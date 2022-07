Примадонна и Королева узбекской эстрады Юлдуз Усманова впервые в Баку – интервью (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку впервые приехала Примадонна и Королева узбекской эстрады Юлдуз Усманова - народная артистка Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и Таджикистана. В её репертуар входит более 1000 песен на узбекском, каракалпакском, турецком, уйгурском, казахском, татарском, русском, таджикском, персидском и других языках. Дискография насчитывает около 100 сольных пластинок, CD- и DVD-дисков. Помимо Узбекистана, альбомы певицы издавались в Германии, США, Англии, Турции и Голландии, общий тираж дисков превысил 25 млн экземпляров.

Представляем читателям Trend Life интервью с прославленной исполнительницей Юлдуз Усмановой, которая приехала в столицу Азербайджана с частным визитом, выступив на одной из свадеб.

"Узбекистан и Азербайджан - братские народы, которых объединяют история, культура, тюркские корни. Узбекский народ, люди всех поколений всегда с особой любовью относились к азербайджанскому народу. Хочу отметить наши культурные ценности и общность народных и национальных мелодий, мугама и макома, литературы и искусства, архитектуры и кухни. Мы выросли на песнях легендарной азербайджанской исполнительницы Зейнаб Ханларовой. С большим уважением отношусь к творчеству Муслима Магомаева, Рашида Бейбутова и Полада Бюльбюльоглу. Такими мастерами искусства, которые, выступая во многих странах, прославили имя Азербайджана во всем мире, может гордиться каждый народ", - начала беседу Юлдуз Усманова.

В 90-х годах Юлдуз Усманова добилась больших успехов на международной арене. В 1990 году она стала лауреатом первого международного конкурса "Голос Азии" в Алматы. Вслед за этим, записав альбом "Алма-алма", попала в десятку World Music Charts Europe. Её англо-узбекский хит "I wish you were here" не раз занимал высокий рейтинг в поп-чартах европейских стран. Последующие альбомы, участие в крупных фестивалях и турне по Европе (по Германии, Англии, Дании, Нидерландам, Бельгии, Турции и т.д., а также в США) принесли ей мировую известность. В 2001 году Юлдуз Усманова была удостоена звания "Королева искусства Средней Азии".

"Сегодня очень важно знать, особенно молодежи, что не "стоит вариться в собственном соку", надо выезжать за пределы страны, и, несмотря на все трудности, покорять международные сцены. В своей стране ты можешь стать звездой, завоевать почётное имя и звания, но главное – это имя твоей Родины, которую можно прославлять, выступая на больших мировых сценах, собирая большие залы и стадионы. К примеру, в Европе очень известна пианистка Азиза Мустафазаде (ред. - дочь легендарного Вагифа Мустафазаде, основателя азербайджанского джаз-мугама). К большому сожалению, не так много представителей наших народов в музыкальной сфере, которые прославляют наши страны в Европе и США. А ведь было время, когда я решила покорять Европу и начинала все с нуля - выступала в маленьких клубах, где было всего пару десятков человек. Причем в те годы вообще не знала английский. Это был большой риск! Но я верила в себя, в свое творчество и поддержку узбекского народа. И в итоге – полные залы и стадионы! И сегодня я горжусь, что узбечка и достойно представляю свой народ и Узбекистан в мире. Немало узбекских песен переведено и на английский, сделан синтез наших композиций с мелодиями других народов. Хотелось бы особо отметить большой интерес и даже любовь к тюркской культуре в Европе, хотя сами не хотят признавать это, но покупают билеты, и концерты проходят с аншлагами. Часто вижу различные проекты европейских музыкантов, в которых принимают участие мастера искусств тюркского мира, используются национальные инструменты", - отметила Юлдуз Усманова.

Певица считает, что будущее за единением тюркских культур и музыки.

"На наших корнях мы должны построить новую современную музыку с национальным колоритом. Необходимо проводить больше фестивалей тюркских народов, приглашать именитых и талантливых исполнителей, еще теснее сближать наши народы. Выступая на свадьбе в Баку и исполняя узбекские песни, я увидела, как все люди встали и начали танцевать, с какой любовью были восприняты эти композиции. Я выступала во многих странах мира, но с большим удовольствием хотела бы выступить с сольным концертом в Баку. Хотела бы поближе узнать азербайджанскую культуру и искусство, познакомиться с видными деятелями и талантливой молодежью", - добавила Юлдуз Усманова.