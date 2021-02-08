Прошлое, настоящее и будущее Карабаха (ФОТО)

Социум 8 февраля 2021 17:07 (UTC+04:00)
Прошлое, настоящее и будущее Карабаха (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в рамках сотрудничества Международного фонда тюркской культуры и наследия (МФТКН) и Союза инженеров и архитекторов тюркского мира (СИАТМ) состоялась конференция на тему "Прошлое, настоящее и будущее Карабаха", сообщили Trend Life в пресс-службе фонда.

В ходе конференции был обсужден ущерб, нанесенный историческим, культурным, религиозным памятникам, образцам искусства, расположенным в Карабахе и прилегающих к нему регионах, в период почти 30 летней армянской оккупации, а также предполагаемые работы в этом направлении. Конференция прошла в формате онлайн.

Президент МФТКН Гюнай Эфендиева подчеркнула, что между Фондом и Союзом налажено деловое и плодотворное сотрудничество. Славная Победа Азербайджана над агрессивным режимом Армении в Карабахе еще больше объединила все тюркские народы. Дружба, братство и солидарность Азербайджана с Турцией на уровне глав государств стали примером для всего мира. Она сообщила, что миссия, возглавляемой ею организации, - сохранить, изучить и показать всему миру богатую историю, культуру и традиции тюркского мира.

"Состояние городов, находящихся под оккупацией на протяжении почти 30 лет, сильно потрясло нас. Мы несколько раз посещали освобожденные от оккупации Физулинский и Агдамский районы и были живыми свидетелями плачевной ситуации там. В свое время эти города были культурными центрами Азербайджана. Шуша, Агдам, Физули, в целом Карабах - родина многих композиторов, ханенде, поэтов и писателей, а также шедевров азербайджанской архитектуры. С сожалением заявляю, что Армения уничтожила большинство исторических образцов архитектуры, оберегающихся Азербайджаном на протяжении сотен лет. Агдам подвергся страшным разрушениям, а Физули был полностью сравнен с землёй. Надписи периода Кавказской Албании - стерты, на них были прикреплены армянские кресты и представлены всему миру как армянские памятники. А также были вырублены деревья, совершен экологический террор. В связи с этим наш Фонд выступил с заявлениями, решительно осуждающими преступные деяния армян и призывающими мировую общественность к объективной оценке этих событий", – отметила Гюнай Эфендиева.

Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных стран (ТюркПА) Алтынбек Мамаюсупов подчеркнул, что весь тюркский мир с радостью встретил победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Целью ТюркПА является внесение вклада в деятельность, направленную на дальнейшее расширение межпарламентского сотрудничества, межгосударственного политического диалога, гармонизацию законодательных актов и развитие взаимовыгодного, равноправного сотрудничества между тюркоязычными и другими странами. Он отметил, что представляемая им структура в ходе пленарных заседаний, проводимых ежегодно, стремится принимать полезные для наших народов и государств решения. Генеральный секретарь ТюркПа также выразил готовность сотрудничества в развитии всей необходимой технической инфраструктуры в области градостроения.

Посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим выразил благодарность Гюнай Эфендиевой за организацию столь важного мероприятия. Было подчеркнуто, что отношения между двумя братскими странами и народами имеют прочную основу, славное настоящее и светлое будущее. Посол также выразил свое отношение к вопросу разрушения, разграбления, присвоения материально-культурных памятников в период армянской оккупации.

Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал заявил, что Турция и Азербайджан - два государства и одна нация. Турция всегда поддерживала Азербайджан, в том числе справедливом решении деокупации исконно азербайджанских земель от армянских агрессоров. В течение 44-дневной войны Турция еще раз показала, что боль Турции не утихнет, пока не заживет Карабахская рана. Турция на протяжении 30 лет давала понять всему миру, что всегда будет рядом с братским Азербайджаном. Весь мир знает, что Турция и Азербайджан - единое сердце. Главной задачей, стоящей перед Азербайджаном, является возвращение в свои дома изгнанных с исконных земель граждан, восстановление Карабаха - Кавказской Хиросимы и приведение его в пригодное для жизни состояние. Турция готова оказать всяческую поддержку в этом направлении.

Заместитель председателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджана Ильгар Исбатов отметил, что представляемая им структура приступила к работе по восстановлению и планированию городов и сел на освобожденных территориях.

