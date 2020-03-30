Причуды самоизоляции! Фаик готовит мыло, Аликрам разводит цыплят, Ярослав спасает мир… (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Вследствие особого карантинного режима и самоизоляции населения, некоторые азербайджанские звезды решили освоить новые для них профессии. Представляем читателям Trend Life наиболее интересные моменты из сегодняшней жизни звезд, которые действуют по принципу "Оставайся дома и твори!". Все материалы активно обсуждаются пользователями соцсетей.

Народный артист Фаик Агаев стал готовить мыло и даже поделился своим секретом приготовления. Теперь душа известного персонажа Джабиш муаллима из фильма "Я помню тебя, учитель" может быть спокойна за своего достойного последователя.

А певец Аликрам Байрамов вообще решил разводить цыплят в домашних условиях. Как к этому относятся домочадцы "новой фермы" – остается за кадром.

Заслуженная артистка Рухангиз Аллахвердиева решили заняться народно-прикладным искусством и разукрасила пустую бутылку различными стразами и камешками. Получилось ювелирное произведение.

Актер Русского драматического театра Ярослав Трифонов вообще решил, не дожидаясь Милы Йовович и Брюса Виллиса, спасать мир от коронавируса. Правда, неизвестно как он это будет делать – ведь он не врач, не фармацевт, и не вирусолог…

Телеведущая Кенуль Юсифгызы подалась в косметологию и представляет омолаживающие маски из натуральных продуктов. Только вот надо переходить на маски с использованием чеснока и имбиря, которые, по народным поверьям, оберегают от коронавируса.

Телеведущая Фируза Джалилова выехала жить за город и на своей даче, по примеру Челентано, решила рубить дрова. Зачем? Непонятно, ведь дома есть газ.

Заслуженный артист Рашад Ильясов решил продемонстрировать свое кулинарное искусство. Только вот, кроме него, эти блюда никто не сможет попробовать.

А солисты группы "Тин ушаглары" Садраддин Джафаров и Олег Наумов решили шутя переименовать название группы в "Карантин ушаглары".

(Автор: Вугар Иманов)