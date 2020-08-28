Памяти Маэстро Фарида Хайрулина: Я оставил Азербайджану историю в фотографиях (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Я всегда называл Его - Маэстро! Как правило, этим высоким именем называют великих музыкантов. Фарид Хайрулин и был великим музыкантом своей профессии - фотожурналистом, легендой национального фотоискусства, настоящим Королем! Именно ему принадлежит фотолетопись советского времени и периода независимости Азербайджана. Именно он, рискуя жизнью, снимал кадры трагедии 20 января и войны в Карабахе, сотрудничая с мировыми агентствами, фактически прорывал информационную блокаду вокруг Азербайджана...Мы часто общались, встречались на мероприятиях, говорили по телефону...Это был очень искренний, скромный и добродушный Человек! Очень жаль терять такую Личность и настоящего Мастера... В одной из наших последних бесед он сказал мне: "Каждый человек приходит в этот мир ради какой-то цели, которую он сам выбирает и идет к ней. Не знаю, сколько мне еще суждено жить на этом свете, но я оставлю Азербайджану историю в фотографиях"…

Вчера на 74 году жизни скончался известный фотожурналист, член Союза журналистов, Союза художников, Союза архитекторов, Объединения фотографов Азербайджана, заслуженный работник культуры Азербайджана Фарид Хайрулин.

Фарид Хайрулин родился 26 июля 1947 года в городе Баку. В течение всей своей творческой деятельности Фарид Хайрулин вел фотолетопись нашей страны. Лауреат национальных и международных премий. Его персональные выставки проходили во многих странах мира - в России, Марокко, Китае, Иране, Швейцарии, Германии, Кубе, Мексике и т.д. Он был членом правления фотохудожников СССР и Союза журналистов СССР. Произведения Фарида Хайрулина украшают государственные и частные галереи во многих странах мира - Германии, Израиле, США, Великобритании, России и других. Он автор ряда книг и изданий, его работы иллюстрируют многие художественные и исторические издания, среди которых "Азербайджан - мой щедрый край", "Шах-Дениз", "Современная азербайджанская архитектура", "Ходжалинский геноцид" и т.д., красуются на столичных биллбордах, регулярно появляются на страницах СМИ. Его экологическая серия "Плата за нефть" стала первым произведением фотоискусства, попавшим в музей при департаменте экологии МИД Великобритании - до того там экспонировалась лишь живопись. Он был первым фотографом страны, которому было дано почетное звание "заслуженный работник" и который принят в Союз архитекторов Азербайджана. Сотрудничал со многим изданиями, среди которых такие мировые агентства как ТАСС и Reuters.

Последнее интервью Фарида Хайрулина за 20 января 2020 года

Ввод в Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии - погибло 147 человек, были ранены 744 человека, 841 человек был незаконно арестован. Уничтожено 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.

Среди настоящих героев можно назвать имя Фарида Хайрулина, который в те дни, рискуя жизнью, не только запечатлел кадры кровавой бойни 20 Января, но и благодаря их публикациям в зарубежных СМИ, в мире узнали о трагедии в Баку. Фарид Хайрулин поделился с Trend своими воспоминаниями.

"Прошло уже 30 лет, но эти кадры до сих пор стоят у меня перед глазами. Никогда не забуду весь этот ужас кровавой бойни и, в то же время, героизм нашего народа, который сплотившись, дал достойный отпор карателям, стал на путь независимости и процветания. В те трагические дни, доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали жизнями ради свободы Азербайджана", - начал беседу Фарид Хайрулин.

Рано утром 20 января он должен был отвезти своего брата в аэропорт, который улетал в командировку в Москву.

