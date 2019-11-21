Азербайджанский композитор и режиссер удостоены премии Сергея Вайнштейна в России (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В новом Общинном центре горских евреев в Сокольниках прошла церемония награждения лауреатов премии имени Сергея Вайнштейна, учрежденной Международным благотворительным фондом сохранения культуры и традиции горских евреев СТМЭГИ, сообщает Trend Life.

Церемония вручения премии имени Сергея Вайнштейна - одно из важнейших событий года в жизни горско-еврейской общины Москвы и всей России. Премия была учреждена в 2015 году и в этом году вручалась в пятый раз. Обладателями этой престижной награды стали многие выдающиеся люди, которые своей деятельностью внесли неоценимый вклад в дело развития и сохранения горско-еврейской культуры, истории, языка и традиций.

Мероприятие было приурочено 70 лет со дня рождения Сергея Вайнштейна (1949-2015). Он родился в Баку, поэтому и премия этого года посвящена важной и всегда актуальной теме: дружбе двух народов - азербайджанского и горско-еврейского. Сам Сергей Иванович Вайнштейн посвятил свою жизнь укреплению еврейско-азербайджанских связей, наведению мостов между народами. Талантливый и авторитетный ученый, этнограф и культуролог, сыграл важную роль в возрождении еврейской религиозной жизни и национальной культуры в современной России. С начала 90-х он активно участвовал в деятельности еврейских организаций. При его непосредственном участии был создан Благотворительный фонд СТМЭГИ, он стоял у истоков создания Всемирного конгресса горских евреев.

На открытии вечера вице-президент фонда СТМЭГИ Исай Захарьяев отметил, что сегодня горские евреи живут в разных странах - России, Израиле, США, Канаде, Азербайджане и среди них есть бизнесмены и ученые, государственные деятели и люди искусства.

Были зачитаны приветствия от министра просвещения России Ольги Васильевой и руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова. Начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Еремин подчеркнул важную роль, которую горско-еврейская община сегодня играет в России. А советник по гуманитарным вопросам посольства Азербайджана в России Заур Пашаев рассказал о тесной связи еврейского и азербайджанского народов и об участии горских евреев в политической и культурной жизни Азербайджана.

В этом году лауреатами премии стали:

В номинации «Сохранение культурного наследия горских евреев» - режиссер Руфат Асадов. Известный режиссер-документалист создал три фильма, посвященных горским евреям. Его картины неоднократно участвовали в конкурсных программах престижных кинофестивалей и получали высокие награды.

В номинации «Вклад в развитие музыкальной культуры горских евреев» - композитор Эльчин Иманов. Он автор более двух десятков песен на языке джуури, его творчество популярно во многих странах, где живут выходцы из Азербайджана.

В номинации «За популяризацию языка джуури и укрепление межкультурных связей» — популярный исполнитель и поэт Йоси бен Йохай. Благодаря его труду и таланту песни на джуури стали широко известны во всем мире.

Гостям была представлена концертная программа с участием - Йоси бен Йохай, народный артист Республики Дагестан гармонист Биньямин Авшалумов и тарист Горхмаз Ахундов, турецкий певец Адиль Караджа. Вела церемонию популярная телеведущая Марианна Минскер.

(Автор: Вугар Иманов)

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