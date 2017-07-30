"Заряд эмоций и удовольствие от встречи с друзьями": Николай Басков о фестивале "ЖАРА" (ФОТО)

30 июля 2017 21:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - С 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze проходит второй Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА", сообщает Trend Life.

"Очень жалею, что пропустил вечера двух легендарных исполнительниц - Софии Ротару и Аллы Пугачёвой. Так сложилась, что по графику смог приехать только к финалу фестиваля. Сегодня я восполню все, буду петь песню Аллы Пугачёвой, которую никогда не исполнял", - сказал Trend Life народный артист России Николай Басков.

По словам певца, на Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" люди приезжают получить заряд положительных эмоций и удовольствие от встречи с друзьями.

"Это глобальное событие для страны, фестиваль организован на высоком уровне. Думаю, его надо расширять – делать больше пространство, чтобы еще у большего количества людей была возможность приходить на этот праздник", - отметил Басков.

Как подчеркнул, артист с Баку у него ассоциируется песня "Синяя вечность" ("О море, море").

"Знаю, что был составлен рейтинг "100 самых лучших песен столетия", и эта композиция вошла в список ста великих песен. Баку – это синяя вечность, море и мечты, которые обязательно должны осуществиться", - сказал исполнитель.

В фестивале "ЖАРА-2017" принимают участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

Первый день фестиваля ознаменовался гала-концертом звезд российской, грузинской, украинской и азербайджанской эстрады. 28 июля, состоялся юбилейный концерт Софии Ротару, 29 июля - творческий вечер Аллы Пугачёвой, а сегодня, 30 июля, состоится юбилейный вечер Григория Лепса.

(Авторы: Вугар Иманов. Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

Azernews Newspaper
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