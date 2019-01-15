Хатун посвятила концерт Всемирному дню культурного отдыха (ФОТО)

15 января 2019 12:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская певица Хатун провела концерт, посвященный Всемирному дню культурного отдыха, который отмечается 15 января, сообщает Trend Life.

В концертной программе также приняли участие друзья певицы – рэпер Рамиль Набран и певец Руфат Ахундов.

"Культурно отдохнуть - означает насытиться духовно, сделать свой внутренний мир богаче, расширить кругозор и поспособствовать своему интеллектуальному, эмоциональному развитию. Для кого-то культурно провести время - значит посетить выставку, театр, кино или концерт, или же совершить экскурсию по достопримечательностям как в стране, так и за рубежом. Культурный отдых хорош тем, что каждый из нас, наслаждаясь творениями искусства, повышает свой культурный и интеллектуальный уровень, обогащает духовный внутренний мир, становясь более просвещенным ", - отметила Хатун.

По ее словам, сегодня культурный туризм является одним из распространенных популярных видов отдыха, когда туристы посещают исторические и культурные достопримечательности, знакомятся с памятниками истории, архитектуры, этническими ценностями, культурным достоянием стран и народов, путешествуя по историческим маршрутам.

(Автор: Вугар Иманов)

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