Как азербайджанская певица балансирует на грани чувств (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская исполнительница Нармин Керимбекова представила новый видеопроект на композицию "O dünyada" ("В другом мире"), сообщает Trend Life. Автором слов и музыки песни является Sheyh Ree.

Несмотря на то, что песня "O dünyada" о разлуке и расставании влюбленных, композиция получилась динамичной и яркой. В ней соединены нежность и дерзость, любовь и обида, робость и решительность, а Керимбекова словно балансирует на грани всех этих чувств. Режиссером видеоклипа стал Эмин Мурадов.



Отметим, что широкому зрителю имя Нармин Керимбековой cтало известно в 2015 году во время ее участия в азербайджанской версии международного вокального телевизионного шоу "Голос" ("The Voice") - "Səs Azərbaycan". Молодая исполнительница дошла до полуфинала в составе команды наставницы проекта, народной артистки, певицы и композитора Тунзали Агаевой. Исполнение композиций "Ain't nobody", "How Am I Supposed To Live", "Qara gözlər", "Çiçək yağışı", "Gülümse Kaderine" запомнилось слушателям искренностью, индивидуальностью и сильным вокалом.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)