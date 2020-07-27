Бахрам Багирзаде выписан из больницы и вернулся домой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Бахрам Багирзаде выписан из больницы и вернулся домой, где продолжит амбулаторное лечение, сообщает Trend Life. У входа Центрального таможенного госпиталя его встретили члены семьи и представители СМИ, артист выразил признательность всем, кто вернул его к жизни после тяжелой болезни.

Лечение заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде находилось непосредственно под контролем Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Напомним, что 13 июня Бахрам Багирзаде был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из другой больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции. Было выявлено повреждение более 90% легочной ткани. Несмотря на интенсивное лечение с подключением к аппарату ИВЛ (искусственная вентиляция легких), улучшения не было достигнуто. Поэтому пациент был также подключен к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Первого июля он был отключен от аппарата ЭКМО и был подключен только к аппарату ИВЛ. Около десяти дней назад был отключен от ИВЛ. После излечения от коронавируса переведен из реанимационного отделения в больничную палату.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)