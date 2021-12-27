У заслуженной артистки Азербайджана Мелек Аббасзаде выявлено тяжелое заболевание

БАКУ /Trend Life/ - Известная актриса театра и кино, актриса Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, заслуженная артистка Мелек Аббасзаде уже третий месяц болеет недифференцированным заболеванием соединительной ткани, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В данный момент у болезни стремительная острая фаза развития, требующая повторного выезда и срочного обследования для установления окончательного диагноза с соответствующим лечением. Месяц назад актриса проходила обследование в больнице Анадолу им. Джона Хопкинса в Стамбуле по предварительному диагнозу - лимфаденит, который после биопсии не подтвердился. В данный момент актриса находится в состоянии средней тяжести.

Недифференцированные дисплазии соединительной ткани - это генетически детерминированные состояния, характеризующиеся дефектами волокнистых структур и основного вещества соединительной ткани, приводящие к нарушению формообразования органов и систем, имеющие прогредиентное течение, определяющие особенности ассоциированной патологии, а также фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)