Мобильный телефон Олега Газманова утонул в бассейне – "ЖАРА" в Баку (ФОТО)

30 июля 2017 13:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - С 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze проходит второй Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА", сообщает Trend Life.

Интересный случай произошел вчера, после выступления Олега Газманова на творческом вечере Алы Пугачевой. Во время интервью у бассейна Sea Breeze ведущая концерта Яна Чурикова предложила Олегу Газманову продемонстрировать свое знаменитое сальто, на что артист ответил «Пожалейте артиста! Здесь такая жара!» и …прямо в одежде бросился в бассейн. А когда он вышел из воды, оказалось, что мобильный телефон утонул в бассейне.

Артисту пришлось вновь лезть в воду, чтобы найти свой ставший уже популярный мобильник, которым он красовался на публике. «Я Люблю Жару» - такой мем был сделан на мобильном телефоне. Как говорится, наверное, сглазили….Ничего страшного, ведь родные все равно рядом, и звонить им не придется. Артист приехал в Баку с супругой Мариной и 13-летней дочерью Марианной.

Первый день фестиваля "ЖАРА -2017", ознаменовался гала-концертом звезд российской, грузинской, украинской и азербайджанской эстрады. Во второй день прошел юбилейный концерт народной артистки СССР Софии Ротару. Фестиваль завершится 30 июля юбилейным вечером заслуженного артиста России Григория Лепса.

В фестивале "ЖАРА-2017" принимают участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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