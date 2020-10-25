Перед посольством России в Азербайджане проходит акция памяти 13-летнего Артура Маякова (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Перед посольством России в Азербайджане со вчерашнего вечера проходит акция памяти 13-летнего Артура Маякова, погибшего в результате ракетного обстрела армянскими ВС города Гянджа, сообщает Trend Life.

В результате ракетных и артиллерийских атак на Гянджу 4, 11 и 17 октября погибли 26 человек, среди которых 10 женщин, 6 детей. Ранены 138 человек, нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре, транспортным средствам. С 27 сентября в результате ракетных обстрелов со стороны ВС Армении мирных городов и сел Азербайджана погибли 65 человек, среди них 18 женщин и 10 детей, около трехсот человек было ранено.

Гостивший у тети в Гяндже юный Артур был тяжело ранен в результате удара баллистической ракетой, выпущенной армянскими ВС по городу 17 октября. Несмотря на все усилия врачей, 24 октября он скончался. Сегодня в православном храме Гянджи - Александро-Невской церкви прошла панихида по 13-летнему Артуру Маякову.

Вице-президент по делам диаспоры Координационного совета азербайджанской молодежи Руфат Алиев отметил, что трагическая смерть подростка является очередным свидетельством фашистской сути режима в Армении, грубо нарушающего все международные нормы и продолжающего обстрелы мирных городов и сел Азербайджана.

«Азербайджанская диаспора призывает мировое сообщество признать акты геноцида против азербайджанского населения и осудить Армению за многочисленные военные преступления на территории нашей страны. Своими действиями власти Армении открыто демонстрируют, что они до сих пор являются приверженцами политики террора и геноцида. Всему миру известен Ходжалинский геноцид, когда в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянскими фашистами были зверски убиты 613 мирных граждан Азербайджана. Армения в очередной раз продемонстрировала свою приверженность государственному терроризму и вся ответственность за дестабилизацию ситуации целиком ложится на армянскую сторону. Азербайджанская диаспора обращается к ООН, сопредседателям Минской группы ОБСЕ с требованием дать четкую и объективную оценку террористическим действиям Армении и выражает надежду, что факты военных преступлений, совершенных Арменией против Азербайджана, найдут отражение в следующем докладе Генерального секретаря ООН», - сказал он.

Напомним, что на протяжении около 30 лет Армения удерживала под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана. В результате армянской агрессии более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Власти Армении все это время игнорировали принятые Совбезом ООН четыре резолюции о выводе оккупационных сил с территории Азербайджана. Для пресечения дальнейшей агрессии и постоянных провокаций с армянской стороны ВС Азербайджана ведут освободительную борьбу по восстановлению территориальный целости страны.

(Автор: Вугар Иманов)