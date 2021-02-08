Прошлое, настоящее и будущее Карабаха (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в рамках сотрудничества Международного фонда тюркской культуры и наследия (МФТКН) и Союза инженеров и архитекторов тюркского мира (СИАТМ) состоялась конференция на тему "Прошлое, настоящее и будущее Карабаха", сообщили Trend Life в пресс-службе фонда.

В ходе конференции был обсужден ущерб, нанесенный историческим, культурным, религиозным памятникам, образцам искусства, расположенным в Карабахе и прилегающих к нему регионах, в период почти 30 летней армянской оккупации, а также предполагаемые работы в этом направлении. Конференция прошла в формате онлайн.

Президент МФТКН Гюнай Эфендиева подчеркнула, что между Фондом и Союзом налажено деловое и плодотворное сотрудничество. Славная Победа Азербайджана над агрессивным режимом Армении в Карабахе еще больше объединила все тюркские народы. Дружба, братство и солидарность Азербайджана с Турцией на уровне глав государств стали примером для всего мира. Она сообщила, что миссия, возглавляемой ею организации, - сохранить, изучить и показать всему миру богатую историю, культуру и традиции тюркского мира.

"Состояние городов, находящихся под оккупацией на протяжении почти 30 лет, сильно потрясло нас. Мы несколько раз посещали освобожденные от оккупации Физулинский и Агдамский районы и были живыми свидетелями плачевной ситуации там. В свое время эти города были культурными центрами Азербайджана. Шуша, Агдам, Физули, в целом Карабах - родина многих композиторов, ханенде, поэтов и писателей, а также шедевров азербайджанской архитектуры. С сожалением заявляю, что Армения уничтожила большинство исторических образцов архитектуры, оберегающихся Азербайджаном на протяжении сотен лет. Агдам подвергся страшным разрушениям, а Физули был полностью сравнен с землёй. Надписи периода Кавказской Албании - стерты, на них были прикреплены армянские кресты и представлены всему миру как армянские памятники. А также были вырублены деревья, совершен экологический террор. В связи с этим наш Фонд выступил с заявлениями, решительно осуждающими преступные деяния армян и призывающими мировую общественность к объективной оценке этих событий", – отметила Гюнай Эфендиева.

Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных стран (ТюркПА) Алтынбек Мамаюсупов подчеркнул, что весь тюркский мир с радостью встретил победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Целью ТюркПА является внесение вклада в деятельность, направленную на дальнейшее расширение межпарламентского сотрудничества, межгосударственного политического диалога, гармонизацию законодательных актов и развитие взаимовыгодного, равноправного сотрудничества между тюркоязычными и другими странами. Он отметил, что представляемая им структура в ходе пленарных заседаний, проводимых ежегодно, стремится принимать полезные для наших народов и государств решения. Генеральный секретарь ТюркПа также выразил готовность сотрудничества в развитии всей необходимой технической инфраструктуры в области градостроения.

Посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим выразил благодарность Гюнай Эфендиевой за организацию столь важного мероприятия. Было подчеркнуто, что отношения между двумя братскими странами и народами имеют прочную основу, славное настоящее и светлое будущее. Посол также выразил свое отношение к вопросу разрушения, разграбления, присвоения материально-культурных памятников в период армянской оккупации.

Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал заявил, что Турция и Азербайджан - два государства и одна нация. Турция всегда поддерживала Азербайджан, в том числе справедливом решении деокупации исконно азербайджанских земель от армянских агрессоров. В течение 44-дневной войны Турция еще раз показала, что боль Турции не утихнет, пока не заживет Карабахская рана. Турция на протяжении 30 лет давала понять всему миру, что всегда будет рядом с братским Азербайджаном. Весь мир знает, что Турция и Азербайджан - единое сердце. Главной задачей, стоящей перед Азербайджаном, является возвращение в свои дома изгнанных с исконных земель граждан, восстановление Карабаха - Кавказской Хиросимы и приведение его в пригодное для жизни состояние. Турция готова оказать всяческую поддержку в этом направлении.

Заместитель председателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджана Ильгар Исбатов отметил, что представляемая им структура приступила к работе по восстановлению и планированию городов и сел на освобожденных территориях.

"В Карабахе уже действуют штаб и другие центры по восстановлению разрушенных мест, и их прямая задача – заниматься вопросами градостроительства. Он отметил, что представляемой им структурой предусматривается подготовка плана развития 1 млн. 350 тыс. гектаров освобожденных от оккупации земель, а также планируется организация работы по сбору, систематизации данных на территории, включающей около тысячи городов и сел. В настоящее время в этом направлении предпринимаются оперативные шаги", - отметил Ильгар Исбатов.

Заместитель министра окружающей среды и градостроительства Турции Муджаит Демирташ назвал освобождение Карабаха и семи прилегающих районов исторической Победой.

"Еще вчера весь мир говорил об оккупации Карабаха, а сегодня - об эпической победе. В дальнейшем мир будет говорить о возрождении Карабаха, которое Турция и Азербайджан вместе обеспечат", - сказал он. Заместитель министра, отметив важность проведения совместных работ, подчеркнул, что символ единства двух стран с каждым днем будет все больше подтверждаться.

Выступившие на конференции Генеральный секретарь Союза инженеров и архитекторов Тюркского мира Ильяс Демирчи, ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства Гюльчохра Мамедова, ректор Университета Гази Муса Йылдыз, руководитель Центрального управления Союза инженеров и архитекторов Мурад Кору и другие участники поделились мнениями по данной теме и обсудили планы на будущее.

В заключение участникам конференции были вручены сертификаты и сувениры.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)