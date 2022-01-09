"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО)

Интервью 9 января 2022 00:10 (UTC+04:00)
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Сегодня известный актер театра и кино, руководитель кафедры "Актера музыкального театра" Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, профессор, директор и художественный руководитель Театра миниатюр İlham, кавалер ордена "Шохрат", народный артист Ильхам Намиг Кямал (Ильхам Ахмедов) отмечает день рождения. Актеру исполнилось 73 года, хотя мастеру сцены этот возраст вовсе и не дашь, как по отличной физической форме, так и позитивному отношению к жизни. Всегда добродушный и открытый к людям, он любит дарить позитивные эмоции, как на сцене, так и в жизни, и даже социальных сетях.

Его характер также отражен в около двухстах работах - фильмах, спектаклях, телеспектаклях и сатирическом киножурнале "Мохзалан", где больше прославился как актер комедийного жанра. А такие картины с его участием как "Qayınana" (Свекровь), "Mehmanxana sahibəsi" (Хозяйка гостиницы), "Evləri köndələn yar" (Дома на перекрестке), "Bəyin oğurlanması" (Похищение жениха) и другие входят в золотой фонд национального искусства. Он был одним из первых, кто выступал в эфире с юмористическими монологами и завоевал искреннюю любовь зрителей. Также поставил ряд успешных спектаклей.

И сегодня актер также с юмором ответил на вопросы Trend Life, поделившись воспоминаниями.

"В советские годы моя дата рождения – 9 января, всегда ассоциировалась у меня с "кровавым воскресеньем". В этот день 1905 года произошел расстрел царскими войсками шествия питерских рабочих с петицией к царю, когда было убито более ста человек. Со временем привык (смеется). Но, как видите, день рождения в этом году также выпал на воскресенье. Надеюсь, обойдемся без жертв (смеется). 73 года - это всего лишь цифры, в таком возрасте люди еще даже не женились (смеется). Мой рост- 180 см, вес - 81 кг, размер обуви - 41-й, размер костюма – 52. За эти годы изменилась только внешность, волосы поседели, но любовь к искусству осталась неизменной", - шутя начал беседу артист.

Ильхам Намиг Кямал родился в Баку, но родом из Шамахы, где всегда старается проводить свободное время.

"Мой дед Агаджафар был крупным торговцем мануфактурой, возил товары судами в Индию и другие страны. В 1902 году после второго землетрясения семья переселились в Баку. Дед выстроил здесь ниже Ахундской бани двухэтажный дом из 14 квартир по три комнаты в каждой. У него был только один сын – мой отец, которого он нарек именем Намиг Кямал. Отец мой был инженером-энергетиком, работал директором завода. Мама - домохозяйка. После его кончины в 1989 году я и мои братья в память о нем взяли фамилию Намиг Кямал".

С детства его тянуло к творчеству, хотя по желанию родителей должен был стать журналистом. Тем более, что это место уже было "забронировано". Но без ведома родителей поступил на факультет "Актера драмы и кино" Государственного театрального института.

"Мой старший дядя был проректором Азербайджанского государственного университета. Поэтому родители хотели, чтобы я учился именно там. Поэтому мой выбор не понравился родителям, они меня долго упрекали, почему я выбрал профессию актера. Конец разговорам положил мой младший брат Джафар, который тоже поступил в этот институт. Любовь к актерской профессии появилась у нас еще с детства. Когда мы учились в школе, там работали драматические кружки, а в домах культуры - народные театры. Школьником я часто принимал участие в постановках. А в институте мне преподавали такие мастера как Адиль Искендеров, Рза Тахмасиб и Тофиг Кязымов. Мне посчастливилось играть и в комедии, и в драматических произведениях, и в трагедии. Это великое счастье для меня, потому что меня так воспитали мои учителя.".

Еще в вузе первой главной ролью стала игра в сатирической комедии Мольера "Жорж Данден, или Одураченный муж". Однако, в учебном театре института он больше играл в произведениях мировых и азербайджанских классиков. В 1971 году был принят в труппу Государственного театра юного зрителя, затем выступал на сцене Государственного национального драматического театра, Государственного молодежного театра, Государственного театра музыкальной комедии, запомнившись яркими ролями и параллельно снимаясь в фильмах. У актера четверо детей и четверо внуков, но никто из них не пошел по его стопам.

