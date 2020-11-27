22-летний Худаяр мог стать одним из лучших исполнителей Азербайджана, а стал шехидом… (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Этот прекрасный голос 22-летнего прапорщика азербайджанской армии Худаяра Юсифзаде покорил всех пользователей, и с огромной болью отозвался в сердце. Он стал шехидом в героической битве с армянскими агрессорами за освобождение поселка Агбенд Зангиланского района. А ведь с такими прекрасными вокальными данными он мог стать одним из лучших исполнителей Азербайджана...

Худаяр родился в селе Газыгурдалы Бардинского района. Был самым младшим в семье среди трех братьев и одной сестры. Когда ему не было и месяца, он потерял отца. Худаяр ушел в армию сразу после окончания школы, служил в рядах Государственной пограничной службы, затем продолжил службу в качестве прапорщика в Астаре. С начала второй карабахской войны попросился на фронт, принимал участие в боях за освобождение горного массива Муровдаг, Кельбаджара, Физули, Джабраила, Зангилана. По словам сослуживцев, Худаяр всегда находил возможность поддержать своих боевых товарищей, заряжая своим позитивом. И по его лицу было видно, что это был очень светлый и добрый человек. Его исполнение во время перерыва между боями "Vətən yaxşıdır" на слова азербайджанского классика Алиаги Вахида стало последним в жизни Худаяра. Через два дня, 22 октября, он погиб…

В память о шехиде Худаяре Юсифзаде его друзья –сослуживцы исполнили эту композицию

Известный азербайджанский джазовый исполнитель Этибар Асадли из Франции также посвятил памяти шехида музыкальное сопровождение к его исполнению.

А это исполнение в сопровождение нагары, пианино и гитары

(Автор: Вугар Иманов)