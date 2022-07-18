В Бакинской музыкальной академии прошел праздничный вечер выпускников (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Большом зале Бакинской музыкальной академии (БМА) имени Узеира Гаджибейли состоялось торжественное празднование выпускников БМА, объединившее в себе церемонию вручения дипломов и красочный концерт, сообщает Trend Life.

БМА, недавно отпраздновавшая свой 100-летний юбилей, имеет замечательную традицию отмечать выпускной праздничным концертом лучших воспитанников академии из числа тех, кому вручаются дипломы. Этот год не стал исключением.

К выпускникам с напутственной речью обратился выдающийся пианист, ректор БМА, народный артист СССР и Азербайджана, профессор Фархад Бадалбейли. Будучи первым в истории высшим музыкальным учебным заведением на Востоке, БМА и по сей день сохраняет свои славные традиции, являясь одним из лучших музыкальных вузов в мировом рейтинге.

Поздравив юные таланы со знаменательным событием, ректор пожелал им дальнейших творческих успехов во славу родной академии и нашей Родины.

Проректор БМА по международным делам, социальным вопросам и связям с общественностью, народная артистка, профессор Егяна Ахундова рассказала о зарождении и основных этапах развития БМА, об успехах, великих именах и личностях, прославивших азербайджанскую культуру и искусство.

Торжественное мероприятие продолжил праздничный концерт, на котором выступили наиболее яркие и талантливые исполнители из числа выпускников академии 2022 года – лауреаты национальных и международных конкурсов, президентские стипендиаты. Были исполнены произведения азербайджанских и мировых классиков, современных авторов.

Затем состоялась торжественная церемония вручения дипломов. По традиции выпускникам БМА, наряду с дипломами, дарят именное напутствие от корифея азербайджанского музыкального искусства Фархада Бадалбейли с его личной подписью.