"В выборе профессии нельзя никого принуждать. Каждый родитель, ребенок которого выбирает свой путь, невольно задумывается, как в будущем будет содержать свою семью. Осознанный выбор в соответствии с тягой к определенной сфере, помноженный на талант и трудолюбие обязательно приведут к успеху. Быть актером всегда считалось престижным. Для меня настоящий актер - это сильный, волевой человек с большим чувством собственного достоинства, которого невозможно сломить. Несмотря на все трудности, он всегда должен думать только о своем творчестве и развитии, искать пути для реализации таланта, и что очень важно ценить дружбу и семейные ценности. Бесспорно, государство уделяет большое внимание развитию культуры в стране, возводятся центры культуры, театры ремонтируются и оснащаются современным оборудованием, деятелям искусства присваиваются почётные звания, они не только стабильно получают зарплаты, но также обеспечиваются стипендиями и пенсиями. За последние годы также отмечу подъем киноиндустрии, фильмы удостаиваются призов международных фестивалей".

Сегодня очень важна кадровая политика, подготовка специалистов в области актерского искусства, режиссуры, продюссирования. Но главное в творчестве - это человеческий фактор. На протяжении 25 лет Ильхам Намиг Кямал воспитал плеяду талантливых актеров.

" Я всегда стараюсь правильно направлять талантливую молодежь. Каждый человек независимо от его возраста должен ежедневно заново рождаться. В целом, я придерживаюсь этого правила и в творчестве. Для будущего азербайджанского театра жизненно необходимо новые режиссеры, новые идеи и грамотная реализация. Не стоит забывать, что без хорошего режиссера нет хорошего актера. К сожалению, в каждой сфере есть случайные люди, которые не только мешают развитию, но фактически являются разрушителями. К примеру, вспомним как в "Приключение Буратино" Карабас Барабас руководил театром деревянных кукол и чем все это закончилось - развалом. А теперь представьте, к каким последствиям в современном мире могут привести такие "Карабас Барабасы". Я прошел длительный жизненный путь, старался всецело отдавать себя избранной профессии как актер, режиссер и педагог. Тофигу Кязымову принадлежат прекрасные слова: "Актер так должен сыграть на сцене, чтобы зритель воскликнул "Он, наверняка, сегодня умрет, не доживет до завтра"". В каждую из сыгранных мной ролей старался вжиться без остатка, раскрыть образы с ювелирной точностью для зрителей, отдать частичку своего сердца и души. Конечно, зрители могут полюбить и не принять какого-то героя, но для нас - актеров, все персонажи родные. И когда после спектакля звучат аплодисменты, и ты чувствуешь искренние овации, значит, зритель тебе поверил. Актер в жизни должен быть простым человеком, и лишь на сцене должно проявляться его мастерство перевоплощения. Никогда не стоит почивать на лаврах – только вперед и к новым целям. Каждый день ценен по-своему. Я не испытываю ностальгию по прошлому, пусть лучше прошлое испытывает это чувство, что их прожил сам Ильхам Намиг Кямал. И в творчестве нет такой роли, которую не сыграв пожалел бы об этом. Скорее наоборот, и говорю себе: "Ильхам, путь эта роль жалеет о том, что ты ее не сыграл" (смеется)".

(Автор: Вугар Иманов)

