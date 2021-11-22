В Гяндже прошел отборочный тур XI Кубка вызова по игре "Что? Где? Когда?" (ФОТО)

Социум 22 ноября 2021 12:29 (UTC+04:00)
В Гяндже прошел отборочный тур XI Кубка вызова по игре "Что? Где? Когда?" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гяндже прошел отборочный тур XI Кубка вызова (Çağırış Kuboku) по игре "Что? Где? Когда?", организованного Клубом интеллектуальной молодежи "Хазар" при поддержке Фонда молодежи Азербайджана, сообщил Trend Life председатель клуба Сеймур Теймуров.

В соревновании приняли участие около пятидесяти представителей молодежи из команд Азербайджанского технологического университета, Гянджинского государственного университета и Гянджинского государственного регионального колледжа .

Турнир посвящен 20-летию Клуба интеллектуальной молодежи "Хазар". Главная цель - организация плодотворного досуга молодежи, развитие интеллектуального движения в стране. Лучшие команды примут участие в финале в Баку.

Для участия в турнире и дополнительных вопросов: https://www.facebook.com/Xazarigk.

Информационная поддержка – Trend.az

(Автор: Вугар Иманов)

В Гяндже прошел отборочный тур XI Кубка вызова по игре "Что? Где? Когда?" (ФОТО) - Gallery Image
В Гяндже прошел отборочный тур XI Кубка вызова по игре "Что? Где? Когда?" (ФОТО) - Gallery Image
В Гяндже прошел отборочный тур XI Кубка вызова по игре "Что? Где? Когда?" (ФОТО) - Gallery Image
В Гяндже прошел отборочный тур XI Кубка вызова по игре "Что? Где? Когда?" (ФОТО) - Gallery Image
В Гяндже прошел отборочный тур XI Кубка вызова по игре "Что? Где? Когда?" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Гяндже прошел отборочный тур XI Кубка вызова по игре "Что? Где? Когда?" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Гяндже прошел отборочный тур XI Кубка вызова по игре "Что? Где? Когда?" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Гяндже прошел отборочный тур XI Кубка вызова по игре "Что? Где? Когда?" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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