Украинцы и русские восхищены отношением азербайджанских полицейских к гимну (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Недавно в соцсетях было распространено видео, в котором можно увидеть реакцию сотрудников правоохранительных органов, несущих службу во время карантина в одном из районов Баку на гимн Азербайджана, сообщает Trend Life. На видео, снятыми гражданами на мобильный телефон, видно, как во время несения службы во время жесткого карантина играет эстрадная композиция и неожиданно включается государственный гимн Азербайджана. В этот момент, сотрудники правоохранительных органов, услышав гимн, останавливаются и выходят из машины, стоя отдавая честь.

Это видео попало в российский и украинский сегмент соцсетей и вызвало восхищение пользователей, некоторые из которых поставили в пример такое уважительное отношение к государственному гимну страны.

(Автор: Вугар Иманов)