"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Image
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Image
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Image
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Image
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Image
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Image
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Image
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Image
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Image
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Image
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Image
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Image
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Image
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Image
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Image
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Image
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Image
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Image
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Image
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Image
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Image
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Image
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Image
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Image
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Image
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Image
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Image
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Image
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Image
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Image
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Image
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Image
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Image
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Image
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Image
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Image
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Грузия увеличила реэкспорт автомобилей в Центральную Азию более чем вдвое
Грузия увеличила реэкспорт автомобилей в Центральную Азию более чем вдвое
Грузия в разы увеличила импорт из Туркменистана
Грузия в разы увеличила импорт из Туркменистана
Грузинский импорт лекарственных препаратов из Турции превысил $40 млн
Грузинский импорт лекарственных препаратов из Турции превысил $40 млн
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Политологи и эксперты считают ввод сил ОДКБ в Казахстан незаконным Политика 00:34
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) Интервью 00:10
Назван предел продолжительности человеческой жизни В мире 00:03
Специалисты завершили развертывание космического телескопа James Webb В мире 8 января 23:36
Аэропорт Алматы закрыли на неопределенный срок Казахстан 8 января 23:09
Алматы полностью окружили блокпостами с десятками военных Казахстан 8 января 22:40
На границе в Сирией погибли 3 турецких военнослужащих Политика 8 января 22:23
Цель Турции - внести вклад в обеспечение долгосрочного мира и стабильности на всем Кавказе - Хулуси Акар Политика 8 января 22:19
Турция готова к посильной поддержке Казахстана - Хулуси Акар Турция 8 января 21:32
Скончался заслуженный артист Азербайджана Новруз Гартал Социум 8 января 21:31
В городе Байконур и на объектах космодрома сохраняется спокойная обстановка Казахстан 8 января 20:37
Китайские ученые обнаружили воду в образцах лунного грунта В мире 8 января 20:26
Ученые предсказали скорое окончание острой фазы пандемии коронавируса В мире 8 января 19:53
Вирусолог сообщил, что на Кипре обнаружили гибрид штаммов "дельта" и "омикрон" Европа 8 января 18:53
Оценены сроки возобновления полетов Turkish Airlines в Казахстан Турция 8 января 18:40
Грузоперевозки между Азербайджаном и Казахстаном по коридору TRACECA осуществляются в штатном режиме Транспорт 8 января 18:27
В Италии для жителей старше 50 лет введен штраф за отказ от вакцинации Европа 8 января 18:19
Зенитные артиллерийские установки, захваченные в качестве военных трофеев во время 44-дневной ​войны, использовались в ходе учений ВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 8 января 17:51
Объем туркменского газа, который поставляется в Азербайджан через Иран, может быть увеличен - иранский министр Экономика 8 января 17:01
"Дама с камелиями" для бакинцев (ВИДЕО) Культура 8 января 16:59
Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на кяльбаджарском направлении Происшествия 8 января 16:29
Сериал Анара Аббасова будет показан в российском онлайн-кинотеатре Культура 8 января 16:00
Милонов порочит партию "Единая Россия" своим безответственным поведением - АНАЛИЗ Политика 8 января 15:45
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 8 января 15:42
В Азербайджане выявлено еще 630 случаев заражения коронавирусом, вылечился 521 человек Общество 8 января 15:40
Премьер Азербайджана и вице-президент Турции провели телефонный разговор Экономика 8 января 15:26
Грузия увеличила реэкспорт автомобилей в Центральную Азию более чем вдвое Грузия 8 января 15:23
Минобороны Азербайджана подготовило план мероприятий по сохранению культурных ценностей во время вооруженных конфликтов Политика 8 января 15:20
Иностранные эксперты считают присутствие сил ОДКБ в Казахстане незаконным Политика 8 января 15:17
Минэнерго Азербайджана и ACWA Power оценят влияние совместных проектов на окружающую среду Энергетика 8 января 15:02
На блокпосту в казахстанском Уральске задержан автомобиль с армянскими номерами Казахстан 8 января 14:57
ОАО "Азеркосмос" объявило тендер Тендеры 8 января 14:49
В Азербайджане утверждены изменения в закон "О разведывательной и контрразведывательной деятельности" Политика 8 января 14:41
Доступ к интернету в Казахстане снова заблокировали Казахстан 8 января 14:37
