Туристам в Румынии будут подавать азербайджанский шах-плов (ФОТО)

27 ноября 2019 15:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские повара приняли участие в Международном гастрономическом фестивале Gastro World Master Chefs, проводимом в городе Денизли (Турция) Ассоциацией молодых поваров, сообщили Trend Life в Центре национальной кулинарии. В фестивале приняли участие 400 поваров из 15 стран мира. Нашу страну представила делегация во главе с членом Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана Русланом Шихыевым, который вошел в состав жюри. Команда Центра национальной кулинарии завоевала семь золотых, две серебряные и 2 бронзовые медали. В категории фестиваля "черный ящик" команда завоевала золотую медаль.

Также на кулинарном чемпионате в городе Денизли приняла участие команда Гильдии кулинаров Азербайджана, которая завоевала четыре золотые, одну серебряную, четыре бронзовые медали и кубок.

Наряду с этим представители Азербайджана приняли участие в Конгрессе традиций кулинарии "Традиционное свадебное застолье" в городе Сибиу (Румыния). Азербайджан на мероприятии представили заместитель директора Центра национальной кулинарии Джейран Аскерова и член Ассоциации национальной кулинарии Гусейн Гулиев.

В ходе конгресса Джейран Аскерова выступила с докладом "Azərbaycan milli toy süfrə mədəniyyəti" ("Культура свадебного застолья в Азербайджане"), а Гусейн Гулиев представил традиционные азербайджанские блюда, которые готовят на свадьбах. Блюда национальной кухни Азербайджана вызвали большой интерес у гостей и участников конгресса. Шеф-повар ресторана при отеле "Ramada" в городе Сибиу попросил азербайджанских коллег ознакомить его с технологией приготовления шах-плова, и обещали в дальнейшем включить его в меню ресторана, чтобы угощать посетителей. В конференции приняли участие представители 25 стран. Команда Азербайджана была награждена дипломом и золотой медалью.

(Автор: Джани Бабаева )

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  • Туристам в Румынии будут подавать азербайджанский шах-плов (ФОТО)
  • Туристам в Румынии будут подавать азербайджанский шах-плов (ФОТО)
  • Туристам в Румынии будут подавать азербайджанский шах-плов (ФОТО)
  • Туристам в Румынии будут подавать азербайджанский шах-плов (ФОТО)
  • Туристам в Румынии будут подавать азербайджанский шах-плов (ФОТО)
  • Туристам в Румынии будут подавать азербайджанский шах-плов (ФОТО)
  • Туристам в Румынии будут подавать азербайджанский шах-плов (ФОТО)
  • Туристам в Румынии будут подавать азербайджанский шах-плов (ФОТО)
  • Туристам в Румынии будут подавать азербайджанский шах-плов (ФОТО)
  • Туристам в Румынии будут подавать азербайджанский шах-плов (ФОТО)
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