"Ночью мне позвонили из редакции АзерТадж, где я работал, и сказали, что в город вошли войска. Я позвонил в аэропорт и мне сказали, что вводится комендантский час. Утром в половине восьмого я подъехал к метро "Азизбекова" (ныне "Кёроглу") и перед глазами предстала страшная картина - весь изрешеченный крупнокалиберными пулями "Камаз", а в кабине окровавленные вещи людей. Трупы уже убрали. Здесь я узнал, что в районе Сальянских казарм ведется интенсивная стрельба и сразу же поехал туда. Разбитые баррикады, вокруг трупы молодых людей, раздавленные танками автомобили, расстрелянная машина скорой помощи, человеческая кровь на земле перемешалась с машинным маслом - я был в шоке от увиденного и понял весь трагизм происшедшего. Встав во весь рост, а во мне 192 сантиметра, я стал фотографировать все эти ужасные картины. Снимал четырьмя камерами, меняя объективы - черно-белые, слайды, негативы. А в голове одна лишь мысль: "Я журналист и выполняю свой долг". При этом, совершенно не замечал, что вокруг свистят пули и в любой момент могут попасть в меня. Более того, я просто не мог поступить иначе. Я должен был показать миру правду о происходящем в те трагические для Родины дни. Как бы патетически это ни звучало, но это, наверное, и есть то самое чувство долга, которое сильнее тебя. Когда ты должен поступить именно так, как велит сердце", - вспоминает Фарид Хайрулин.

На протяжении нескольких часов, под пулями, рискуя жизнью, он снимал эти леденящие кровь трагические события. В это время его прикрывали друзья-ветераны афганской войны, потому что на журналистов нападали, отнимали аппаратуру.

"Я стал все больше приближаться ко входу в Сальянские казармы, где происходила кульминация этой кровавой бойни. И на меня большое впечатление произвела одна ужасная картина - раздавленный труп молодого парня и оплакивающий его старший брат на фоне красных ворот с красными звездами у раздавленного танком "Камаза", а по периметру стояли военные с автоматами. К сожалению, этот кадр я так и не нашел в отснятых материалах, так как в то время не было возможности проявлять снимки, и мы все отдавали зарубежным коллегам, чтобы они публиковали в своих СМИ. Мы были в полной информационной блокаде! К сожалению, многое отснятое безвозвратно ушло в зарубежные СМИ. Москва отказывалась принимать эти фотоматериалы, более того, обвиняла нас в фальсификации. Я стал снимать и лишь позже узнал, что в меня целились и хотели убить. Когда вернулся в редакцию, увидел коллег в шоковом состоянии. Я сказал: "Я не боюсь - у меня нет времени на это. Надо срочно найти возможность опубликовать эти кадры в СМИ, чтобы весь мир увидел". Тогда мне один из коллег по имени Вагиф сказал, что сам видел, как в меня целился офицер, который в 15-20 метрах стоял за забором Сальянской казармы, и он даже в ужасе закрыл глаза, предчувствуя мою скорую гибель. Через день я узнал, что меня от смерти спас Дмитрий Калинин из советского информационного агентства печати "Новости", который сказал майору, что я якобы его друг и представляю Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). Только после этого офицер опустил оружие. Эти дни я никогда не забуду!", - сказал Фарид Хайрулин.

Как Фарид Хайрулин пришел в фотоискусство

"Я считаю себя удачливым человеком. Мне грех жаловаться на жизнь, более того, я благодарен судьбе за то, что занимаюсь любимым делом, которое, к тому же, позволяет мне заниматься тем, чем я хочу и видеть мир…В Баку я родился, вырос и живу, и этот Баку мне нравится и вчера, и сегодня. Я хотел на своих снимках показать быстро меняющийся облик города. Все так быстро изменяется, что люди уже не помнят, что было вчера или позавчера. Фотографии - это память, которая остается на годы, века. Я просто стремлюсь запечатлеть, что есть и что было…

