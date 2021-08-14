Скончался народный артист Азербайджана Вагиф Алиев

БАКУ /Trend Life/ - На 82-м году жизни скончался народный артист Азербайджана, актер театра и кино Вагиф Алиев, сообщили Trend Life в министерстве культуры Азербайджана.

Вагиф Алиев родился 31 июля 1940 года в Баку. Творческую деятельность начал в Азербайджанском государственном драматическом театре (ныне - Государственный академический национальный драматический театр), затем работал в Сумгайытском государственном драматическом театре, а в дальнейшем - в Бакинском муниципальном театре.

На театральной сцене был занят в таких спектаклях как "Nadir şah" ("Надир шах"), "Dönüş" ("Возвращение"), "Ölülər" ("Мертвецы"), "Damokl qılıncı" ("Дамоклов меч"), "İblis" ("Дьявол") и многих других.

Allah rəhmət eləsin

​(Автор: Джани Бабаева)