Наташа Королева приехала в Баку на разведку: Мне кажется, это несправедливо (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Баку стал невероятным, я в восторге от того, что вижу, сказала Trend Life заслуженная артистка России Наташа Королева, принявшая участие в Международном музыкальном фестивале "ЖАРА 2019".

"Потрясена тем, как все поменялось в лучшую сторону. Давно здесь не была, соскучилась очень. Баку - моя любовь, я всегда с радостью сюда приезжала. У нас здесь было очень много концертов, а потом случился достаточно большой перерыв. Мне кажется, это несправедливо, тем более, что у меня сейчас такая крутая юбилейная программа, с которой я езжу по всему миру. Надеюсь, что все-таки и до Баку доеду", - сказала артистка.

По словам Наташи Королевой, фестиваль "ЖАРА" – это яркий летний музыкальный и творческий всплеск.

"Дай Бог, чтобы с каждым годом фестиваль радовал гостей и жителей прекрасного и очень любимого мной Азербайджана. На фестивале я одна, без мужа, приехала, как говорится, на разведку. В следующем году можем приехать всей семьей, мне тут понравилось", - добавила она.

Певица также отметила, что с радостью исполнила бы дуэт с народным артистом Азербайджана Эмином Агаларовым: "Мне кажется, что если бы у меня был дуэт с Эмином, то он получился бы более зажигательным", - сказала Наташа Королева.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль «ЖАРА 2019» прошел с 25 по 28 июля в одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря. В этом году в фестивале приняло участие около 250 артистов. Фестиваль открылся 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. 26 июля выступили звезды 90-х, гостям были представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ", 27 июля стал днем хитов "нулевых", 28 июля был посвящен поколению Z – в этот день прозвучали все хиты стримов и топы чартов, а также состоялся сольный концерт Timati. Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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