Эльнара Халилова провела сказкотерапию (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/- В Баку в книжном центре LIBRAFF в рамках просветительского проекта "Время сказки" прошла встреча детей с нарушением слуха с популярной певицей Эльнарой Халиловой, сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы. Эльнара Халилова прочитала детям сказку "Волшебная шапка" с сурдопереводом Кенуль Гулиевой.

Важным методом для воспитания детей является сказкотерапия. Сказки любят все дети, они есть в каждом доме. Сказки позволяют малышу впервые испытать храбрость и стойкость, увидеть добро и зло, они способствуют развитию у детей воображения, мышления, речевого творчества и активного воспитания добрых чувств.

Действенность сказки в работе со слабослышащими и глухими детьми определяется тем, что ребёнок легко идентифицируя себя со сказочным персонажем, чувствует себя защищённым и у него возникает интерес к действию. Рассматривая иллюстрации с детьми, обыгрывая сюжеты, пересказывая в доступной форме текст сказки, педагог развивает у детей воображение, мышление, речевое творчество и активное воспитание добрых чувств. Работа с книгой развивает у детей зрительное восприятие, логическое мышление, эстетический вкус, способствует развитию навыков чтения и речевых возможностей. С опорой на картинки дети упражняются в различении голосов животных, звучаний музыкальных инструментов, ритмической структуры знакомых слов, пространственного расположения предметов, их количества. Сказка способствует формированию социальной активности, автономности (ребёнок проявляет своё личное мнение), социальной компетентности (ребёнок преодолевает барьеры в общении, начинает эмоционально выражать свои чувства).

Сказкотерапия - через проигрывание образов сказочных героев, через пластику, жесты, движение, музыку - дает возможность к самовыражению, помогает ребенку позитивно принять внешний мир. Сказка – наш друг и помощник, именно она помогает нам найти ту важную дорожку к сердцу ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.



(Автор: Вугар Иманов)

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