Посвящается 75-летию Великой Победы - Азербайджан на передовой (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - Актер Азербайджанского государственного русского драматического театра Ярослав Трифонов представил в соцсетях ролик, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Trend Life. Прочитаны строки из произведения Расула Гамзатова "Баку". Дед Ярослава тоже был ветераном ВОВ, скончался недавно в Ставрополе, 4 апреля. Иван Михайлович Доля освобождал Сталинград, Украину, Китай от японцев, был несколько раз ранен, отмечен множеством орденов и наград. После войны работал в уголовном розыске. Светлая память всем героям!
Баку, Баку, поклон тебе мой низкий,
Тебе я руку жму, как брату брат.
Всё громче говор милых волн каспийских –
Они о нашем братстве говорят.
Родимый Каспий – общий друг наш вечный, –
Любовь к тебе несёт он вновь и вновь,
Он отвечает широтой сердечной
И горцам и бакинцам на любовь...
Когда в горах сражались мы с врагами,
Мечтая о свободном, мирном дне, –
Бакинских стачек праведное пламя
В каспийской полыхало глубине,
И повесть о бакинских комиссарах
К нам доносил рокочущий прибой,
И крики чаек над причалом старым
Сзывали горцев на великий бой.
Потом, когда взошла заря над морем,
Нам рассказала Каспия волна
О новой жизни праздничном напоре
И назвала героев имена.
И песни полетели к нам, как птицы,
И сыновья твои в наш край пришли –
Узнав, что в недрах наших нефть таится,
Они совет и помощь принесли.
...Сейчас луна плывёт над тихим морем,
И мне ночные волны говорят,
Что ты, Баку, и в радости и в горе
Навек мой кровный, мой любимый брат.
Вовеки нам с тобою не расстаться,
Мы связаны единою судьбой,
Пусть говорит о нашем вечном братстве
Каспийский торжествующий прибой!
В Великой Отечественной войне с оружием в руках сражался каждый пятый житель Азербайджана: при населении 3,4 млн. человек (1941 г.) на фронт ушли 681 тыс. человек (из них более 10 тыс. - женщины). В республике были сформированы 77-я, 223-я, 271-я, 402-я и 416-я национальные азербайджанские дивизии. Азербайджан был главным поставщиком на фронт нефти и нефтепродуктов. Более 70 процентов нефти, 80 процентов бензина, 90 процентов моторных масел, столь необходимых для фронта, приходились на долю Азербайджана. В Азербайджане было множество военных госпиталей, беженцев из других городов СССР. Производилась военная техника, в частности, знаменитые "Катюши". Весомым вклад в общую победу стали представители азербайджанской науки. Так, великий ученый Юсиф Мамедалиев изобрел зажигательную смесь, ставшую известной как коктейль Молотова. Более 350 тысяч наших соотечественников героически погибли в боях, заплатив жизнью за великую победу над гитлеровскими захватчиками. За боевые заслуги перед Родиной свыше 400 тысяч воинов-азербайджанцев награждены орденами и медалями, из них более 130 удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 14 человек стали кавалерами трех степеней ордена "Слава".
(Автор: Вугар Иманов)