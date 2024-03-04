Руслан Сабирли: Ножом можно порезать хлеб, или же убить - все зависит от руки, которая его держит… (интервью)

БАКУ /Trend Life/ - Мобильное кино дает свободу и невероятную скорость. Этот формат уже прочно занял свою нишу в мире киноискусства. Данной теме посвящено интервью с Русланом Сабирли, актером, продюсером, композитором, учредителем и директором Фестиваля буктрейлеров и CINEMO Mobil Film Festival.

- Когда речь заходит о кино, то на ум сразу приходит цитата, что "важнейшим из искусств является кино".

- Кино – это оружие! Ведь ножом можно порезать хлебный батон или им же лишить жизни человека. Все зависит от руки, которая его держит, и решения, в каком аспекте его применят. К сожалению, во всем мире происходит деградация понятий, в том числе в мире культуры и искусства. Сколько контента "за гранью" во имя хайпа на интернет-ресурсах! Этот рейтинг вводит людей в заблуждение, и они движутся не в том направлении. Высокие морально-нравственные устои, культура, интеллигентность и воспитание стали "не модными" и "не соответствующими современным трендам". Это приводит к моменту, когда вчерашние юнцы, подрастая, считают, что низкопробные reels-ы в соцсетях дают им право на съемки фильмов. А что они могут сказать, как личности? Что будет вложено в эти "шедевры" с их точки восприятия себя как режиссеров?

- Так ведь границы дозволенного настолько раздвинуты, что ушли за горизонт.

- Мы живем в демократической стране, где гарантировано право на свободу. И вот здесь играют роль исключительно личностные качества отдельного человека. Его личные границы. Жизнь в социуме диктует правила. И помогает в этом культура! Это как законы, регулирующие взаимоотношения как в обществе, так и с государством. Кино в данном контексте не исключение. Оно влияет на социум, на мышление людей. Кино воспитывает. И идет это уже из детства, из того телевизионного информационного продукта, что потребляет ребенок. Из чего в дальнейшем он формируется, как та условная рука, держащая условный нож… К большому сожалению, широкой общественности в угоду рейтингу преподносится низкопробный продукт.

- Это отражается на представленных на фестиваль CINEMO работах?

- Есть работы, которые по моему личному мнению как организатора (попрошу не путать с мнением жюри), транслируют молодежные "понты". Но большинство фестивальных фильмов очень хорошие. Возможно, не особо дающие качество картинки. Возможно, где-то хромает сценарий. Но! Уже на этапе простого просмотра через материал понимаешь личностные качества характера того, кто снял смарт-фильм. Так что талантливых и перспективных ребят достаточно. Настоящие киношники, с уважением относящиеся к этому виду искусства. Ведь по большому счету, что такое кино? Вынесение на экран, предположим, нецензурного общения не оправдывается режиссерским декларированием приближения к естеству. В советское время снимались ленты, где герою было достаточно сыграть красноречивый взгляд, чтобы зритель понимал повествовательный посыл. И если режиссер не знает, как обойтись без идиоматических выражений, то он не может относить себя к этой профессии. Одна из задач режиссера – найти художественное, эстетическое, этическое средство выражения для решения разворачивания ситуации по сценарию. В обыденной жизни человек занимается и делает что-то на свое усмотрение. Кулуарно. Но массовое обращение через экран требует учета воспитания нового поколения. И прежде всего, снятая картина есть демонстрация собственного воспитания, своего характера, своего лица и персонального восприятия мира. Мы же во имя натуральности не возвращаемся в пещеры, обмотанные шкурами, как первобытные люди. Человечество развивалось со всеми сопутствующими цивилизационными приобретениями. Так почему мы позволяем нисходить в попытках привносить на экраны для миллионов людей происходящее за закрытыми дверьми? Разрушить все приобретенное человеком в культуре? Нельзя нарушить закон и не получить наказание. Так и в кино нужен некий регулятор, способный встать между дурновкусием и зрителем. Не все меряется финансовой составляющей! Кинотеатры и телеканалы должны уметь отказываться от низкопробности во имя прибыли.

- А предложение войти в кадр камеры мобильного телефона примешь?

- С удовольствием. Для меня главное суть, сценарий, идея. Суть фестиваля мобилографии в том, что даже не имея последней модели iPhone, при наличии идеи, грамотного подхода, интересного рассказа можно создать качественный продукт. Многие сериалы сегодня снимаются порой на тот же Canon 5d. Мое мнение, которое я иногда озвучиваю режиссерам, в том, что даже если их не будет на площадке, оператор всегда сможет провести съемку. Чтобы снять «восьмерку», достаточно знаний оператора, включающих композицию, кадр, и которые у него однозначно есть! Роль же режиссера в умении рассказать максимум интересно историю, для чего надо уметь дорабатывать и обрабатывать все кадры со множеством нюансов, связанных единой канвой "оправданного присутствия". А руководить из кресла, указывая группе, не делает режиссера таковым. Это менеджмент…

- Потому и родился Booktrailer, предтеча CINEMO?

- Booktrailer пропагандирует книгу для чтения. А когда человек читает, то может как минимум грамотно излагать свои мысли, использовать красивые слова и обороты в своей речи. Потому что если даже человек не особо разговорчивый, от книги к книге печатное изложение "садится" на подсознание, пополняя и обогащая словарный запас. Это очень важно для режиссеров, чтение для них вообще прямая работа воображения, которое рождает визуализацию прочитанного. В этом контексте Booktrailer уникальный фестиваль, совмещающий в себе и литературу, и кинематографию. В этом году мы вновь запускаем этот масштабный проект после пандемийной паузы.

Специально для Trend Life Яна Науменко

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