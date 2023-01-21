Сабухи Мамедов: Хороший агент актера - это и мама, и папа, и няня в одном лице (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня первое в Азербайджане актерское агентство Actors Agency of Azerbaijan отмечает 10-летний юбилей. 22 января 2013 года агентство было создано Сабухи Мамедовым. А начинал он свою карьеру как кастинг-менеджер в 2005 году в проекте детского киножурнала. Параллельно с учебой в Азербайджанском государственном университете культуры и искусства работал в Азербайджанском государственном национальном академическом драматическом театре. Долгое время работал самостоятельно как фрилансер, получая приглашения на различные кастинги, участвовал в процессе кинопроизводства отечественных и международных фильмов.

"С развитием национального кинематографа возрастала потребность в грамотном подборе актеров для фильмов и профессиональном руководстве работой актеров с кинокомпаниями и заказчиками. Потому создание первого агентства стало необходимостью, которую диктовали время и обстоятельства. Actors Agency of Azerbaijan впервые в Азербайджане внедрило систему менеджмента актеров, играющую важную роль в развитии киноиндустрии. В этот период основным направлением деятельности актерского агентства было представление, продюсирование и защита профессиональных прав актеров. Была предпринята попытка применить в Азербайджане иной стиль работы и профессию актерского менеджера на уровне мировых стандартов в отношениях сотрудничества с актерами театра, кино, сериалов и рекламы. Осуществлялось обучение, представление и продвижение юных талантов, а также продюсерская деятельность в театре, кино и в телевизионных проектах. Мы создали солидную актерскую базу как для Азербайджана, так и зарубежных партнеров. С начала основания деятельность компании сосредоточена не только в Азербайджане, но и по Европе и Азии", - сказал в интервью Trend Life продюсер и кастинг-директор, руководитель Actors Agency of Azerbaijan Сабухи Мамедов.

Актерский агент сегодня весьма востребованная работа в киноиндустрии. Но в ней много вопросов без ответа. Где актеру искать агента? Есть ли реальный смысл от актерских агентств? Зачем нужна актерская база? Хороший агент актера - это и мама, и папа, и няня в одном лице. Он будет помогать вам решать все важные финансовые вопросы, подбирать достойные проекты.

"Актерского агентство отражает мой взгляд на развитие национального театра и кинематографа, и качественно иное понимание процессов в театральной сфере и кинобизнесе. В то же время Actors Agency of Azerbaijan защищает права актеров. Конечно, можно напрямую заключать контракты, например, с кинопроизводителями. У такого метода две стороны медали: с одной - весь гонорар достается непосредственно актеру, но с другой – существуют большие риски, когда можно оказаться обманутым, и тогда вместо творческого процесса происходят неприятные события. Именно совместная деятельность актера и агента (агентств) исключает такие последствия. Актерское агентство представляет собой коммерческую организацию, в обязанности которой входит представление актеров кинокомпаниям и заказчикам, заключение договоров, а также защита профессиональных прав актеров. За эти годы главным для меня остается человеческий фактор с достойной оплатой актерского труда", - говорит Сабухи Мамедов.

К тому же агент всегда должен находиться рядом, чтобы помогать решать любые проблемы и не позволять своим клиентам совершать ошибки. Помимо всего прочего, всем известно, что творческие люди – люди с характером, амбициями, эмоциями и причудами. Задача агента - гармонизировать процесс переговоров, чтобы актеры не сталкивались лбами с продюсерами и режиссерами.

"Сегодня требование времени – наличие партнера в лице агентства, который будет открывать двери на съемочные площадки. Без этого крайне сложно пробиться, особенно молодым актерам. Даже если у актера есть постоянная работа, он может быть заинтересован в других проектах. Но для поиска информации об этих проектах нужны время и знание рынка соответствующих услуг, которые есть у агента. Кроме того, агент может грамотно рассчитать время работы артиста во всех проектах, так как именно он несет ответственность перед продюсерами за то, чтобы графики параллельных работ не совпадали", - говорит Сабухи Мамедов.

За эти годы осуществлен ряд проектов с участием азербайджанских актеров в спектаклях, рекламных роликах, фильмах и сериалах Польши, Англии, Хорватии, Грузии, Турции, России, Казахстана и Ирана. Среди них – "Али и Нино", "Актер", "Дипломат 2", "Янычар", "Coca Cola Qazaxıstan№, "RC 12", "7 городов любви", "Кухня - "Последний бой"", "Сардар" и т.д. Azerbaijan Actors Agency не только представляет азербайджанских актеров за пределами страны, но и эксклюзивно сотрудничает с известными и молодыми актерами в Азербайджане.