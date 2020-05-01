Посвящается 75-летию Великой Победы - Азербайджан на передовой (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Актер Азербайджанского государственного русского драматического театра Ярослав Трифонов представил в соцсетях ролик, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Trend Life. Прочитаны строки из произведения Расула Гамзатова "Баку". Дед Ярослава тоже был ветераном ВОВ, скончался недавно в Ставрополе, 4 апреля. Иван Михайлович Доля освобождал Сталинград, Украину, Китай от японцев, был несколько раз ранен, отмечен множеством орденов и наград. После войны работал в уголовном розыске. Светлая память всем героям!

Баку, Баку, поклон тебе мой низкий,

Тебе я руку жму, как брату брат.

Всё громче говор милых волн каспийских –

Они о нашем братстве говорят.

Родимый Каспий – общий друг наш вечный, –

Любовь к тебе несёт он вновь и вновь,

Он отвечает широтой сердечной

И горцам и бакинцам на любовь...

Когда в горах сражались мы с врагами,

Мечтая о свободном, мирном дне, –

Бакинских стачек праведное пламя

В каспийской полыхало глубине,

И повесть о бакинских комиссарах

К нам доносил рокочущий прибой,

И крики чаек над причалом старым

Сзывали горцев на великий бой.

Потом, когда взошла заря над морем,

Нам рассказала Каспия волна

О новой жизни праздничном напоре

И назвала героев имена.

И песни полетели к нам, как птицы,

И сыновья твои в наш край пришли –

Узнав, что в недрах наших нефть таится,

Они совет и помощь принесли.

...Сейчас луна плывёт над тихим морем,

И мне ночные волны говорят,

Что ты, Баку, и в радости и в горе

Навек мой кровный, мой любимый брат.

Вовеки нам с тобою не расстаться,

Мы связаны единою судьбой,

Пусть говорит о нашем вечном братстве

Каспийский торжествующий прибой!

В Великой Отечественной войне с оружием в руках сражался каждый пятый житель Азербайджана: при населении 3,4 млн. человек (1941 г.) на фронт ушли 681 тыс. человек (из них более 10 тыс. - женщины). В республике были сформированы 77-я, 223-я, 271-я, 402-я и 416-я национальные азербайджанские дивизии. Азербайджан был главным поставщиком на фронт нефти и нефтепродуктов. Более 70 процентов нефти, 80 процентов бензина, 90 процентов моторных масел, столь необходимых для фронта, приходились на долю Азербайджана. В Азербайджане было множество военных госпиталей, беженцев из других городов СССР. Производилась военная техника, в частности, знаменитые "Катюши". Весомым вклад в общую победу стали представители азербайджанской науки. Так, великий ученый Юсиф Мамедалиев изобрел зажигательную смесь, ставшую известной как коктейль Молотова. Более 350 тысяч наших соотечественников героически погибли в боях, заплатив жизнью за великую победу над гитлеровскими захватчиками. За боевые заслуги перед Родиной свыше 400 тысяч воинов-азербайджанцев награждены орденами и медалями, из них более 130 удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 14 человек стали кавалерами трех степеней ордена "Слава".

(Автор: Вугар Иманов)