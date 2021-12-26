EMIN завершил концертный тур 2021 года в Баку и вручил ключи от квартиры победительнице акции "Репутация" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Sea Breeze Event Hall состоялся долгожданный сольный концерт народного артиста Азербайджана, певца и композитора Эмина Агаларова (EMIN), сообщает Trend Life. Концерт на Родине стал завершающим в туре 2021 года.

В этот вечер в панорамном белоснежном шатре на берегу Каспия царила праздничная предновогодняя атмосфера. EMIN исполнил свои самые известные песни, в том числе Still, "Отпусти и Лети", "Сбежим в Баку" и многие другие, а также порадовал зрителей премьерами. Впервые прозвучала песня "31.12", вышедшая совсем недавно на всех цифровых площадках. Завершилась музыкальная программа песней "Мой Азербайджан", которую написал известный российский композитор и продюсер Максим Фадеев. Зал стоя пел песню вместе с артистом.

Отметим, что прямо перед концертом EMIN встретился с победительницей акции бизнес-форума "Репутация", прошедшего 10 декабря в Москве. Акция проводилась среди всех билетов, приобретенных на Форум. Зюмрюд Гулиева купила online-билет, чей номер и был случайным образом выбран на сцене "Крокус Сити Холл". Теперь Зюмрюд Гулиева и ее семья стали обладателями квартиры на территории Sea Breeze в проекте White Hotel. EMIN лично поздравил Зюмрюд Гулиеву и ее супруга Руфата Гарадаги и вручил сертификат.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)