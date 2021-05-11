Воспитанники Айбениз Гашимовой признаны лучшими в American Edition - организаторы из США, Великобритании, Италии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Воспитанники Творческой академии заслуженной артистки Азербайджана Айбениз Гашимовой с успехом выступили в международном конкурсе American Edition, cообщили Trend Life в пресс-службе академии.

American Edition - это международный онлайн-конкурс для творческих людей со всего мира. Конкурс организован ассоциацией World Talent Ranking (США), при содействии Fiestalonia International (Великобритания) и Open Italy (Италия). Состав жюри включает в себя деятелей культуры с мировыми именами среди которых хореографы, вокалисты, дирижеры, музыканты, продюсеры, музыкальные критики из Испании, Франции, Италии, Китая, США и других стран. Победители были определены в различных возрастных категориях по номинациям – вокалисты, инструменталисты, танцоры, художники, дизайнеры.

Воспитанники Айбениз Гашимовой принимали участие в номинации "вокалисты". Первые места завоевали – Эмин Насибли (до 9 лет), Тарана Мамедли (20-25 лет), Седат Азизоглу (от 25 лет), второе место - Ахмед Мамедов (10-12 лет).

"Как учительница безмерно счастлива, что воспитала таких талантливых исполнителей, которые еще будут покорять многие вершины музыкального искусства. Это не только мой успех, но и всего Азербайджана!", - отметила Айбениз Гашимова.

(Автор: Вугар Иманов)