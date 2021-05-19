Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО)

Интервью 19 мая 2021 15:24 (UTC+04:00)
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На днях в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга завершилась выставка декоративно-прикладного искусства Азербайджана "Вплетая нить судьбы в ковер...". Директор музея​ Юлия Купина рассказала журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева об азербайджанской коллекции музея, значении прошедшей выставки и сотрудничестве с коллегами из Азербайджана.

– Юлия Аркадьевна, расскажите, пожалуйста, об истории создания выставки «Вплетая нить судьбы в ковер...». Насколько известно, ей предшествовала двухлетняя совместная работа со специалистами из бакинского Музея ковра. Как возникла идея выставки, как сложилось сотрудничество с азербайджанскими коллегами?

– Два года совместной работы над этой выставкой опираются на наше длительное сотрудничество и очень хорошие человеческие отношения со специалистами из Азербайджана, в частности – из Азербайджанского национального музея ковра. Мы встречаемся на различных конференциях, в том числе и на тех, которые проводят музеи Азербайджана, поддерживаем очень тесные контакты. Такое многолетнее содружество и сотворчество, такие теплые и заинтересованные профессиональные и личные отношения, безусловно, рождают идеи. Так, из всего нашего опыта общения очень органично возникла идея этой выставки ковров. Русский этнографический музей обладает уникальной коллекцией, и для нас очень важно, что она стала предметом внимания специалистов двух стран. Нашему очень интенсивному общению не помешала даже пандемия – мы находимся на расстоянии одного клика друг от друга. Выставка была отложена из-за введенных карантинных ограничений, но это еще больше сплотило нас и дало возможность более тщательно подготовиться. В результате в этом году мы представили широкой публике не просто нашу коллекцию, а плоды многолетнего сотрудничества, его новый этап. Это тоже своего рода сложный узор, достойный, отдельного ковра.

– В коллекции вашего музея около 3 тысяч предметов материальной культуры Азербайджана. По какому принципу были отобраны экспонаты для этой конкретной выставки?

– Практически каждый ковер раскрывает для нас какую-то историю – отбор экспонатов был очень сложным, наши кураторы советовались с азербайджанскими специалистами. А главное, что был подготовлен каталог азербайджанских ковров – на нашем сайте представлены все те вещи, которые не поместились в зале. Даже после закрытия выставки ее онлайн-составляющая обеспечивает широкую доступность наших собраний.

Среди уникальных предметов выставки хочется отметить наиболее ранний по датировке ворсовый ковер «Сураханы», изготовленный в конце XVIII века в Баку, который поступил в наш музей еще в 1955 году. Этот ковер, возможно, не самый зрелищный, но очень редкий, занимал почетное место в экспозиции и привлекал огромное внимание аудитории. Главная же ценность всех предметов выставки была в том, что эта монографическая коллекция представляла традиции различных регионов и народов, проживающих на территории Азербайджана – все это отражается в технологиях и узорах ковров.

– Как вы оцениваете интерес публики к выставке, какие отзывы получили?

– На основе этой выставки мы сделали много разных образовательных и семейных программ, вместе с публикой старались почувствовать магию ковра, который очень важен в культуре Азербайджана. Азербайджанка, которая давно живет в Петербурге, сказала нам, что почувствовала себя на нашей выставке как дома. Это личное впечатление конкретного человека для нас дороже, чем статистика посещаемости. Если мы своей выставкой смогли согреть человека, который долгие годы находится вдали от родины – это и есть серьезный итог работы этнографического музея.

– По выставке устроена онлайн-экскурсия. Такая форма представления экспонатов пользуется популярностью, перспективна для вашего музея?

– Онлайн-экскурсия пользовалась и пользуется спросом, у нас очень теплая аудитория. Большая часть зрителей так или иначе связана с Азербайджаном. Созидательная история быта и взаимоотношений народов очень важна для людей. В наших социальных сетях много вопросов и очень добрые отзывы о выставке.

Принято считать, что выставка – это некий итог. Но хороший итог – всегда начало чего-то нового. Сейчас мы продумываем, как нашу выставку можно было бы представить в регионах России. Интерес к азербайджанскому народу и его древней культуре очень велик. Нам хотелось бы и дальше показать эти уникальные памятники, согревать, радовать и удивлять людей.

– Собрание вашего музея формировалось больше 100 лет. Как сложилась азербайджанская коллекция РЭМ?

– Самая первая запись в книгу поступлений Российского этнографического музея – одного из самых крупных этнографических музеев Европы и России – это запись от 1904 года о поступлении в коллекцию 10 ковров с территории Азербайджана. Наверное, в этом тоже есть определенный символизм.

Коллекция музея формировалась за счет двух основных источников. Первый – это полевые сборы. В этом специфика научного музея – изучая ту или иную проблематику, специалисты собирают уникальные вещи как доказательство своих исследований. А кроме того, мы стараемся выявлять и покупать памятники материальной культуры, которые представители разных народов привозят с родины, переезжая в Петербург. Иногда, стремясь сохранить эти любимые, знаковые для них вещи, люди дарят их музею.

Самое удивительное, что когда вещи хранятся в музе, они со временем открывают в себе все больше смыслов. Каждое поколение исследователей открывает в старых коллекциях что-то новое. Наличие большой коллекции по азербайджанской культуре – это гарантия того, что эти памятники будут огромным источником информации и для будущих поколений исследователей и публики.

– Какая работа в дальнейшем будет вестись с азербайджанской коллекцией?

