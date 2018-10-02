Скончался Роман Карцев

2 октября 2018 13:14 (UTC+04:00)

Советский и российский артист Роман Карцев скончался во вторник утром в Москве. Об этом, как передает ТАСС, агентству сообщила внучка артиста Вероника Евстигнеева.

"Дедушка скончался сегодня рано утром", - сказала она. Дата и время похорон пока не определены.

Роман Карцев - советский и российский артист эстрады, театра и кино. Актёр Московского театра миниатюр под руководством Михаила Жванецкого. На протяжении нескольких десятилетий выступал в дуэте с Виктором Ильченко (Карцев и Ильченко).

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