Гюльнара Халилова награждена золотой медалью Европейского издательского дома (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Согласно решению наградной комиссии Европейского издательского дома руководитель Центра азербайджанского национального костюма и Дома моды, руководитель комиссии по социальной работе AQSİA (Ассоциация развития женского предпринимательства в Азербайджане), доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова отмечена золотой медалью и дипломом "Лучший ученый-исследователь, патриот" (Ən yaxşı vətənpərvər tədqiqatçı alim), сообщает Trend Life.

Награда вручена за успешную научно-исследователькую деятельность в сохранении и развитии азербайджанского национального костюма, пропаганды национально-духовных ценностей, активной общественной деятельности, формирование у молодежи чувства патриотизма. Награду вручила представитель Европейского издательского дома Сахиля Мирзагызы.

В различные годы этой награды были отмечены директор Национального музея искусств Азербайджана, заслуженный деятель искусств, профессор Чингиз Фарзалиев, директор Государственного академического национального драматического театра, доктор искусствоведения, профессор Исрафил Исрафилов, член-корреспондент НАНА, заслуженный деятель искусств, профессор Земфира Сафарова, заместитель директора Института архитектуры и искусств НАНА, заслуженный деятель искусств, профессор Кюбра Алиева, директор кафедры Государственного университета культуры и искусств, драматург, профессор Агшин Бабаев, секретарь Союза композиторов Азербайджана, профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Земфира Гафарова и другие.

(Автор: Вугар Иманов)

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