Бакинские приключения российского актера Максима Леонидова и его супруги (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный российский певец и актер Максим Леонидов вместе со своей супругой, актрисой Александрой Камчатовой прилетел в столицу Азербайджана, сообщает Trend Life.

На своей странице в Instagram российский артист представил ряд фотографий, сделанных в Баку. Максим Леонидов вместе с супругой совершил прогулку по древней части Баку – Ичери шехер, посетил достопримечательности и памятные места города, Национальный историко-художественный заповедник Гобустан, грязевые вулканы, отведал блюда национальной кухни.

Максим Леонидов – российский музыкант, певец, актёр, автор песен и телеведущий. Известен как один из основателей и участник бит-квартета "Секрет", а впоследствии и как сольный исполнитель.

(Автор: Джани Бабаева)

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