– У нас существует постоянная экспозиция по Азербайджану, на основе которой ведутся различные программы. Азербайджанская коллекция в нашем музее показана как часть культурного достояния народов Евразии и всего человечества, она изучается в сравнении с коллекциями других народов, отслеживается их взаимовлияние и то общее, что объединяет нас. Мы планируем и дальше изучать кавказскую коллекцию, сотрудничаем с национальными специалистами по интерпретации экспонатов.

Кроме того, я думаю, что необходимо сделать экскурсию не только на русском, но и на азербайджанском языке, чтобы современные носители культуры могли приобщиться к нашим коллекциям, а люди, которые не знают азербайджанского, просто восхитились этой музыкой языка. Это открывает новые возможности и для онлайн-проектов. Особой миссией этнографического музея является изучение памятников в содружестве не только со специалистами, но и с простыми людьми – носителями культуры. Возможность такого диалога есть на нашем сайте, где можно посмотреть коллекции, задать нам вопросы, добавить для нас какую-то информацию по трактовке экспонатов. Это и есть этнографическая работа – наше «поле» – это теперь и киберпространство.

– Помимо выставки, итогом совместной работы с азербайджанскими специалистами стала книга-каталог об азербайджанском искусстве в коллекции вашего музея. Расскажите, пожалуйста, об этом издании.

– Это серьезная научная разработка, представляющая исследования азербайджанских и российских специалистов. Издание получилось прорывным по многим параметрам – в результате нашего содружества создана методика описания этих азербайджанских памятников. Наша миссия в том, чтобы методически обеспечить изучение подобных коллекций, создать основу для глобальной базы данных об азербайджанских коврах в различных музеях мира. Ведь чтобы их сравнивать и изучать – надо уметь грамотно описать их. Наша работа на долгие годы вперед закладывает основу для таких исследований. Это настоящая веха и для этнографов, и для искусствоведов. А кроме того, этот каталог – просто очень красивый альбом, интересный для широкой публики. Спасибо нашим коллегам в Азербайджане, которые вложили в это издание не только знания, но и душу.

– Посещение выставки стало частью программы для детей и родителей «Ковер-самолет: путешествие на Восток», в которую вошли и рассказ о символике ковровых орнаментов, и дегустация блюд национальной кухни, и концерт азербайджанской музыки, и даже мастер-классы по ковроткачеству и игре на народных инструментах. С кем вы сотрудничали в организации этой программы?

– Для нас очень важно, что этот проект позволил встретиться и пообщаться в музейном пространстве самым разным людям: сотрудникам азербайджанского посольства, музыкантам, людям, которые умеют делать вкуснейшую пахлаву, членам азербайджанского землячества Санкт-Петербурга и самой широкой публике. Интерес к программе был очень велик, она стала словно приглашением домой, где играет музыка, угощение и хорошие истории. Азербайджанцы – один из самых крупных по численности народов, проживающих в Санкт-Петербурге, но такие программы делаются не только для них, а для всех людей, которым важно узнать, кто живет в городе с ними рядом – что азербайджанцы любят, чему они смеются. Музеи лучше любой политики говорят о том, что нас объединяет, основываясь на многовековой общей истории, подчеркивая созидательную силу культур и положительные результаты от их взаимодействия. Музей выражает благодарность партнерам, которые оказали помощь в организации мероприятия: генеральному консульству Азербайджана, Азербайджанскому национальному музею ковра, Азербайджанской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга и национальным творческим коллективам города.

– У России и Азербайджана долгая и благотворная общая история. В чем вы как специалист видите основу такого добрососедства?

– Это уважение друг к другу, основанное на знаниях, на понимании того, что у нас общее прошлое, и что «лучше строить мосты, чем заборы». Когда мы вместе смотрим на мир, думаем, разговариваем, даже в чем-то спорим, но главное – вместе – это делает оба народа счастливыми. Те коллекции по Азербайджану, которые сегодня хранит Российский этнографический музей – это наше общее культурное достояние, то, что нас объединяет. Этот мост очень крепкий, но он требует большой заботы, внимания и обязательного участия публики.

– Этнография изучает не только прошлое, но и настоящее народов. Что вы скажете о современном Азербайджане?

– Я неоднократно бывала в Азербайджане и влюбилась в него с первого взгляда. Я много общалась со специалистами региональных музеев Азербайджана, которые работают с совершенно уникальными памятниками. Видеть их и общаться с этими людьми – настоящее счастье. Больше всего в Азербайджане мне нравятся творческие работающие женщины, которых много в музейном деле. Они очень красивы, профессиональны и хорошо образованны, имеют большие планы на будущее, успевают все в жизни: и карьеру, и дом, и семью.

Мне очень интересно, как развивается Баку, причем одни из самых важных точек его развития – это музеи. Среди наиболее значимых архитектурных сооружений, привлекающих внимание всего мира, - Азербайджанский национальный музей ковра и Центр Гейдара Алиева, где есть и конгресс-холл, и библиотека, и выставочное пространство, и музей. То, как Азербайджан отстраивает свои музеи и через них – форматирует свою национальную идентичность – для меня очень интересно с профессиональной точки зрения. Такое внимание к музеям достойно уважения, это пример серьезной государственной политики в отношении сохранности культурного наследия.

Эти черты Азербайджана: красота народа, динамика развития и отношение к культурному наследию, с помощью которого формируется национальная идентичность, – это, безусловно, очень современные тренды, которые есть в этой стране сегодня.

Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Image
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Image
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Image
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Image
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Image
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Image
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Image
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Image
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Image
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Image
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Image
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Image
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Image
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Image
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Image
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Image
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Image
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Image
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Image
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Image
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вплетая нить судьбы... Азербайджанские ковры очаровывают Россию – интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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