"В Карабахе уже действуют штаб и другие центры по восстановлению разрушенных мест, и их прямая задача – заниматься вопросами градостроительства. Он отметил, что представляемой им структурой предусматривается подготовка плана развития 1 млн. 350 тыс. гектаров освобожденных от оккупации земель, а также планируется организация работы по сбору, систематизации данных на территории, включающей около тысячи городов и сел. В настоящее время в этом направлении предпринимаются оперативные шаги", - отметил Ильгар Исбатов.

Заместитель министра окружающей среды и градостроительства Турции Муджаит Демирташ назвал освобождение Карабаха и семи прилегающих районов исторической Победой.

"Еще вчера весь мир говорил об оккупации Карабаха, а сегодня - об эпической победе. В дальнейшем мир будет говорить о возрождении Карабаха, которое Турция и Азербайджан вместе обеспечат", - сказал он. Заместитель министра, отметив важность проведения совместных работ, подчеркнул, что символ единства двух стран с каждым днем будет все больше подтверждаться.

Выступившие на конференции Генеральный секретарь Союза инженеров и архитекторов Тюркского мира Ильяс Демирчи, ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства Гюльчохра Мамедова, ректор Университета Гази Муса Йылдыз, руководитель Центрального управления Союза инженеров и архитекторов Мурад Кору и другие участники поделились мнениями по данной теме и обсудили планы на будущее.

В заключение участникам конференции были вручены сертификаты и сувениры.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)

