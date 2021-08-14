Скончался народный артист Азербайджана Вагиф Алиев
БАКУ /Trend Life/ - На 82-м году жизни скончался народный артист Азербайджана, актер театра и кино Вагиф Алиев, сообщили Trend Life в министерстве культуры Азербайджана.
Вагиф Алиев родился 31 июля 1940 года в Баку. Творческую деятельность начал в Азербайджанском государственном драматическом театре (ныне - Государственный академический национальный драматический театр), затем работал в Сумгайытском государственном драматическом театре, а в дальнейшем - в Бакинском муниципальном театре.
На театральной сцене был занят в таких спектаклях как "Nadir şah" ("Надир шах"), "Dönüş" ("Возвращение"), "Ölülər" ("Мертвецы"), "Damokl qılıncı" ("Дамоклов меч"), "İblis" ("Дьявол") и многих других.
Allah rəhmət eləsin
(Автор: Джани Бабаева)
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