На сайте Национальной библиотеки Украины появилась онлайн-выставка "Низами Гянджеви в украинских переводах и исследованиях" (ФОТО) Культура 8 января 14:34
Грузия в разы увеличила импорт из Туркменистана Грузия 8 января 14:29
Туркменский НПЗ начал производить автобензин А-98 Энергетика 8 января 14:20
ЗАО AzerGold объявило тендер Тендеры 8 января 14:18
Видади Бабанлы награжден орденом "Шараф" - Распоряжение Политика 8 января 14:16
Недвижимое имущество азербайджанского Bank Standard выставлено на аукцион Финансы 8 января 14:13
Не менее 17 человек погибли в результате ДТП в Египте Арабские страны 8 января 14:06
Совет коллективной безопасности ОДКБ проведет видеоконференцию по ситуации в Казахстане Казахстан 8 января 13:43
В Баку снесут многоэтажное здание в связи с Мемориальным комплексом Zəfər - Официально Общество 8 января 13:38
Синоптики предупредили об усилении ветра в Баку Общество 8 января 13:24
Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла Общество 8 января 13:19
Резкий рост заразившихся коронавирусом зафиксирован в Казахстане Казахстан 8 января 13:13
В России выявили 16 568 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 8 января 13:10
Jony стал гостем передачи "Лучше всех!" на российском телевидении (ВИДЕО) Звёздный мир 8 января 13:10
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю Финансы 8 января 13:03
Митинг окончательно завершен в Актау Казахстан 8 января 13:00
Грузинский импорт лекарственных препаратов из Турции превысил $40 млн Грузия 8 января 12:51
Минтруда Азербайджана о процедуре присвоения участникам Отечественной войны соответствующего звания и назначения Президентской пенсии Общество 8 января 12:48
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,0 Европа 8 января 12:47
В Эквадоре из-за роста заболеваемости ковидом вводят ограничения на мероприятия для детей Другие страны 8 января 12:40
В азербайджанской армии проводятся учебно-методические сборы с командирами батальонов (ФОТО) Политика 8 января 12:35
Шесть вооруженных преступников убито в Таразе Казахстан 8 января 12:34
В Казахстане задержаны 4 404 человека Казахстан 8 января 12:31
Узбекистан увеличил импорт нефти и минерального топлива более чем на четверть Узбекистан 8 января 12:11
В Гостаможенном комитете Азербайджана внесли ясность в вопрос в связи с кадровыми реформами Общество 8 января 12:08
10 января объявлено Днем общенационального траура в Казахстане Казахстан 8 января 12:07
Синоптик рассказал, как долго сохранится ветреная погода в Баку Общество 8 января 11:47
В Грузии за сутки выявлено более 2 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 8 января 11:37
Узбекистан в разы увеличил экспорт шелка Узбекистан 8 января 11:26
Обзор основных событий финансового рынка Азербайджана за неделю Финансы 8 января 11:19
Грузинский импорт автобусов и микроавтобусов из Турции превысил $63 млн Грузия 8 января 11:15
Назарбаев находится в Нур-Султане и поддерживает связь с Токаевым Казахстан 8 января 11:14
Президент Казахстана провел заседание оперативного штаба Казахстан 8 января 11:12
Обзор основных событий энергетического рынка Азербайджана за неделю Энергетика 8 января 11:08
Названо количество поврежденных и угнанных авто во время массовых беспорядков в Алматы Казахстан 8 января 11:01
Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана Карима Масимова задержали по факту госизмены Казахстан 8 января 10:49
Туркменский госконцерн закупит стройматериалы и оборудование Тендеры 8 января 10:43
В Костанайской области Казахстана задержаны более 650 человек Казахстан 8 января 10:33
Власти Казахстана проработают возможность доступа к важным электронным сервисам Казахстан 8 января 10:29
Грузия сократила импорт медной руды из Азербайджана более чем наполовину Грузия 8 января 10:27
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю Транспорт 8 января 10:21
В азербайджанской армии подготовлен совместный план мероприятий по борьбе с наркоманией Политика 8 января 10:11
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 8 января 10:05
В Ассоциации производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана назвали основной рынок сбыта Экономика 8 января 09:47
МО РФ: В Ивановской области военнослужащие и техника ВДВ готовятся к вылету в Казахстан Казахстан 8 января 09:37
Экономические отношения Грузии и Польши восстанавливаются с перспективой углубления сотрудничества - министерство Грузия 8 января 08:56
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Чили Другие страны 8 января 08:43
В Казахстане подсчитали ущерб, нанесенный мародерами бизнесу Казахстан 8 января 08:21
В Казахстане начали расследование в отношении 180 продавцов сжиженного нефтяного газа Казахстан 8 января 08:12
Среди задержанных в Алматы есть иностранцы - МВД Казахстан 8 января 07:47
Мексика предложила создать аналог ЕС в Западном полушарии Другие страны 8 января 07:32
В столице Казахстана заработал интернет Казахстан 8 января 07:09
Оружие изымается в разных частях города - полиция Алматы Казахстан 8 января 06:53
Пять человек погибли при пожаре в медцентре в Китае Другие страны 8 января 06:19
Названы самые распространенные симптомы омикрон-штамма коронавируса Другие страны 8 января 05:51
Чемпион мира по стрельбе среди юниоров погиб из-за несчастного случая Спорт 8 января 05:33
Свыше 60 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции Турция 8 января 05:12
Джокович обратился к болельщикам из изоляции в Австралии Спорт 8 января 04:51
Число погибших в результате обрушения здания в Чунцине возросло до 16 Другие страны 8 января 04:25
Четыре человека погибли при пожаре в России Россия 8 января 03:56
Власти Германии выступили за введение обязательной вакцинации от COVID Европа 8 января 03:37
Президент «Реала» хочет, чтобы Холанд перешел в «Барселону» Спорт 8 января 03:13
Умер первый темнокожий лауреат "Оскара" Сидни Пуатье В мире 8 января 02:50
Байден заявил, что COVID-19 не останется в США навсегда США 8 января 02:34
Turkish Airlines осуществит специальный рейс из Казахстана Турция 8 января 02:14
"Бавария" проиграла мёнхенгладбахской "Боруссии" Спорт 8 января 01:43
Все новости