Представители Азербайджана награждены Gold Media Awards International в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life / - Представители Азербайджана отмечены международной премией Gold Media Awards International, учрежденной Black&Blue Media (руководитель Энес Фуркан Бильгичли), сообщает Trend Life. Церемония награждения прошла в Sheraton Istanbul City Center в Стамбуле с участием лауреатов из Турции и Европы, представителей мира искусства, моды, спорта, общественной жизни и СМИ. Ведущими вечера были турецкие звезды Тугба Озай и Эмре Буга.

Азербайджан представляли участница "Евровидения 2021" Самира Эфенди (отмечена в номинации "Звезда года"), ведущий и организатор Аяз Мамедов ("Организатор года"), писатель Мовсум Амир Аслан ("Писатель-открытие года").

В ходе мероприятия Самира Эфенди исполнила свой евровидийный хит Mata Hari.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)