В фотоискусство я пришел не в школьные годы, а гораздо позже - в студенческие. В школе же я был настоящим "физиком", типичным "технарем". Любил математику и другие точные науки. В 1957 году, в возрасте 10 лет, стал чемпионом республики по авиамоделизму. Тогда это было моим главным увлечением. Мне так нравились точные науки, что после школы я, не раздумывая, поступил на факультет энергетики в Азинефтехим (АЗИ, ныне Нефтяная академия), Проучившись здесь, отчетливо понял, что мое призвание - не "физика", а "лирика". А конкретнее - журналистика. И поступил на факультет журналистики Казанского государственного университета. Затем перевелся на тот же факультет в БГУ и закончил образование уже в Баку, по своей любимой специальности. Поэтому начинал карьеру не как фотограф, а как журналист. Мой самый первый материал был опубликован в 1966 году в газете "Молодежь Азербайджана". Он был написан на производственную тему и назывался "Успехи приходят не сами". Кстати, я, как и всякий творческий человек, в какой-то степени суеверен, и потому считаю, что это заглавие моей самой первой статьи во многом определило всю мою дальнейшую карьеру...Действительно, оно предельно четко отражает мой жизненный путь. Затем работа в Азеринформе (ныне АЗЕРТАДЖ), с 1983 по 1992 гг. К тому времени я уже окончательно определился с призванием и работал фотожурналистом. Правда, "пишущим" - я еще долго сочетал в себе текстовика и фоторепортера, пока с головой не ушел в фотоискусство".

В течение всей своей творческой деятельности Фарид Хайрулин вел фотолетопись нашей страны. Всегда был в гуще бурных событий, снимал фоторепортажи в многочисленных зарубежных поездках, освещая важные международные события во многих странах мира, бывал в горячих точках - Шуше, Ханкенди, Агдаме, Ходжалы.

"Были тяжелые годы информационной блокады Азербайджана. И нам, фотожурналистам, надо было донести до мировой общественности правду о происходящем в нашей республике, и, прежде всего - о Карабахском конфликте. Как бы пафосно это ни звучало, но это, наверное, и есть то самое чувство долга, которое внутри тебя. Когда ты не можешь не снимать. Не делать. Не поступать так, как велит тебе сердце. А когда работаю, я весь "в процессе", меня ничто не может отвлечь или остановить".

Фотоискусство в жизни Маэстро было не столько профессией, сколько зовом души

"Фотография – это такой же вид искусства, как живопись, актерская деятельность, работа писателя. Как-то известного фотографа-репортера Картье-Брессона спросили: мэтр, как научиться хорошо снимать? Он ответил: научиться хорошо снимать невозможно точно так же, как невозможно научиться хорошо ходить. То есть человек либо ходит, либо не ходит, либо снимает, либо нет. Но мне кажется, он имел ввиду умение видеть.

Главным в фотографии является мысль, идея! Ведь за каждой фотографией стоит определенный смысл. Рождается мысль, затем она приобретает очертания, формы, наполняется смыслом. У каждого свое восприятие, понимание. Технологии расширяют творческий диапазон человека. Расширяют, а не создают! Каждый фотограф видит то, к чему он подготовлен, а это уже зависит от его мировосприятия, культуры, знаний и так далее. Кроме того, многое зависит и от того, как человек видит этот мир. Кроме того, многое зависит и от того, как человек видит этот мир. Кто-то способен видеть только хорошее, кто-то – исключительно негатив. Я же думаю, что профессионал должен уметь видеть все. Благодаря этому в итоге профессионал получает то, что задумал, а непрофессионал – то, что получится.".



И свою творческую стезю характеризовал краткой фразой: "Человек и его дело".

" Мастерство самого фотографа – это главная составляющая любого кадра. Не может стать Мастером тот, кто не пребывает в постоянных мыслях о работе; без понимания того, что актуально сегодня и предвидения того, что станет важным завтра. Главным в фотографии является мысль, идея! Ведь за каждой фотографией стоит определенный смысл. Рождается мысль, затем она приобретает очертания, формы, наполняется смыслом. У каждого свое восприятие, понимание. Технологии расширяют творческий диапазон человека. Расширяют, а не создают! Каждый фотограф видит то, к чему он подготовлен, а это уже зависит от его мировосприятия, культуры, знаний и так далее. Для меня всегда важна творческая сторона. Я должен получать удовольствие от того, что делаю. Как сочинение на заданную тему. Когда тебе известно, что нужно сделать, есть конкретика, так интереснее работать. Тогда получается не короткий рассказ, а настоящий роман…".

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)