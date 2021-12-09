В Лондоне открылся Cultural Centre, где будут изучать азербайджанский язык, танцы и музыку

БАКУ /Trend Life/ - В Лондоне при British European Azerbaijani School открылся культурный центр, где дети смогут обучаться азербайджанскому языку, сообщили Trend Life организаторы проекта.

Помимо изучения азербайджанского языка, в Cultural Centre будут проходить занятия по культурно-историческим ценностям, истории и географии, национальной и классической музыке Азербайджана, развивать навыки обучения разным предметам. В ближайшем будущем запланировано проводить уроки азербайджанских танцев, национальных спортивных игр, прикладного искусства, живописи и графики.

В зависимости от интересов будут также предусмотрены клубы для родителей - Book club, Movie club, History sessions.

Уроки будут проходить каждое воскресенье в Pimlico Academy, в 10 минутах ходьбы от станции Виктория/ London Victoria.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)