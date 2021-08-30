В Дагестане умер заслуженный артист России и Азербайджана Мутай Хадулаев

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист России и Азербайджана Мутай Хадулаев, руководивший оркестром в Государственном академическом ансамбле танца Дагестана "Лезгинка", умер на 81-м году жизни, сообщает Trend Life со ссылкой на ТАСС.

"Мутай Хадулаевич в последнее время болел коронавирусом. Он скончался на 81-м году жизни. Буквально недавно, в мае месяце ему исполнилось 80 лет", - сказала министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.

Мутай Хадулаевич Хадулаев окончил Музыкальное училище им. Чайковского, отделение народных инструментов по классу кеманча в Махачкале. В 1965 году выступал вместе с Ансамблем им. Александрова в Кремлевском дворце съездов, где присутствовал маршал Г. К. Жуков. С 1969 года работал в Государственном академическом заслуженном ансамбле танца Дагестана "Лезгинка". До последнего времени руководил оркестром ансамбля. Имеет почетные звания: заслуженный артист Дагестана, народный артист Дагестана, заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный артист Азербайджана.