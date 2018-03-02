Скончался известный азербайджанский композитор Таир Акпер

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 73-ем году жизни скончался известный композитор, заслуженный деятель искусств Азербайджана Таир Акпер, сообщили Trend Life из близкого окружения композитора.

Таир Акпер будет похоронен завтра на Ясамальском кладбище Баку. В ноябре прошлого года он перенес инсульт, проходил курс лечения.

Таир Акпер родился 20 января 1946 года в Баку. Любовь к музыке появилась у него с раннего детства. В 1965 году окончил музыкальную школу имени Дзержинского по классу фортепиано. Затем продолжил обучение в Ташкенте (Узбекистан), где окончил музыкальную школу имени Гамзы Хакимзаде Ниязи, а затем факультет композиторского искусства Государственной консерватории имени Мухтара Ашрафи. Известен как автор произведений в различных направлениях музыкального жанра - хоровой, симфонической и камерной музыки. Такие классические композиции, как "Simfonik rənglər" и "El oğlu, hay ver...", а также "Amin" и "Ya Rəbb" на религиозную тему, стали новшеством в национальной музыкальной культуре. Композиция "Amin" в исполнении народной артистки Бриллиант Дадашевой вошла в европейский сборник "Музыка, призывающая к миру", посвященный 100-летию Нобеля. Созданные им композиции "Dərdin alım", "Heç küsməyin yeridirmi?", "Azərbaycan", "Əzizim", "Heyfim gəldi", "Qalardım", "Bir qız bir oğlanındır", "Xəzəllərin rəqsi" и другие исполняли корифеи азербайджанской музыки, среди которых Шовкет Алекперова, Мирза Бабаев, Зейнаб Ханларова и другие.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.