Азербайджанцы стали народными героями Украины! Как братья спасли семью (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Вечером 19 января возле села Зайчевское города Николаев произошло страшное ДТП. У грузовика MAN, перевозившего подсолнечник, оторвался прицеп. Неуправляемый прицеп буквально снес с дороги ехавший во встречном направлении кроссовер Kia Sorento. «Киа», слетевший в кювет, загорелся. Случайные свидетели аварии вызволили из горящего авто водителя и двоих пассажиров - самостоятельно выбраться они не могли. «Скорая» доставила всех троих в больницу...

Этим случайными свидетелями оказались азербайджанцы Умуд и Сабир Шириновы, героизм которых вызвал восторг СМИ Украины и в соцсетях. Их назвали – народными героями Украины, чей поступок – рискуя жизнью они спасли из горящей машины семью – отца, мать и трехлетнего мальчика, сравнили с настоящим подвигом. Комментируемые сотнями людей новости об этом, выложенные в соцсетях Украины, можно читать только с гордостью и восхищением.

Об этом стало известно после публикации Адиля Бабаева в Facebook, которую перепечатали украинские СМИ. Издание www.from-ua.com передает.

По словам Адиля Бабаева, братья Умуд и Сабир Шириновы возвращались с работы из отеля-кафе «Ингул», который находится за чертой города Николаева, увидев перевернутый прицеп от фуры, они остановили машину. Мужчины подошли к водителю грузового автомобиля и заметили, что в 40-50 метрах от них на обочине горит перевернутый автомобиль, а в салоне плачет ребенок.

«Когда старший брат Умуд спрашивал у водителя грузовика, почему вы стоите, надо же оказать помощь — вытащить из горящей машины ребенка и остальных пассажиров, тот ответил что уже поздно и он не намерен рисковать жизнью. Братья Шириновы не растерялись...Они понимали что дорога каждая секунда. Они рискуя своей жизнью бросились вытаскивать из горящего джипа ребенка», - пишет Адиль Бабаев.

Мужчины разбили боковые стекла в машине, но это не дало результата. Сабир предложил сломать багажник и через него зайти в автомобиль. Когда братья сломали багажник, им удалось вытащить плачущего ребенка и вслед за ним маму. В машине между передними сидениями остался отец. Его практически невозможно было вытащить. В это время к газовому балону очень быстро приближался огонь. Все кричали: «Бегите! Сейчас будет взрыв!».

«Братья Шириновы не взирая на очевидную опасность бросились через багажник, сломав сидения, и вытащили отца ребенка, который находился без сознания и застрял между сидениями. Буквально через минуту взорвался газовый баллон в машине», - рассказывает Бабаев в своем тексте.

После спасения семьи приехали сотрудники ГСЧС, скорая помощь и журналисты . Братья Шириновы поехали вслед за «скорой» в больницу. Они оказали материальную помощь в спасении ребенка и по сей день они оказывают помощь пострадавшей семье.

«У братьев Шириновых Умуда и Сабира тоже есть семьи и у каждого двое детей. Они члены Конгресса азербайджанцев Украины в Николаевской области. Мы все говорим: « Спасибо ребята за совершенный подвиг за мужество и героизм ради спасения человеческих жизней!», - отмечает Бабаев.

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