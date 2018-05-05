В Баку прошло дружеское чаепитие с участием ветеранов и молодежи (ФОТО)

5 мая 2018 20:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В преддверии Дня Победы – 9 мая, в Российском информационно-культурном центре в Баку состоялась встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и членами Общественного объединения жителей блокадного Ленинграда, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин поздравил гостей с предстоящим великим праздником и рассказал о планируемых РИКЦ мероприятиях ко Дню Победы. Ветеранам Великой Отечественной войны и членам Общественного объединения жителей блокадного Ленинграда были переданы памятные сувениры от РИКЦ.

Члены Бакинского молодежного клуба любителей поэзии представили литературно-музыкальную композицию ко Дню Победы в Великой Отечественной войне «Помните!». Затем состоялось дружеское чаепитие, в котором приняли участие ветераны и молодежь.

(Автор: Вугар Иманов)

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