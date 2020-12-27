Телеведущая из Нидерландов вернулась в родной дом в Шушу с куклой, которую забрала с собой, уезжая 28 лет назад… (ФОТО)

Социум 27 декабря 2020 19:43 (UTC+04:00)
Телеведущая из Нидерландов вернулась в родной дом в Шушу с куклой, которую забрала с собой, уезжая 28 лет назад… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Телеведущая Хатира Абдуллазаде, спустя 28 лет, вернулась в родной дом в Шушу из города Девентер (Нидерланды), сообщает Trend Life.

Шуша была освобождена армией Азербайджана от оккупации 8 ноября.

Хатира Сардар гызы Абдуллазаде родилась в городе Шуша. В 12 лет ей пришлось пережить тяжелые моменты, когда она стала беженкой, покинув родной город, оккупированный восьмого мая 1992 года армянскими агрессорами. Когда Хатира вместе с семьей была вынуждена покинуть Шушу, она взяла с собой только куклу, с которой и вернулась в родной дом из Нидерландов.

"Мой путь из Нидерландов в Азербайджан занял 28 часов, и казалось, что это дольше, чем 28 лет разлуки, настолько хотелось быстрее увидеть родной дом. Все детство пролетело перед глазами… Слезы радости от счастья наконец вернуться на родную землю, и слезы в связи с нашими воинами-шехидами, которые ценой своей крови освободили земли от армянских оккупантов. Здесь многое разрушено, армяне хотели стереть все азербайджанское наследие и культуру, можно сказать, все уничтожили.

Моя мать уже собирает свои вещи, чтобы окончательно вернуться. Моя семья живет в Нидерландах и я обязательно часто буду приезжать в родную Шушу вместе со своими детьми", – поделилась впечатлениями Хатира, прижав к груди ту самую куклу и вывесив на балконе дома флаг Азербайджана.

Она поделилась в соцсетях архивными фотографиями отца, матери и деда из Шуши.

Хатира Абдуллазаде окончила режиссерский факультет Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, работала в различных телекомпаниях - AzTV, ATV, Xazar TV и т.д. Выйдя замуж в 2007 году, переехала жить в город Девентер, где училась в Open Studio Video en Digitale Media, работала в Deventer radio en televisie. Является активисткой азербайджанских диаспорских организаций в странах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), проводила в социальных сетях прямые видеотрансляции-интервью с известными соотечественниками из стран Европы и Азербайджана. В июле этого года стала жертвой нападения армянских радикалов во время проведения мирной акции протеста в Брюсселе против очередной армянской провокации в Товузском районе Азербайджана. Это произошло 22 июля перед посольством Азербайджана и административным зданием представительства страны при Европейском Союзе, когда со стороны членов армянской диаспоры в Бельгии была организована провокация, сопровождавшаяся актами агрессии против десятка наших соотечественников, проживающих за рубежом. В результате нападения армянских экстремистов шесть представителей азербайджанской диаспоры, в том числе Хатира Сардаргызы, получили ранения и были госпитализированы, сотрудники дипломатической миссии также получили ранения, административное здание миссии подверглось разрушениям, личный автомобиль представителя азербайджанской общины пришел в негодное состояние, была совершена попытка нападения на территорию, где проживают члены семей дипломатов. Бельгийской полицией было задержано 17 армянских провокаторов.

На протяжении нескольких месяцев Хатира Абдуллазаде является корреспондентом европейского бюро REAL TV. На днях была отмечена Государственным комитетом по работе с диаспорой медалью “За заслуги в диаспорской деятельности” за укрепление международных связей и объективное доведение до мировой общественности реалий Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)

Телеведущая из Нидерландов вернулась в родной дом в Шушу с куклой, которую забрала с собой, уезжая 28 лет назад… (ФОТО) - Gallery Image
Телеведущая из Нидерландов вернулась в родной дом в Шушу с куклой, которую забрала с собой, уезжая 28 лет назад… (ФОТО) - Gallery Image
Телеведущая из Нидерландов вернулась в родной дом в Шушу с куклой, которую забрала с собой, уезжая 28 лет назад… (ФОТО) - Gallery Image
Телеведущая из Нидерландов вернулась в родной дом в Шушу с куклой, которую забрала с собой, уезжая 28 лет назад… (ФОТО) - Gallery Image
Телеведущая из Нидерландов вернулась в родной дом в Шушу с куклой, которую забрала с собой, уезжая 28 лет назад… (ФОТО) - Gallery Image
Телеведущая из Нидерландов вернулась в родной дом в Шушу с куклой, которую забрала с собой, уезжая 28 лет назад… (ФОТО) - Gallery Image
Телеведущая из Нидерландов вернулась в родной дом в Шушу с куклой, которую забрала с собой, уезжая 28 лет назад… (ФОТО) - Gallery Image
Телеведущая из Нидерландов вернулась в родной дом в Шушу с куклой, которую забрала с собой, уезжая 28 лет назад… (ФОТО) - Gallery Image
Телеведущая из Нидерландов вернулась в родной дом в Шушу с куклой, которую забрала с собой, уезжая 28 лет назад… (ФОТО) - Gallery Image
Телеведущая из Нидерландов вернулась в родной дом в Шушу с куклой, которую забрала с собой, уезжая 28 лет назад… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Телеведущая из Нидерландов вернулась в родной дом в Шушу с куклой, которую забрала с собой, уезжая 28 лет назад… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Телеведущая из Нидерландов вернулась в родной дом в Шушу с куклой, которую забрала с собой, уезжая 28 лет назад… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Телеведущая из Нидерландов вернулась в родной дом в Шушу с куклой, которую забрала с собой, уезжая 28 лет назад… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Телеведущая из Нидерландов вернулась в родной дом в Шушу с куклой, которую забрала с собой, уезжая 28 лет назад… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Телеведущая из Нидерландов вернулась в родной дом в Шушу с куклой, которую забрала с собой, уезжая 28 лет назад… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Телеведущая из Нидерландов вернулась в родной дом в Шушу с куклой, которую забрала с собой, уезжая 28 лет назад… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Телеведущая из Нидерландов вернулась в родной дом в Шушу с куклой, которую забрала с собой, уезжая 28 лет назад… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Телеведущая из Нидерландов вернулась в родной дом в Шушу с куклой, которую забрала с собой, уезжая 28 лет назад… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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