонимания между народами и культурами.

Больше семи нот

Музыкальное искусство возникло очень давно, но нотная запись появилась гораздо позже. В западной музыкальной традиции для создания гармоничной музыки достаточно семи нот. Но семи нот недостаточно для отображения многообразной творческой натуры и таланта Аиды Гусейновой…

"Во мне живет больше семи нот, вероятно, потому, что я принадлежу миру азербайджанской музыки, в которой, в согласии с вековыми традициями мугама, существует огромное количество тонов и четвертьтонов. Отсюда невероятное богатство нюансов, смыслов и красок, свойственное восточной музыкальной системе и, соответственно, нашей музыке, которая является ее неразрывной частью. И хотя моя профессиональная деятельность вписана в контекст западной музыкальной культуры, в моей душе, в моих мыслях неизменно звучат тоны и четвертьтоны, идущие от моей родной музыкальной традиции. В зависимости от жизненной ситуации и переживаемых эмоций они складываются в различные мелодии, аккорды, подчас полифонические линии... Вот такое получается парадоксальное пересечение Востока и Запада... Если спросить о произведении, которое так или иначе резонирует с моим внутренним миром, то это, наверное, «Размышления» Вагифа Мустафазаде. Воспринимаю эту композицию как своеобразное музыкальное отображение расстояния между Блумингтоном и Баку. К большому сожалению, из-за пандемии уже давно не была дома, но нет ни одного дня, когда бы я не думала об Азербайджане, о своих родных, друзьях, коллегах... Искренне надеюсь на скорую встречу с Родиной!"

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Натаван Эфендиева)