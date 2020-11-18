В Шуше и Агдаме будут созданы региональные отделения Союза архитекторов Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня секретариат Союза архитекторов Азербайджана принял решение о создании региональных отделений в нижней части Карабаха в городе Агдаме и верхней части Карабаха – в Шуше, сообщил Trend Life председатель Союза архитекторов Азербайджана, член Международного союза архитекторов, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", заслуженный архитектор Эльбай Гасымзаде.

Решение было принято при поддержке исполнительной власти районов. В ближайшее время группа членов секретариата посетит эти места для решения организационных вопросов.

Союз архитекторов Азербайджана является общественно-творческим объединением архитекторов республики. Он был основан в 1934 году, а с 1993 года является членом Международного союза архитекторов. Союз архитекторов Азербайджана оказывает помощь в области проектирования и строительства жилых и культурно-бытовых строений, градостроительству и восстановительным работам, направляет деятельность архитекторов, проводит творческие консилиумы, семинары, совещания, архитектурные конкурсы, выставки, пропагандирует последние достижения азербайджанской и мировой архитектуры.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)