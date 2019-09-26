Миллионеры со всего мира встретят вас в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Dreamland Baku c 27 по 30 сентября впервые в Азербайджане пройдет грандиозное мероприятие "Millionaire Estate Baku", организованное Holiday Group и Led.Az Events при поддержке The Luxury Network и AzPromo, сообщили Trend Life организаторы проекта, который пройдет под девизом "Миллионеры со всего мира встретят вас в Баку"

В мероприятии примут участие популярные инфлюенсеры и блогеры, которые имеют миллионы подписчиков в социальных сетях, а также азербайджанские знаменитости. Среди них - обворожительная модница и телеведущая Fashion TV Хофит Голан, турецкая модель, телеведущая, писательница и актриса, икона стиля Ивана Серт, продюсер и актер, один из символов люкс-жизни Том Кларен, известные ливанские модные блогеры, сестры-красавицы Надине, Фарах и Алисе Абдель Азиз. Звездные послы "Millionaire Estate Baku" – народный артист Азербайджана Фаик Агаев и участник "Евровидения 2019" Чингиз Мустафаев.

Главная цель проекта – вклад в развитие туристической сферы Азербайджана, развитие международных и бизнес связей, пропаганда бренда Made in Azerbaijan мировой общественности. В рамках "Millionaire Estate Baku" будут представлены различные проекты, проведены информационно-просветительские мероприятия и шоу-программы. Авторы проекта – Агиль Мамиев, Нармин Сафарова и Алиага Кюрчайлы

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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