Прошлое, настоящее и будущее Карабаха (ФОТО) - Gallery Image
Прошлое, настоящее и будущее Карабаха (ФОТО) - Gallery Image
Прошлое, настоящее и будущее Карабаха (ФОТО) - Gallery Image
Прошлое, настоящее и будущее Карабаха (ФОТО) - Gallery Image
Прошлое, настоящее и будущее Карабаха (ФОТО) - Gallery Image
Прошлое, настоящее и будущее Карабаха (ФОТО) - Gallery Image
Прошлое, настоящее и будущее Карабаха (ФОТО) - Gallery Image
Прошлое, настоящее и будущее Карабаха (ФОТО) - Gallery Image
Прошлое, настоящее и будущее Карабаха (ФОТО) - Gallery Image
Прошлое, настоящее и будущее Карабаха (ФОТО) - Gallery Image
Прошлое, настоящее и будущее Карабаха (ФОТО) - Gallery Image
Прошлое, настоящее и будущее Карабаха (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Прошлое, настоящее и будущее Карабаха (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Прошлое, настоящее и будущее Карабаха (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Прошлое, настоящее и будущее Карабаха (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Прошлое, настоящее и будущее Карабаха (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Прошлое, настоящее и будущее Карабаха (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Прошлое, настоящее и будущее Карабаха (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Прошлое, настоящее и будущее Карабаха (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Прошлое, настоящее и будущее Карабаха (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Прошлое, настоящее и будущее Карабаха (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Прошлое, настоящее и будущее Карабаха (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Агсу и Гёкчае началась вакцинация лиц старше 65 лет
В Агсу и Гёкчае началась вакцинация лиц старше 65 лет
Водители, заехавшие на автобусные полосы в Баку, будут наказаны
Водители, заехавшие на автобусные полосы в Баку, будут наказаны
Вакцинированы 14 человек старше 65 лет – репортаж Trend TV из 2-й городской поликлиники Баку (ФОТО)
Вакцинированы 14 человек старше 65 лет – репортаж Trend TV из 2-й городской поликлиники Баку (ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
В проект "ASAN Login" планируется интеграция искусственного интеллекта для идентификации пользователей (ФОТО) ИКТ 17:21
Обнародованы объемы импортируемых Грецией туркменских нефтепродуктов Энергетика 17:21
Tesla инвестировала $1,5 млрд в биткойн США 17:19
Сальдо торгового баланса Азербайджана с Россией за 2020 год превысило $1 млрд Бизнес 17:19
Стоимость биткойна впервые превысила $43 тыс. Финансы 17:16
В Агсу и Гёкчае началась вакцинация лиц старше 65 лет Общество 17:11
Прошлое, настоящее и будущее Карабаха (ФОТО) Социум 17:07
Сингапур разрешил продажу автомобилей Tesla Другие страны 17:02
Азербайджан обладает богатым культурным наследием - Госминистр Великобритании Политика 16:58
Госминистр Великобритании встретилась со спикером Милли Меджлиса Политика 16:54
Азербайджан в течение 2020 г. существенно нарастил импорт готовой текстильной продукции Бизнес 16:53
Таланты и поклонники (ВИДЕО) Политика 16:51
Водители, заехавшие на автобусные полосы в Баку, будут наказаны Общество 16:49
Вакцинированы 14 человек старше 65 лет – репортаж Trend TV из 2-й городской поликлиники Баку (ФОТО) Общество 16:46
Глава Минздрава Франции в прямом эфире сделал прививку от коронавируса Европа 16:38
Генералы Ровшан Акперов и Хагани Джебраилов отправлены в запас - минобороны Азербайджана Политика 16:36
В Грузии открылись непродовольственные рынки Грузия 16:25
Юсиф Ахунд-заде награжден орденом "Шохрат" Политика 16:17
Чистая прибыль AFB Bank по итогам 2020 года превышает 5 млн манатов Финансы 16:17
В 2020 г. азербайджанским телеканалам было выделено 3 млн манатов Общество 16:13
В Азербайджане будет проведен электронный прием документов для желающих работать директором школы Общество 16:09
Google Chrome прекратит работу на некоторых компьютерах США 16:07
Закончены основные строительные работы туркменского аэропорта в Керки Строительство 16:06
Еще один участник Отечественной войны Азербайджана обеспечен слуховым аппаратом (ФОТО) Общество 16:03
Вклады юрлиц занимают свыше 60% в структуре депозитного портфеля AFB Bank Финансы 15:59
В Азербайджане расширяется автодорога между 3-мя погранично-пропускными пунктами (ФОТО) Экономика 15:45
Туркменистан предпринял многочисленные шаги по развитию цифровых технологий в 2020 году ИКТ 15:40
Азербайджан перевыполнил прогноз по переработке нефти в 2020 году Энергетика 15:36
AFB Bank в 2020 г. наполовину сократил объём совокупных активов Финансы 15:31
Иран считает участие в восстановлении Карабаха одной из главных целей – председатель палаты Политика 15:30
Азербайджанские радиоканалы будут вещать в Нагорном Карабахе и на прилегающих территориях Политика 15:29
Госкомитет Туркменистана по телевидению перейдет на хозрасчет Туркменистан 15:28
ВОЗ и ЮНИСЕФ поддержали Азербайджан в оптимизации работы местных цепочек поставок Политика 15:21
При поддержке NEQSOL Holding реконструированы дороги в поселке Бина Хазарского района (ФОТО) Общество 15:20
Как Шуша была городом долгожителей, всемирным курортом и лечебницей (ФОТО) Интересное 15:20
Применении электронных транспортных документов упростит пересечение границ – ТРАСЕКА Экономика 15:19
Число жертв схода ледника в Индии достигло 18 Другие страны 15:18
Nar оперативно отвечал на запросы абонентов в период действия карантинного режима ИКТ 15:15
В Азербайджане свыше 30 тыс. учеников примут участие в предметных олимпиадах Общество 15:13
Грузия возвращает Украине более 110 тысяч килограммов кукурузы Грузия 15:13
В 2020 году Азербайджан исполнил сделку ОПЕК+ на 100% Энергетика 15:04
