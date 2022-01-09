"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Сегодня известный актер театра и кино, руководитель кафедры "Актера музыкального театра" Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, профессор, директор и художественный руководитель Театра миниатюр İlham, кавалер ордена "Шохрат", народный артист Ильхам Намиг Кямал (Ильхам Ахмедов) отмечает день рождения. Актеру исполнилось 73 года, хотя мастеру сцены этот возраст вовсе и не дашь, как по отличной физической форме, так и позитивному отношению к жизни. Всегда добродушный и открытый к людям, он любит дарить позитивные эмоции, как на сцене, так и в жизни, и даже социальных сетях.

Его характер также отражен в около двухстах работах - фильмах, спектаклях, телеспектаклях и сатирическом киножурнале "Мохзалан", где больше прославился как актер комедийного жанра. А такие картины с его участием как "Qayınana" (Свекровь), "Mehmanxana sahibəsi" (Хозяйка гостиницы), "Evləri köndələn yar" (Дома на перекрестке), "Bəyin oğurlanması" (Похищение жениха) и другие входят в золотой фонд национального искусства. Он был одним из первых, кто выступал в эфире с юмористическими монологами и завоевал искреннюю любовь зрителей. Также поставил ряд успешных спектаклей.

И сегодня актер также с юмором ответил на вопросы Trend Life, поделившись воспоминаниями.

"В советские годы моя дата рождения – 9 января, всегда ассоциировалась у меня с "кровавым воскресеньем". В этот день 1905 года произошел расстрел царскими войсками шествия питерских рабочих с петицией к царю, когда было убито более ста человек. Со временем привык (смеется). Но, как видите, день рождения в этом году также выпал на воскресенье. Надеюсь, обойдемся без жертв (смеется). 73 года - это всего лишь цифры, в таком возрасте люди еще даже не женились (смеется). Мой рост- 180 см, вес - 81 кг, размер обуви - 41-й, размер костюма – 52. За эти годы изменилась только внешность, волосы поседели, но любовь к искусству осталась неизменной", - шутя начал беседу артист.

Ильхам Намиг Кямал родился в Баку, но родом из Шамахы, где всегда старается проводить свободное время.

"Мой дед Агаджафар был крупным торговцем мануфактурой, возил товары судами в Индию и другие страны. В 1902 году после второго землетрясения семья переселились в Баку. Дед выстроил здесь ниже Ахундской бани двухэтажный дом из 14 квартир по три комнаты в каждой. У него был только один сын – мой отец, которого он нарек именем Намиг Кямал. Отец мой был инженером-энергетиком, работал директором завода. Мама - домохозяйка. После его кончины в 1989 году я и мои братья в память о нем взяли фамилию Намиг Кямал".

С детства его тянуло к творчеству, хотя по желанию родителей должен был стать журналистом. Тем более, что это место уже было "забронировано". Но без ведома родителей поступил на факультет "Актера драмы и кино" Государственного театрального института.

"Мой старший дядя был проректором Азербайджанского государственного университета. Поэтому родители хотели, чтобы я учился именно там. Поэтому мой выбор не понравился родителям, они меня долго упрекали, почему я выбрал профессию актера. Конец разговорам положил мой младший брат Джафар, который тоже поступил в этот институт. Любовь к актерской профессии появилась у нас еще с детства. Когда мы учились в школе, там работали драматические кружки, а в домах культуры - народные театры. Школьником я часто принимал участие в постановках. А в институте мне преподавали такие мастера как Адиль Искендеров, Рза Тахмасиб и Тофиг Кязымов. Мне посчастливилось играть и в комедии, и в драматических произведениях, и в трагедии. Это великое счастье для меня, потому что меня так воспитали мои учителя.".

Еще в вузе первой главной ролью стала игра в сатирической комедии Мольера "Жорж Данден, или Одураченный муж". Однако, в учебном театре института он больше играл в произведениях мировых и азербайджанских классиков. В 1971 году был принят в труппу Государственного театра юного зрителя, затем выступал на сцене Государственного национального драматического театра, Государственного молодежного театра, Государственного театра музыкальной комедии, запомнившись яркими ролями и параллельно снимаясь в фильмах. У актера четверо детей и четверо внуков, но никто из них не пошел по его стопам.

"В выборе профессии нельзя никого принуждать. Каждый родитель, ребенок которого выбирает свой путь, невольно задумывается, как в будущем будет содержать свою семью. Осознанный выбор в соответствии с тягой к определенной сфере, помноженный на талант и трудолюбие обязательно приведут к успеху. Быть актером всегда считалось престижным. Для меня настоящий актер - это сильный, волевой человек с большим чувством собственного достоинства, которого невозможно сломить. Несмотря на все трудности, он всегда должен думать только о своем творчестве и развитии, искать пути для реализации таланта, и что очень важно ценить дружбу и семейные ценности. Бесспорно, государство уделяет большое внимание развитию культуры в стране, возводятся центры культуры, театры ремонтируются и оснащаются современным оборудованием, деятелям искусства присваиваются почётные звания, они не только стабильно получают зарплаты, но также обеспечиваются стипендиями и пенсиями. За последние годы также отмечу подъем киноиндустрии, фильмы удостаиваются призов международных фестивалей".

Сегодня очень важна кадровая политика, подготовка специалистов в области актерского искусства, режиссуры, продюссирования. Но главное в творчестве - это человеческий фактор. На протяжении 25 лет Ильхам Намиг Кямал воспитал плеяду талантливых актеров.

" Я всегда стараюсь правильно направлять талантливую молодежь. Каждый человек независимо от его возраста должен ежедневно заново рождаться. В целом, я придерживаюсь этого правила и в творчестве. Для будущего азербайджанского театра жизненно необходимо новые режиссеры, новые идеи и грамотная реализация. Не стоит забывать, что без хорошего режиссера нет хорошего актера. К сожалению, в каждой сфере есть случайные люди, которые не только мешают развитию, но фактически являются разрушителями. К примеру, вспомним как в "Приключение Буратино" Карабас Барабас руководил театром деревянных кукол и чем все это закончилось - развалом. А теперь представьте, к каким последствиям в современном мире могут привести такие "Карабас Барабасы". Я прошел длительный жизненный путь, старался всецело отдавать себя избранной профессии как актер, режиссер и педагог. Тофигу Кязымову принадлежат прекрасные слова: "Актер так должен сыграть на сцене, чтобы зритель воскликнул "Он, наверняка, сегодня умрет, не доживет до завтра"". В каждую из сыгранных мной ролей старался вжиться без остатка, раскрыть образы с ювелирной точностью для зрителей, отдать частичку своего сердца и души. Конечно, зрители могут полюбить и не принять какого-то героя, но для нас - актеров, все персонажи родные. И когда после спектакля звучат аплодисменты, и ты чувствуешь искренние овации, значит, зритель тебе поверил. Актер в жизни должен быть простым человеком, и лишь на сцене должно проявляться его мастерство перевоплощения. Никогда не стоит почивать на лаврах – только вперед и к новым целям. Каждый день ценен по-своему. Я не испытываю ностальгию по прошлому, пусть лучше прошлое испытывает это чувство, что их прожил сам Ильхам Намиг Кямал. И в творчестве нет такой роли, которую не сыграв пожалел бы об этом. Скорее наоборот, и говорю себе: "Ильхам, путь эта роль жалеет о том, что ты ее не сыграл" (смеется)".



(Автор: Вугар Иманов)