В каком случае в Азербайджане могут разрешить проводить свадьбы Общество 15:00
Выступление народного артиста Мурада Гусейнова на Международном фестивале в Пекине встречено с большим интересом (ВИДЕО) Культура 14:59
Поствакцинальная реакция является показателем активации защитных механизмов организма - врач-инфекционист Общество 14:51
Обсуждена деятельность врачей, прибывших в Азербайджан с Кубы для борьбы с коронавирусом (ФОТО) Азербайджан 14:48
Авиа-пассажиропоток Азербайджана составляет 9% от общих пассажироперевозок стран CAREC Транспорт 14:34
Основу г. Шуша составляли 17 кварталов – главный архитектор (ВИДЕО) Политика 14:33
Украинский холдинг рассматривает возможность импорта нефтепродуктов Туркменистана Энергетика 14:30
Названы даты проведения городского тура предметных олимпиад в Баку Общество 14:25
Центробанк об обеспечении защиты прав инвесторов и потребителей на финансовых рынках Азербайджана Финансы 14:20
Крайне важно носить маску и соблюдать социальную дистанцию – Минобразования Азербайджана Общество 14:19
Экспорт азербайджанского газа по трубопроводу Газимамед-Газах сократился Энергетика 14:15
Украина нацелена на развитие сотрудничества с Узбекистаном в промышленной сфере Узбекистан 14:13
Аналитики британской компании подсчитали расходы азербайджанских работников в период "удаленки" Экономика 14:12
Узбекский Кальмакыр откроется для туристов Узбекистан 14:10
В Сохском районе началось строительство аэродрома за 12 млрд сумов Узбекистан 14:09
Совет Европы призывает к мерам по противодействию антимусульманской нетерпимости Политика 14:07
Средства, полученные от онлайн-продажи художественных работ в Турции, перечислены в Фонд YAŞAT Общество 14:03
Завтра в Баку будет до 12 градусов тепла Общество 13:55
Госминистр Великобритании встретилась с учащимися и преподавателями в Мушфигабаде Общество 13:51
Экспорт Petkim упал с 45 до 37% в 2020 году Энергетика 13:49
Госминистр Великобритании поприветствовала реализацию в Азербайджане Нацплана по борьбе с домашним насилием Политика 13:41
Экспорт азербайджанского газа в прошлом году вырос на 16% Энергетика 13:31
SOCAR Turkey ведет переговоры с британской компанией по нефтехимическому проекту Энергетика 13:28
В Баку создается парк военных трофеев (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13:26
"Туркменские авиалинии" наладили регулярные грузовые перевозки Транспорт 13:25
Интеграция Petkim-Star может быть реализована за 2-3 года Энергетика 13:22
Выделение трансфертов в бюджет привело к снижению активов Нацфонда Казахстана Финансы 13:22
Опубликованы предварительные данные по объему золотовалютных резервов Казахстана Финансы 13:21
Лица AccessBank: руководитель Джалилабадского филиала Вюсал Гёзалов: «Со звонком в 3 часа ночи моя судьба изменилась» (ФОТО) Экономика 13:21
Личные вещи шехида – сына народного артиста Али Нура переданы в музей (ФОТО) Социум 13:21
В регионах Азербайджана частично возобновлены занятия в V-IX классах школ (ФОТО) Общество 13:16
Видеокадры из села Дилели Муcкенли Губадлинского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13:04
В МИД Ирана заявили, что восстановление ядерной сделки не нуждается в посредниках Ядерная программа 12:45
“Туркменавтотранспорт” назвал показатели по грузоперевозкам за 2020 год Транспорт 12:44
В 2020 г. в Азербайджане выросло число активных налогоплательщиков - министр экономики Финансы 12:43
В Японии подводная лодка столкнулась с частным торговым судном Другие страны 12:30
В Азербайджане новый штамм COVİD-19 не зафиксирован Общество 12:18
Специальная кампания для налоговиков от Yelo Bank Экономика 12:16
В 2020 году Азербайджан увеличил экспорт газа посредством TANAP почти вдвое Энергетика 12:07
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 204 Грузия 12:07
Hyundai Motor опровергла сообщения о разработке электромобилей с Apple США 12:02
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового комплекса административного здания Генеральной прокуратуры (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:02
Более 95% кредитования сектора энергетики, химии и природных ресурсов в Азербайджане приходится на инвалюту Финансы 12:00
Казахстан планирует нарастить экспорт на 18 миллионов долларов Казахстан 11:51
В России за сутки выявили 15 916 зараженных коронавирусом Россия 11:47
Израиль стал первой страной мира, где от коронавируса привились более половины жителей Израиль 11:47
Финансирование экспортной продукции предложили в Казахстане Бизнес 11:41
После решения карабахского конфликта в регионе появились новые возможности - Зариф Политика 11:31
Johnson & Johnson подала в ЮАР заявку на срочную регистрацию вакцины от COVID-19 Другие страны 11:28
Туркменские железные дороги перевыполнили план по грузообороту за 2020 год Транспорт 11:21
Фольклорно-мифологические традиции в творчестве Низами Гянджеви Культура 11:18
Цены на азербайджанскую нефть за первую неделю февраля (ОБЗОР) Финансы 11:15
В Межуправленческом центре при Штабе по решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджана прошла встреча со спецпредставителем Президента в г. Шуша Политика 11:09
Фонд Гейдара Алиева обеспечивает инсулином больных сахарным диабетом в возрасте до 18 лет (ФОТО) Общество 11:05
Восстановление города Шуша станет примером для мира - Эльбей Гасымзаде в видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли" (ВИДЕО) Общество 11:02
В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 4 балла Происшествия 10:55
В Азербайджане прошел Международный конкурс исполнителей на гитаре Культура 10:49
TAP открыл путь для первого экспорта газа из Италии во Францию Энергетика 10:46
Больше всего заражений коронавирусом по Баку зафиксировано в Бинагадинском районе Общество 10:41
Все новости